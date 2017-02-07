 Информатор боевиков задержан в Бахмутском районе Донетчины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Сообщник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, места их дислокации и перемещения боевой техники.
Потом передавал информацию боевикам.
Они использовали ее для обстрелов украинских военных и мирных граждан.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия".
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Да и то - "посмертно"...
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