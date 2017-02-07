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 Информатор боевиков задержан в Бахмутском районе Донетчины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Информатора террористической организации "ДНР", действовавшего в Бахмутском районе Донетчины, разоблачила Служба безопасности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Сообщник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, места их дислокации и перемещения боевой техники.

Потом передавал информацию боевикам.

Они использовали ее для обстрелов украинских военных и мирных граждан.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала информаторскую сеть террористов в районе проведения АТО

Информатор боевиков задержан в Бахмутском районе Донетчины, - СБУ 01

Информатор боевиков задержан в Бахмутском районе Донетчины, - СБУ 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Куме из Донецка по телефону рассказывала об украинских военных. Она передавала все разведке боевиков", - СБУ разоблачила шпионов "ДНР" в Красногоровке. ВИДЕО

Информатор боевиков задержан в Бахмутском районе Донетчины, - СБУ 03

Информатор боевиков задержан в Бахмутском районе Донетчины, - СБУ 04

Смотрите также: СБУ задержала информатора террористов, работавшего у линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

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6 старых телефонов ? у меня 8 и шо? где информатор?
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Будет прикольно, если он же ранее приезжал с титушками и местными ментами щемить блокирующих ЖД.
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Немец,что ты хрень несешь?Тролль ольгинский,смени флаг ,смотреть тошно.
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За это надо давать пожизнено!
Да и то - "посмертно"...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнформатор боевиков задержан в Бахмутском районе Донетчины, - СБУ. ФОТОрепортаж
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