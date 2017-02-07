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Все про:Крым (18926) Симферополь (653) Царев (472) Полозов (215)

 Адвокат Полозов встретил Царева в оккупированном Симферополе: "Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма". ФОТО

Адвокат Николай Полозов встретил бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева в Симферополе (оккупированный Крым).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Полозов заявил на Facebook.

"Зашел в перерыве по делу Ахтема Чийгоза пообедать в ресторанчик. А тут беглый нардеп Олег Царев. Куда ни кинь - всюду клин.‬ Царев достаточно громко и бесцеремонно общается по телефону. Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Царев ждет денег от российского правительства на строительство птицефабрики в оккупированном Крыму и ностальгирует по Украине, - журналист

Напомним, ранее семья Олега Царева, называвшего себя "председателем парламента "Новороссии", получила от российских оккупантов здание детского санатория "Ай Тодор" в Крыму.

Адвокат Полозов встретил Царева в оккупированном Симферополе: "Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма" 01

(Фото со страницы Nikolai Polozov)
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Так уже ж Медведев по инвестициям в крым все вроде объяснил.
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Что хочет построить этот "воевавший на колчаковских фронтах"? Мыловарню из кошек?
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Цензор.НЕТФотоОбществоАдвокат Полозов встретил Царева в оккупированном Симферополе: "Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма". ФОТО
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