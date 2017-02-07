 Адвокат Полозов встретил Царева в оккупированном Симферополе: "Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Полозов заявил на Facebook.
"Зашел в перерыве по делу Ахтема Чийгоза пообедать в ресторанчик. А тут беглый нардеп Олег Царев. Куда ни кинь - всюду клин. Царев достаточно громко и бесцеремонно общается по телефону. Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма", - пишет он.
Напомним, ранее семья Олега Царева, называвшего себя "председателем парламента "Новороссии", получила от российских оккупантов здание детского санатория "Ай Тодор" в Крыму.
(Фото со страницы Nikolai Polozov)
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