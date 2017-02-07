 В связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря в Олевск отправлены военнослужащие, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"В связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря, в город Олевск Житомирской области отправлены военнослужащие Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря", - сказано в сообщении.
"В течение 2016 года на территории Житомирской области военнослужащими Нацгвардии раскрыто 41 преступление, задержаны по подозрению в совершении преступлений 117 человек, прекращены 224 административных правонарушения, выявлены 10 фактов добычи янтаря сырца, во время которых задержаны 50 человек, изъяты 12 единиц автотранспорта, четыре мотопомпы и 1,27 кг янтаря", - добавили в ведомстве.
Напомним, около 1:00 16 января на центральной площади города Олевска Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Полиция отмечает, что конфликт произошел на бытовой почве.
По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.
Тем временем, в полиции заявили, что конфликт не связан с незаконной добычей янтаря в регионе.
24 января стало известно о смерти еще одного пострадавшего от стрельбы в Олевске.
Пятерым участникам этого события уже избрана мера пресечения: четверо - под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.
Также завершилось служебное расследование событий в Олевске: 12 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности.
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власть отправляет нацмусор для крышевания отжатых раскопок янтаря.
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