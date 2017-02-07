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Все про:Нацполиция (5915) похищение (1161) СБУ (13333) Харьковщина (1006)

 Группировка, похищавшая людей, ликвидирована на Харьковщине. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией ликвидировала межрегиональную преступную группировку, специализировавшуюся на похищении людей/

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"В банду входили трое жителей Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет, один из них ранее был неоднократно судим", - говорится в сообщении.

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Правоохранители получили оперативную информацию, что на днях на окраине Харькова был похищен местный предприниматель, который в 2014 году переехал из Луганска. Также стало известно, что похитители угрожают и избивают жертву, чтобы завладеть его четырьмя авто жертвы и квартирой в оккупированном Луганске.

"Оперативники спецслужбы 7 февраля задержали членов банды в поселке Песочин при попытке завладения одним из автомобилей потерпевшего. Похищенный предприниматель, который находился в машине злоумышленников в наручниках - освобожден", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Планируется открытие уголовного производства по ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные следственные действия.

Также проверяется возможная причастность задержанных к совершению других насильственных и имущественных преступлений.

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