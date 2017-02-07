 Налоговики в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что для прикрытия своей деятельности по незаконному экспорту злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо фиктивное предприятие. После этого на таможне была оформлена декларация на экспорт 2,2 тысячи тонн кукурузы фактурной стоимостью почти 8,4 миллиона гриве в адрес компании, зарегистрированной в Панаме.
В результате проведения двух обысков были обнаружены и изъяты более 1,2 тысячи тонн кукурузы стоимостью 4,7 миллиона гривен, первичные документы, документы складского учета, черновые записи и компьютерная техника.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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СБУ викрила факт незаконного заволодіння комерсантами землями державного морського порту "Чорноморськ" https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2698#sthash.yJ85mg6r.dpbs …
поэтому и саака тут так борыжничает...ширку делает с мусорным альнсом..
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