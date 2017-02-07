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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2336) налоговая милиция (1097) Николаевская область (757) экспорт (479) махинации (368) кукуруза (11) ГФС (2375)

 Налоговики в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 млн грн. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции не допустили незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что для прикрытия своей деятельности по незаконному экспорту злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо фиктивное предприятие. После этого на таможне была оформлена декларация на экспорт 2,2 тысячи тонн кукурузы фактурной стоимостью почти 8,4 миллиона гриве в адрес компании, зарегистрированной в Панаме.

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В результате проведения двух обысков были обнаружены и изъяты более 1,2 тысячи тонн кукурузы стоимостью 4,7 миллиона гривен, первичные документы, документы складского учета, черновые записи и компьютерная техника.

Налоговики в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 млн грн 01Налоговики в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 млн грн 02Налоговики в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 млн грн 03Налоговики в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 млн грн 04


В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Так нехай сразу в верховную раду везут и рассыпают по корытам!!!!
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Делают успехи,всех на границу с Ордло,пускай помогают блокаде.
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Если Вы так поддерживаете блокаду и Семена - почему пишите тут, а не с ним блокируете? Писать в Твиттере - не стоять на морозе?))
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Грузины, росияне....меня терзают смутные сомнения (с)

СБУ викрила факт незаконного заволодіння комерсантами землями державного морського порту "Чорноморськ" https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2698#sthash.yJ85mg6r.dpbs …

поэтому и саака тут так борыжничает...ширку делает с мусорным альнсом..
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Сделайте налоги вменяемые , уберите Возврат НДС вообще и пресекать не придется .
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Почему это незаконное банд формирование ещё живёт ? ведь норму о ликвидации налоговой милиции ввели в действие с 01.01.17 г.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Николаевской области пресекли попытку незаконного экспорта кукурузы стоимостью 4,7 млн грн. ФОТОрепортаж
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