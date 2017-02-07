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 Задержан полицейский, вымогавший у подозреваемого 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области задержан сотрудник полиции, требовавший взятку с подозреваемого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в поселке Богородчаны старший следователь, расследовавший хулиганство 23-летнего жителя райцентра, договорился с подозреваемым о переквалификации его действий на нанесение легких телесных повреждений. За это полицейский потребовал 12 тыс. грн.

После получения денег его задержали. Начато уголовное производство по факту вымогательства взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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(Фото полиции Ивано-Франковской области)
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togo, kogo nazvali policeiskim - razstreljatj ili pozjiznenoje s konfiskacijei.
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ух ты какой умный, расстрелять. Фанат Сталина? Тогда пшел нахер вата убогая
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Та он на паркет денег попросил, не себе ведь))))))))))
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а молодь ли? может это старый новый полицейский,тем более следак.
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вже час пронумеровувати ці затримання...
Колись казали що було 900 справ, то зараз вже давно за 1000, а народ досі не знає скільки затримали-відпустили.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержан полицейский, вымогавший у подозреваемого 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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