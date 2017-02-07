 В Авдеевке идут ремонтно-восстановительные работы: город очищают от боеприпасов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейбсуке написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Одиночные обстрелы были по промзоне и окрестностях и по позициям наших вооруженных сил. В городе продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Вчера (6 февраля) по городу работали 7 ремонтных групп, за день помогли отремонтировать 44 повреждения в частном и коммунальном секторе. Сегодня утром, ремонтные группы снова вышли на объекты. Причем, ремонтируем и восстанавливаем не только те 198 повреждений, которые город понес за последнюю неделю, но и все разрушения, причиненные Авдеевке с начала боевых действий в Донецкой области с 2014 года. А таких объектов мы сейчас насчитываем около 600. В полном режиме работает фильтровальная станция. Вода пошла в сети города. Продолжаем развозить гуманитарную помощь как в Авдеевку, так и во все населенные пункты Донецкой области, которые находятся на линии соприкосновения - от Светлодарска до Сартаны. В гуманитарный логистический центр в Краматорске продолжает поступать помощь. Часть гуманитарной помощи, в том числе с южной Украины, продолжает заходить непосредственно в Авдеевку", - рассказал Жебривский.
"По состоянию на 12:00 7 февраля в г.. Авдеевка восстановлено электро- и водоснабжение жителей города. Остается отсутствующим электроснабжения в с. Петровское, расположенном вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков. Возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов. Продолжаются работы по очистке территории Авдеевки от боеприпасов. 6 февраля пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 7 боеприпасов, а именно: 4 минометные мины калибром 82 мм и 3 единицы минометных мин калибром 122 мм", - рассказали в ГСЧС.
Кроме того, в г.. Краматорск спасатели разгрузили 5 грузовых автомобилей гуманитарной помощи из Киевской, Днепропетровской, Ривненской областей и г.. Славянск в количестве 35,5 тонн (продукты питания, теплые вещи, одеяла, строительные материалы, средства гигиены) для жителей Авдеевки. Также представители ГСЧС загрузили гуманитарную помощь в г.. Авдеевка в количестве 6 тонн (строительные материалы).
"Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий. Проведены восстановительные работы по 40 адресам г. Авдеевка и обеспечена обивку окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв.м, а также покрытия крыш домов общей площадью 149 кв.м. Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось 11 тыс. 789 человек. Вечером 6 февраля из города эвакуированы 8 человек (из них 4 детей) в пансионат "Жемчужина Донетчины" в г.. Святогорск. В общем, из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей)", - добавили в ГСЧС.
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http://uainfo.org/blognews/485194-ataka-rosyskih-boyovikv-zahlinulasya-u-krov-foto-18.html
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первые не дадут сами кацапы - а нашим запрет на открытую публикацию...
да и кто их будет фоткать - ребята при атаке...?\то что ихтамнетов покрошили это никто и не оспаривает... и думаю что и фото и видео есть - выложат в нужное время...
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