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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Гонгадзе (726) кассация (37) Кравченко (97) Пукач (444) суд (20116) Ромалийская Ирина (111)

 Суд снова перенес дело Гонгадзе на 2,5 месяца. ФОТО

На сегодняшнее заседание Высшего Специализированного суда по делу Алексея Пукача, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, не явилась одна из трех судей - Татьяна Широян.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Председательствующая судья Наталья Марчук заявила, что это временное отсутствие, поэтому менять состав коллегии не нужно. Однако это стало основанием для переноса дела - следующее заседание назначено на 19 апреля.

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Суд снова перенес дело Гонгадзе на 2,5 месяца 01

Алексей Пукач

Также судья Марчук сообщила, что нашелся ранее отсутствующий том дела - по информации суда, он находится в ГПУ.

"Можно догадаться, что этот том был истребован в рамках дела Кравченко", - сказала судья. И обратилась к представителям потерпевшей стороны: "Будем ли его дальше искать - потом решим. Подумайте до следующего заседания".

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Напомним, в Высшем специализированном суде с конца августа 2016 года проходит рассмотрение кассационной жалобы экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Адвокаты Пукача просят заменить его пожизненный срок на 15 лет тюрьмы. Пукач во время суда поговорил с журналистом "Цензор.НЕТ": "Я расскажу, кто преступники". В ходе заседания Пукач заявил о давлении: в камеру приходили посторонние. А также рассказал, что от него требовали втянуть в дело убийства Гонгадзе Порошенко, Турчинова, Тимошенко, Луценко и десятки других политиков. Вместе с тем, заседания суда постоянно переносятся, так заседание с 12 октября перенесли на 16 ноября, а потом с 16 ноября - на 7 февраля из-за исчезновения одного тома дела.

Напомним, основатель "Украинской Правды", журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. Позже в лесу под Киевом был найден его обезглавленный труп.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.
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обалдеть.. судья ПРОГУЛЯЛА заседание и перенос на 2.5 месяца(!).
это типа она в загул ушла.. до конца апреля?
А может уволить её за нарушение трудового кодекса, за прогулы работы .. 2.5 месяца прогулов!
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Предлагаю переименовать
улицу Банковою ,на улицу Оффшорная !
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Это правильно. Не надо спешить, а то ж выборы ещё где, а обещать перед выборами раскрыть дело - это уже сложившаяся традиция..
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Это дело будет закрыто , когда все убийцы встретятся с Гонгадзе .
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Та я вас прошу 10 лет туда ..10 суда...Главное что расскроют))))
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Ждут когда Кучма окочурится,а потом естественно и собак навешают,и работу прокуратуры оценят по максимуму.
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пока чучма жив и дергает там за ниточки всех наверху - никакого суда не будет.....
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Суддя Шароян буде 2,5 місяці добиратися до приміщення суду спочатку на лижах, потім по пластунськи і гусячим кроком. На засідання прибуде в обдертій по дорозі норковій зимовій мантії і отримає ще 2,5 місяці переносу на переодягання. Про зарплатню і гроші на відрядження - це само собою.
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та будуть тягнути поки кучма не здохне, а вже потім і "розкриють" замовників
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Кучма, Литвин, Пинчук, Ахметов, Фирташ, Бойко и ПР.., ПОКА ЭТА БАНДА НА СВОБОДЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО В УКРАИНЕ НЕ БУДЕТ, НУ И КОНЕЧНО ЖЕ ОРГАНИЗАТОР, ОСНОВАТЕЛЬ ПР.
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да пока не накажут по Закону предыдущих, которые правили с 1992 по 2004гг, в то число входят и примьер Янукович и Ющ-банкир прыщавый, народ будет бедствовать, а ворье будет красть безнаказано
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Да дайте товарисчу судье определиться! В апреле она, видимо, поймет, откуда ветер дует, и примет единственно правильное решение!
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кучма это человек который выстраивал эту бандитскую власть, посадить его это как посадить отца родного для них
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Если кучма не сядет с конфискацией,значит после яныка не изменилось,ничего .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд снова перенес дело Гонгадзе на 2,5 месяца. ФОТО
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