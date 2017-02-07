 У военнослужащего в Кропивницком изъяли арсенал взрывчатки. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, во время обыска правоохранители выявили у злоумышленника почти 3 килограмма тротила в шашках, 600 граммов пластида, 2 машинки для инициирования взрыва ПМ-4, 15 электродетонаторов, 2 дымовые гранаты, 9 капсюль-детонаторов КД-8А, 21 минный взрыватель, 2 запала, сигнальную ракету СХТ-40, почти 200 патронов различного калибра и др. По предварительным данным, военнослужащий похитил взрывчатку, находясь в районе проведения Антитеррористической операции.
(Фото СБУ)
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