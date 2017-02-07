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 Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (254) контрабанда (1652) сигареты (516) ГФС (2375)

 В Черновицкой области налоговики изъяли незаконную партию сигарет почти на 1,3 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками и работниками прокуратуры изъяли незаконную партию сигарет стоимостью почти 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области на территории частного домохозяйства, принадлежащего гражданину Украины, осуществляется незаконное хранение партии сигарет без марок акцизного налога.

В Черновицкой области налоговики изъяли незаконную партию сигарет почти на 1,3 миллиона гривен 01

В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято 42,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. В дальнейшем указанные сигареты планировалось доставить в Румынию вне таможенного контроля.

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В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.

В Черновицкой области налоговики изъяли незаконную партию сигарет почти на 1,3 миллиона гривен 02

В Черновицкой области налоговики изъяли незаконную партию сигарет почти на 1,3 миллиона гривен 03
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Раніше в серіалі "довгоносики" був розділ про Шерлока Холмса, там Лестрейд ходив по гостях з бумажняним окістом(сімейним), так і наші податківці вилучають партію цигарок в різних куточках країни, одну і туж.
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Каждый день такая новость) Трудовые будни налоговиков. Как же это всё противно! И контрабандисты и налоговики. Друг друга стоят.
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давно пора ввести для них "единый налог" - пусть везут, что смогут, пополняя валютой страну.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Черновицкой области налоговики изъяли незаконную партию сигарет почти на 1,3 миллиона гривен. ФОТОрепортаж
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