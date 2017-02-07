 В Черновицкой области налоговики изъяли незаконную партию сигарет почти на 1,3 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области на территории частного домохозяйства, принадлежащего гражданину Украины, осуществляется незаконное хранение партии сигарет без марок акцизного налога.
В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято 42,5 тысячи пачек сигарет без акцизных марок стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. В дальнейшем указанные сигареты планировалось доставить в Румынию вне таможенного контроля.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.
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