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 ДТП в Закарпатье: рейсовый автобус с пассажирами сорвался в пятнадцатиметровый обрыв. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в Закарпатской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по данным ведомства, 7 февраля в 6:45 в поступило сообщение о ДТП на автодороге государственного значения Мукачево - Рогатин, находящейся вблизи с. Квасы, Раховского района - автобус сообщением "Ясиння - Ужгород" съехал с дороги в реку Б.Тиса.

На момент ДТП в автобусе находились около 15 пассажиров. По предварительной информации, травмированных и погибших нет.

ДТП в Закарпатье: рейсовый автобус с пассажирами сорвался в пятнадцатиметровый обрыв 01

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На месте происшествия работают спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Рахов, медики и полицейские.

ДТП в Закарпатье: рейсовый автобус с пассажирами сорвался в пятнадцатиметровый обрыв 02

Вместе с тем, по данным Закарпатской ОГА, автобус "Эталон", выполнявший рейс "Ясиння - Ужгород", сорвался в обрыв. По предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот возле кафе "Лесная песня". В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.

"Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров, - сообщает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров".

ДТП в Закарпатье: рейсовый автобус с пассажирами сорвался в пятнадцатиметровый обрыв 03
Фото: Закарпатска ОГА

Также, по данным ведомства, на момент аварии в автобусе было 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы.

Как сообщалось ранее, 4 февраля в авариях на автомобильных дорогах Украины погибли 9 человек, еще 60 - травмированы.
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В Одессе и области дороги сегодня сплошное стекло.
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у нас вчера такое было. Седни снегом присыпало. Немного легче ездить стало.Но в городе тихий ужас.
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на тех поворотах и том уходе за дорогой это элем елементарно!!! Только в Квасах, р.Черная Тиса!
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..напомнили...... в совке на кавказе вечно падали автобусы с туристами в пропасть....ужас......никто не знал- все с-ки скрывали.............
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП в Закарпатье: рейсовый автобус с пассажирами сорвался в пятнадцатиметровый обрыв. ФОТОрепортаж
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