 ДТП в Закарпатье: рейсовый автобус с пассажирами сорвался в пятнадцатиметровый обрыв. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Так, по данным ведомства, 7 февраля в 6:45 в поступило сообщение о ДТП на автодороге государственного значения Мукачево - Рогатин, находящейся вблизи с. Квасы, Раховского района - автобус сообщением "Ясиння - Ужгород" съехал с дороги в реку Б.Тиса.
На момент ДТП в автобусе находились около 15 пассажиров. По предварительной информации, травмированных и погибших нет.
На месте происшествия работают спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Рахов, медики и полицейские.
Вместе с тем, по данным Закарпатской ОГА, автобус "Эталон", выполнявший рейс "Ясиння - Ужгород", сорвался в обрыв. По предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот возле кафе "Лесная песня". В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.
"Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров, - сообщает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров".
Фото: Закарпатска ОГА
Также, по данным ведомства, на момент аварии в автобусе было 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы.
Как сообщалось ранее, 4 февраля в авариях на автомобильных дорогах Украины погибли 9 человек, еще 60 - травмированы.
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