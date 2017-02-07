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Все про:Черновицкая область (254) граница (2791) контрабанда (1652) Румыния (463) сигареты (516) изъятие (311)

 На румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области, у границы с Румынией, правоохранители обнаружили партию контрабандных сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в одном из частных домов села Селятин проведен санкционированный обыск. Правоохранители нашли 85 ящиков сигарет Ashima и Marble без акцизных марок, которые в дальнейшем, предположительно, планировалось переместить в соседнюю Румынию. Сумма выявленной продукции достигает 1,2 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Буковины пытался переправить в Румынию 4,4 тыс. пачек сигарет

На румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн 01На румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн 02На румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн 03На румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн 04На румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн 05

(Фото Госпогранслужбы)
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Как всегда рисуют циферки , один ящик стоит аж 250 баксов , откуда 1,2 млн .
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Ну, изъяли... И как - теперь пацаны на передовой получат 85 ящиков сигарет? Или как в том фильме "Зеленый фургон" - изъяли, а потом вернули во временное пользование?..
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж
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