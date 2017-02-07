 На румынской границе изъяты контрабандные сигареты на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в одном из частных домов села Селятин проведен санкционированный обыск. Правоохранители нашли 85 ящиков сигарет Ashima и Marble без акцизных марок, которые в дальнейшем, предположительно, планировалось переместить в соседнюю Румынию. Сумма выявленной продукции достигает 1,2 миллиона гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
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