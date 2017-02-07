 Парню в Донецкой области помешали отправить домой посылку с патронами, гранатами и взрывчаткой. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в городе Новогродовка правоохранители задержали 19-летнего жителя Киевской области с большой сумкой на плече. Среди его личных вещей полицейские обнаружили более 200 патронов различного калибра, 2 боевые гранаты, 200-граммовую тротиловую шашку, дымовую шашку и сигнальную ракету. Четких объяснений, откуда у него все это, парень не дал, а заявил, что хотел отправить посылку себе домой.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Парню грозит до 7 лет лишения свободы.
(Фото полиции Донецкой области)
4995 22
Задержан полицейский, вымогавший у подозреваемого 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж(5)
Представления о согласии на арест или задержание судей Высший совет правосудия будет рассматривать немедленно, - Бенедисюк(4)
Сотрудник банка в Хмельницкой области вытащил из банкоматов 500 тыс. грн, - полиция. ФОТО(13)
Майоры киберполиции в Житомире погорели на взятке в тысячу долларов. ФОТОрепортаж(52)
Задержаны волынские таможенники, которые брали по 300 долларов за ввоз машин с иностранными номерами. ФОТОрепортаж(36)
СБУ изъяла арсенал боеприпасов у винницкого полицейского(22)
Ответить
а антимайданівські гасла тут неканають
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вони що з глузду з'їхали? У них там у владі є взагалі хтось, хто вивчав міжнародне право - журналісткаВони що з глузду з'їхали? Краєм вуха почула, що Ірина Луценко на «Свободі слова» говорить, що Росія не окупант, а здійснює на території Донбасу «ефективний контроль». І що це формулювання ніби буде прийняте за офіційне.У них там у владі є взагалі хтось, хто вивчав міжнародне право???Яка кричуща правова безграмотність.Додам, що окрім безграмотності, це може бути цинічною свідомою підміною понять з боку влади, щоб виключити з офіційної риторики визначення «агресор» у бік Росії.Висоцкая Татьяна
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить