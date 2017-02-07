EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Общество
  4995  22
Все про:боеприпасы (859) задержание (5029) Киевская область (1363) Нацполиция (5916) Донецкая область (3656)

 Парню в Донецкой области помешали отправить домой посылку с патронами, гранатами и взрывчаткой. ФОТО

В Донецкой области сотрудники полиции и СБУ задержали парня, который хотел отправить боеприпасы по почте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в городе Новогродовка правоохранители задержали 19-летнего жителя Киевской области с большой сумкой на плече. Среди его личных вещей полицейские обнаружили более 200 патронов различного калибра, 2 боевые гранаты, 200-граммовую тротиловую шашку, дымовую шашку и сигнальную ракету. Четких объяснений, откуда у него все это, парень не дал, а заявил, что хотел отправить посылку себе домой.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Парню грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 патронов, 54 тротиловые шашки и граната: на станции метро "Житомирская" задержали военнослужащего с арсеналом боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Парню в Донецкой области помешали отправить домой посылку с патронами, гранатами и взрывчаткой 01

(Фото полиции Донецкой области)
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRM2d3VERkUmRHUkRMekJaUkZGMVRrTXZNRXhFVW1ka1IweG1Ua016TUV4RVVYUk9RekV3V1VSUmRIUkRkekJNTTFGMVRrTXhaazVEWkRCTVJGSm9kRU12TUV3M1VYVTVRelF3V1dKUmRVNUhVR1pPUTJFd1RHcFJkR1JEZVRCWlNGRjFkRU4zTUZrNFp6Qk1OMUZ6WkVNM01FeEVVbWRrUjBNd1dYZzRNRXBVVVhaMFF6a3dURmhTYUhSRE5qQk1SRkpxZVVSUmRuUkRlREJNZGxGelRrZENNRmxNVW1wQlBUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та на росії всі люблять жить минулим.дєди ваєвалі...гагарін...нквд...сралін..і т.д
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прикинь ! і ми змінилися. а ти як був холуйом хуйла так і залишишся....
а антимайданівські гасла тут неканають
 показать весь комментарий
Ответить
 
А сколько уже отправили? - Вопрос риторический, но Гройсману впору крепко задуматься. Сенины понты про кулю в лоб, он может воплотить с лёгкостью в реалии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Солдата,который пару патронов домой прихватил шельмуют как последнего преступника ,а тут ну надоже "парень"....зла блять не хватает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зла не хватает, когда Аваков раздает наградные штурмовые винтовки и пулеметы особо приближенным за особые заслуги перед Украиной (среди которых есть даже секретарши народных избранников), создавая тем самым особую касту людей, которым владение оружием разрешено, всем остальным смердам владеть оружием закон запрещает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
PS Я могу понять, когда в стране где владение нарезным оружием гражданам запрещено, награждают пистолетом генерала уходящего в отставку (или бойца за героизм в бою). Но когда "всех" направо и налево....это создание привелегированной касты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В какой стране запрещено владение нарезным оружием? В Украине не запрещено владение нарезным оружием. А Вы в какой стране живете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Парню грозит до 7 лет лишения свободы". - а хотелось бы прочесть: парню обязательно дадут СЕМЬ ЛЕТ лишения свободы, а может и больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заголовок какой-то чудный - "Парню помешали отправить посылку домой"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взял бы сигнальную ракету и успокоился)))) а так будет теперь чалиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Вони що з глузду з'їхали? У них там у владі є взагалі хтось, хто вивчав міжнародне право - журналістка
Вони що з глузду з'їхали? У них там у владі є взагалі хтось, хто вивчав міжнародне право - журналісткаВони що з глузду з'їхали? Краєм вуха почула, що Ірина Луценко на «Свободі слова» говорить, що Росія не окупант, а здійснює на території Донбасу «ефективний контроль». І що це формулювання ніби буде прийняте за офіційне.У них там у владі є взагалі хтось, хто вивчав міжнародне право???Яка кричуща правова безграмотність.Додам, що окрім безграмотності, це може бути цинічною свідомою підміною понять з боку влади, щоб виключити з офіційної риторики визначення «агресор» у бік Росії.Висоцкая Татьяна

...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"з глузду з'їхали?" - да там вообще нет и не было нормальных людей. Только ненормальные (подлые, циничные хапуги и ворюги) и становятся депутатами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наше от нас не уйдёт,то что ушло было не наше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значить якщо у старенького діда сперли "Запорожець", на який він збирав півжиття, був не його за вашою логікою?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоПарню в Донецкой области помешали отправить домой посылку с патронами, гранатами и взрывчаткой. ФОТО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик военнослужащие ВР выборы Германия ГСЧС депутат Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция обстрел Порошенко Путин Россия СБУ снегопад суд США Трамп электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти