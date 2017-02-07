 Нелегальный покерный клуб разоблачен в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
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Вход в игорное заведение, которое одновременно вмещало до 200 игроков, осуществлялся по клубным картам. Членов клуба заблаговременно предупреждали о начале турнира. Также существовал и рейтинг лидеров, для которых действовала программа лояльности. Она давала возможность пользоваться системой клубных скидок.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции установили место, дату и время проведения следующего покерного турнира. Получив разрешение суда на проведение процессуальных мер, сотрудники УЗЭ в Харьковской области, следственного управления областной полиции и прокуратуры области совместно с бойцами полка особого назначения полиции "посетили" покерный клуб.
В игорном заведении находилось 30 человек персонала и 70 игроков. Правоохранители изъяли более 122 тысяч гривен, 22 покерных столов, 20 тысяч игровых фишек, системные блоки, терминалы выдачи билетов, черновые записи и бухгалтерию, алкогольные напитки, которые реализовывались без соответствующей лицензии.
Составлено 12 административных протоколов по ст. 181 (Азартные игры, гадание в общественных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Уголовным кодексом Украины за занятием игорным бизнесом предусмотрено наказание в виде штрафа от 170 тысяч гривен до 680 тысяч гривен.
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Тама накрили всю мафію...
А кВакова синочка не було????
Ужосссссс!!!!!
ПАЦТАЛОМ такі.....
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