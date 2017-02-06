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 В оккупированном Симферополе развешены листовки "Москва сливает Крым!", - Маси Найем. ФОТОрепортаж

В оккупированном Симферополе (Крым) развешены листовки с заявлением о том, что Россия предает Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет командир взвода 122-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады Маси Найем на Facebook.

"В Крыму местное население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре. Вот такие листовки развешены по всему Симферополю", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Три дебила - это сила": в оккупированном Крыму расклеили листовки с оккупантами Аксеновым, Захарченко и Плотницким, - волонтер Синицын. ФОТОрепортаж

Найем приводит текст листовок: "Москва сливает Крым! Предательство Крыма происходит на наших глазах! Трамп передумал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине! Следующий - Крым! Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море! Приезжие уже пакуют чемоданы и отправляют семьи назад! Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу! Наш Крым".

"Прошло почти три года, и до них таки дошло то, что мы знали еще на Майдане: России мы нужны исключительно в виде послушного и малообразованного быдла", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные распространяли проукраинские листовки в оккупированном Луганске, - разведка

В оккупированном Симферополе развешены листовки "Москва сливает Крым!", - Маси Найем 01В оккупированном Симферополе развешены листовки "Москва сливает Крым!", - Маси Найем 02В оккупированном Симферополе развешены листовки "Москва сливает Крым!", - Маси Найем 03В оккупированном Симферополе развешены листовки "Москва сливает Крым!", - Маси Найем 04

(Фото со страницы Masi Nayyem)
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А шо ж вы, пидары, уши в 2014 развешивали? Сосуны подкацапные.
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Не, так не пойдет - А ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ КАМНИ С НЕБА?
А снег жрать и цементом запивать? Пока камни с неба не будут - никаких поблажек!
Хочу камни!
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Шарий тему заказал, бабки нужны
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та насрать на него - даже открывать ссылку влом.
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Какие вам ещё нужны доказательства, что в руку?
Вот рука гиви.

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А чего же тогда оно говорило, что в голову? И на фото голова перемотана. Впрочем, у него шо то, шо то - кость )))
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Это 100% рука гиви .... сам видел как он ее в зеленке отмачивал.
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хорошо тому живется у кого одна рука,Правда пенсии он не дождется,зато всего одна перчаточка нужна.
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Есть маленькая проблема - по одной перчатке не продают. Предлагаю гиви и вторую руку ампутировать ... ну чтоб совсем хорошо было.
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Братва Толика Ш.
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Так вам,предателям,и надо. Ловите лбами камни.
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ніхто не очікує..

логіки від кримських долбо..дятлів і "халявщиків"...

Трамп не знімає санкції -значить "Расєя зливає Крим" :D
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Лушашистские пропагандоны тоже используют плакаты гитлеровской Германии, но - против беларуской оппозиции.
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новая Родина Рачка, ждет своих хероев, правда в Мурманске(((((
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Сами фсбэшникик и развешивают, в надежде на хоть какую-то реакцию планктона...
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Планктон накушался. А собиральщики чемоданов будут делать это в 2 раза быстрей
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Ни одного читающего или интнресуещегося этим гавном. Да параша вернет Крым , хочет она этого или нет, или пиндец ей
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В Чувашии осуждён мужчина, избивший палкой памятник чЛенину
Дурдом. 21 век. московия.
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Ха!Памятник)))На первом месте казнь ноутбука с мышкой!!Мышка то им чем не угодила блеать
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Россия украла Крым 300 лет назад.украла снова.положила плохо и украла.ворюга-страна.
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Это АД!!! Преступница Поклонская хочет судить режиссера за вторжение в частную жизнь Николая II, умершего в 1918 году. Говорит, что нарушены законы Российской империи за 1903 год - нельзя было вторгаться в жизнь покойного без его согласия. У меня нет слов! Теперь я понимаю, почему Госдуму называют Госдурой - таким там самое место http://15minut.org/news/168688-poklonskaya-hochet-sudit-kinorezhissera-uchitelya-za-vtorzhenie-v-chastnuyu-zhizn-nikolaya-ii-umershego-v-1918-godu
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Горячее фото прямо с художественной выставки. Где-то тут должна быть Поклонская...

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гы.. шоота таки осталось прикрытым
видать чтобы не сразу увидели что был бы жив, положил бына всех этих долбней.

бедняго николаш... нет ему покоя не тут не там....
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"прикрыли" из соображений возможный инсинуаций от мадам пА-клонской! "изнасилованный монумент" - этого знаете-ли... даже Секель-Ти-Ви не переварит...
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Где-то)))Под простынёй Руки Николя у ней на голове
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А вокруг наследники последнего царя, которые разговаривают с неистребимым немецко-французским акцентом: та, ми есть насилетники..

Сидят по европам, а в рашку калачом не заманишь.

Рашка и весь ее народ - сплетение парадоксов. Лепят памятники царя, тут же за углом поклоняются памятнику цареубийцы - членину, напротив устанавливают памятник убийце цареубийцы - сралину. Заливаются водкой в ностальгическом угаре гденить на вашингтонщине, ругая США за то что им было плохо на их родине и поэтому они сюда сбежали.

Все что я написал, похоже на бред сумасшедшего... но это реальность кацапа.
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гарні кольори на фото № 3: таки Крим - це Україна!
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Друг с КРЫМА сообщил шо под тот столб где та листовка..собачники по утрам выводят собак ...
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Муса петух
ничего там такого нет
все как были счастливы так и остались
Что угодно только не укры
а сейчас ХЛО им сделало поблажку по импорту б/у авто
так они его теперь любят взахлёб
за 200 баксов можно купить авто на ходу

Да и Донбасс под вопросом
воспитанный нынешним составом Рады
Слишком долго депутаты поили Донбасс ядом.
Языково-коммунистическим
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Гитлер тоже долго поил немцев ядом, но всё-таки противоядие нашли, хотя для лечения понадобился весь мир, я не про 1945, а про 1945-1990 гг.
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Петушара, ти сам із тих тупих крисчан, які вважають що Педофіл Педофілович Уйло яякось приймає до уваги ваші тупі хотєлки? Чхав він на вас, ви для нього комази, які або заважають або не заважають.
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канализацией всех затопят.....а камни с неба....
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Странно как-то.... Одни патриоты собрались..... Только вот пишут - сугубо на языке оккупантов...
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1. Русский язык мне дали папа и мама, и я совершенно не могу понять, какого морального фаллоса какая-то тупая двуногая поебень из ЯНАО узурпирует мое право на мой язык. Дорогой тампон! Ты по синьке в караоке используешь те же семь нот, что и нацисты в своих маршах. Иди застрелись.
2. Носители одного и того же языка не означают жречество одной и той же государственности. Потому что иначе Южная Америка принадлежала бы трем государствам: Испании, Португалии и Франции. Дорогой эталонный дебил, ты хотя бы на Австрию и Германию посмотрел бы.
3. Для заякоренных кретинизмом опарышей очень логично строить русский мир, как центр славянства, вокруг незнающего иных языков шовинизма. Дорогой конченный, для корректной теоретики панславизма нехудо было бы выучить хотя бы украинский или белорусский. Мы-то билингвистичны изначально, со старта. Как там твоя ущербность, еще не пробилась в твое сознание?
4. Ну, и в конце концов, путать признак (русскоязычие) и идентичность могут только необразованные, недалекие, ментально купированные, вегетативные и алкоцефаличные люди. То есть подавляющее большинство россиян. Дорогие говорящие гениталии! Бандеру мы можем славить и русским языком. Это наше трезубо внутреннее дело.(С)
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У любого рускамирника варто запитати хоча б строку з поезії ЇХ світових поетів...
Пушкіна, Лєрмонтова, Блока.... Вони хоча б щось пробекають, промекають???

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь....
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Фамилия Лермонт
шотландских предков поэта восходит к 11 веку. А Пушкин вообще негром
был. Так, что хвастаться
кацапам нечем. Если в парашке и были умные люди, то это, безусловно, не кацапы.
Нет у кацапов никаких достижений. Всё, что есть в парашке либо украдено, либо
отобрано у других народов. А вот природа кацапов (кассаб - мясник, живодёр;
тюркск.) содержит исключительно злобу жадность и тупость.
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Блок, кстати, тоже фамилия еврейско-немецкого происхождения.
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В Верховной раде зарегистрирован законопроект «О государственном языке», согласно которому предусматривается использование украинского языка на всей территории страны в большинстве сфер жизни. Авторы проекта (33 депутата верховных фракций) предлагают сделать использование украинского языка обязательным во всех сферах государственной, общественной жизни и в СМИ.
Так, законопроект предусматривает, что во всех органах государственной власти, местного самоуправления, а также в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях может использоваться только украинский язык.
За нарушение этого закона парламентарии предлагают ввести наказание в виде штрафов. Для физических лиц - $130, для государственных и бюджетных организаций - $200, для СМИ - от $260. При этом
попытка внедрения официального многоязычия приравнивается к попытке свержения государственного строя Украины, а за это уже может грозить до 10 лет тюрьмы.--Прокомментируйте уважаемый, это депутаты вашей ЗРАДИ пропонують
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Нет у кацапов своего языка. Этот язык придумал негр. Не может быть собственного языка у орды, состоящей их мокшей, ерзян, коми, мари, удмуртов, мокшей и подобных, которые успешно забыли свои языки. У кацапов нет ничего своего. Они украли и присвоили всё, чем кичатся.
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русский язык - это смесь болгарского, монголо-татарского, финского и ряда других. При петре первом, околица мокшвы не владела им.
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ты еще пробаклань, что янки не патриоты, раз говорят на английском. Но и "русский" у нас с вами разный. Включи видео о сталагмите из говна и прислушайся, как говорят у вас на россии. Это не русский, это "ссаки"
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так это прямое доказательство притиснения и запрета языка Блябудукиселёвсказал
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Ну напиши щось, чмо, мовою народу. чиїм прапором ти своє кацапське мурло прикриваєш. Прикро, що з твоїм довбаним аквафрешем на Цензор не залізеш, нє?
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Да, тут ты прав, но так захотелось в цирк, а уже поздно, дай думаю к свiдомим загляну... Не прогадал - тут тоже весело
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Натрапив на черговий звіт по Міст керчанінський...
В коментах вата просто беснує...
Утирки, мля....
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А как же - хочу умереть в РАССЕИ? Надо поспешить, а то не успеете подохнуть в параше.....
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Правильно делают, сливать за собой всегда нужно
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Думали, что ТрампНаш, но что-то пошло не так
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Москва сливает крым, а киев в это время сливает украину.
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ну и??? а крысчанам пофиг, они радуются рюському миру
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Москва не сливает Крым, она просто отливает на него и на крысчан. А чего ещё можно было ожидать от хуйла
- сцаря парашкинского? Для хуйла кацапы и крысчане - расходный материал, который ему нужен для удовлетворения его дегенеративных амбиций.
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Росії як і прогнозовано Крим треба як військова база. Ніхто нікого не зливає і нічого крисам не обіцяв після анексії. Нехай ловлять камні с нєба і кричать Путін! Сталін!
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Эти листовки очень напоминают работу бывшего 5-го управления КГБ (да в принципе ничего нового на данный момент не изобретено). Данная муйня называется взятие об"ектов "на себя" Т.е. создание фиктивной организации на которую вытаскиваются недовольные , с целью контроля и подвода в руководство своих лиц. Старая но очень эффективная система. Таким образом был когда то создан "Саюдис" в Литве. Все бы в конторе удалось, только заигрались и организация вышла из под контроля, ставленники секистов были "отодвинуты в сторону".
Так что относиться к этой хрени нужно крайне осторожно...
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Догаваніпріставальщікі листівки нечітають, вонниє воду стережуть.
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Раша еще тогда как только пришла в Крым так сразу его слила -чтобы это понять надо хоть немного мозгами пошевелить -весь этот шабаш который разыгривали по этому поводу был расчитан только для лохов -дело в том что рашисты должны были забрать в 2017 году свою военную базу но рашисты не хотели этого делать и поэтому и подписали при помощи предателя и изменника Родины януковича новый договор о продлении этого срока а так как была в Украине революция гидности и кремль понял что этот новый договор будет аннулирован и поэтому и начал эту гибридную войну с Крыма но так как сухопутного пути Крыма с рашей нету а без него Крым естественно долго не продержится то путин решил еще прихватить при помощи местных холуев и приграничные областя Украины что иметь сухопутную дорогу до Крыма но помешал этому украинский народ хотя борьба за эту дорогу идет и сейчас -так что Х-ЙЛА больше всего итересовала военная база в Крыму чтобы иметь влияние и контроль над почти целой акваторией Черного моря .Так что крымчанам надо было сразу мозгами пошевелить а не устраивать шабаш от радости а сейчас в слезы что их так Х-ЙЛО обидел .Я уже писал что у Х-ЙЛА было тяжелое детство и поэтому у него и ненависть и безразличие к другим - проблема выходцов из раши заключается в том что они не могут различит зерно от плевы и в этом ихняя беда .
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ оккупированном Симферополе развешены листовки "Москва сливает Крым!", - Маси Найем. ФОТОрепортаж
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