 В оккупированном Симферополе развешены листовки "Москва сливает Крым!", - Маси Найем. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет командир взвода 122-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады Маси Найем на Facebook.
"В Крыму местное население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре. Вот такие листовки развешены по всему Симферополю", - пишет он.
Найем приводит текст листовок: "Москва сливает Крым! Предательство Крыма происходит на наших глазах! Трамп передумал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине! Следующий - Крым! Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море! Приезжие уже пакуют чемоданы и отправляют семьи назад! Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу! Наш Крым".
"Прошло почти три года, и до них таки дошло то, что мы знали еще на Майдане: России мы нужны исключительно в виде послушного и малообразованного быдла", - отметил он.
(Фото со страницы Masi Nayyem)
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А снег жрать и цементом запивать? Пока камни с неба не будут - никаких поблажек!
Хочу камни!
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https://www.facebook.com/groups/gruz200/permalink/1100015210124232/
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Вот рука гиви.
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логіки від кримських долбо..дятлів і "халявщиків"...
Трамп не знімає санкції -значить "Расєя зливає Крим" :D
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http://whiteresister.com/index.php/11-reports/389-great-russia-party-posting-hitler-inspired-propaganda-in-moscow
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держи гимн Пидароссии!
https://www.youtube.com/watch?v=Zjlcgs6gy_I&t=0s
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Дурдом. 21 век. московия.
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видать чтобы не сразу увидели что был бы жив, положил бына всех этих долбней.
бедняго николаш... нет ему покоя не тут не там....
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Сидят по европам, а в рашку калачом не заманишь.
Рашка и весь ее народ - сплетение парадоксов. Лепят памятники царя, тут же за углом поклоняются памятнику цареубийцы - членину, напротив устанавливают памятник убийце цареубийцы - сралину. Заливаются водкой в ностальгическом угаре гденить на вашингтонщине, ругая США за то что им было плохо на их родине и поэтому они сюда сбежали.
Все что я написал, похоже на бред сумасшедшего... но это реальность кацапа.
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ничего там такого нет
все как были счастливы так и остались
Что угодно только не укры
а сейчас ХЛО им сделало поблажку по импорту б/у авто
так они его теперь любят взахлёб
за 200 баксов можно купить авто на ходу
Да и Донбасс под вопросом
воспитанный нынешним составом Рады
Слишком долго депутаты поили Донбасс ядом.
Языково-коммунистическим
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2. Носители одного и того же языка не означают жречество одной и той же государственности. Потому что иначе Южная Америка принадлежала бы трем государствам: Испании, Португалии и Франции. Дорогой эталонный дебил, ты хотя бы на Австрию и Германию посмотрел бы.
3. Для заякоренных кретинизмом опарышей очень логично строить русский мир, как центр славянства, вокруг незнающего иных языков шовинизма. Дорогой конченный, для корректной теоретики панславизма нехудо было бы выучить хотя бы украинский или белорусский. Мы-то билингвистичны изначально, со старта. Как там твоя ущербность, еще не пробилась в твое сознание?
4. Ну, и в конце концов, путать признак (русскоязычие) и идентичность могут только необразованные, недалекие, ментально купированные, вегетативные и алкоцефаличные люди. То есть подавляющее большинство россиян. Дорогие говорящие гениталии! Бандеру мы можем славить и русским языком. Это наше трезубо внутреннее дело.(С)
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Пушкіна, Лєрмонтова, Блока.... Вони хоча б щось пробекають, промекають???
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь....
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шотландских предков поэта восходит к 11 веку. А Пушкин вообще негром
был. Так, что хвастаться
кацапам нечем. Если в парашке и были умные люди, то это, безусловно, не кацапы.
Нет у кацапов никаких достижений. Всё, что есть в парашке либо украдено, либо
отобрано у других народов. А вот природа кацапов (кассаб - мясник, живодёр;
тюркск.) содержит исключительно злобу жадность и тупость.
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Так, законопроект предусматривает, что во всех органах государственной власти, местного самоуправления, а также в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях может использоваться только украинский язык.
За нарушение этого закона парламентарии предлагают ввести наказание в виде штрафов. Для физических лиц - $130, для государственных и бюджетных организаций - $200, для СМИ - от $260. При этом
попытка внедрения официального многоязычия приравнивается к попытке свержения государственного строя Украины, а за это уже может грозить до 10 лет тюрьмы.--Прокомментируйте уважаемый, это депутаты вашей ЗРАДИ пропонують
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В коментах вата просто беснує...
Утирки, мля....
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- сцаря парашкинского? Для хуйла кацапы и крысчане - расходный материал, который ему нужен для удовлетворения его дегенеративных амбиций.
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Так что относиться к этой хрени нужно крайне осторожно...
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