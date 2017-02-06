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Все про:колония (259) наркотики (1286) СБУ (13327) Сумщина (532) пенитенциарная служба (126)

 Сотрудник исправительной колонии на Сумщине задержан за поставку наркотиков заключенным, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника исправительной колонии по подозрению в поставке наркотиков заключенным в Шостке Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Младшего инспектора отдела надзора и безопасности задержали при очередной попытке незаконной передачи "посылки" осужденным. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного работника колонии каннабис, метадон, амфетамин, а также мобильные телефоны.

Сотрудник исправительной колонии на Сумщине задержан за поставку наркотиков заключенным, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военнослужащий, занимавшийся торговлей наркотиками и боеприпасами, задержан в Ривном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудник исправительной колонии на Сумщине задержан за поставку наркотиков заключенным, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Сотрудник исправительного учреждения на Ривненщине проносил наркотики осужденным, - СБУ. ФОТО
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Во
время коммунистической диктатуры Румынии, был такой Генеральный секретарь
коммунистической партии Румынии ,Чаушеску Николае ! Он создал гвардию ,которую
снабжал самым передовым оружием ,но и это не помогло ,его и его жену Елену прилюдно казнили в 1989 году ! Пусть и Путин не на миг не забывает ,что
его ни что не спасёт ! Путина ждёт судьба Николае Чаушеску в сентябре 2016 года
!


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http://4th.com.ua/news/spetsnaz_donetskoy_politsii_izbil_veteranov_ato_shtab_blokady_torgovli_s_okkupantami/
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...Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады. Об этом на своей странице в facebook сообщает журналист Игорь Громов.«Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой - ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушки, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», - написал он опубликовав фото и видео.Экс-боец батальона «Донбасс» Евгений Шевченко пишет, что активисты приехали блокировать автобусы с титушками.«Только что в Бахмуте ветераны и активисты пытались заблокировать автобусы с «титушки» Ахметова, однако стая полицейских шакалов, которая обеспечивала сопровождение, по личному приказу Аброськина набросилась на патриотов с применением дубинок и слезоточивого газа. Продолжается драка. Пролилась кровь героев, но ветераны держат оборону прямо на трассе», - пишет он.«Вы этого хотели, господин Президент? Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну вы получите крови. Пока не захлебнетесь», - резюмирует Шевченко.http://antikor.com.ua/articles/150492-spetsnaz_pustil_v_hod_spetssredstva_protiv_uchastnikov_blokady_kotorye_blokirujut_titushek...
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Банда авакова напала на блокадников, идет столкновение.
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Семки это самый опасный наркотик,при правильной прожарке присаживает с первой пробы, а сала не вижу, не правильные торчки
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какой розоващёкий парасюк! хироу оф блокад,
я правильно перевела на английский герой блокады
есть по инглишу грамотные?
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а где новость вот про это????
https://www.facebook.com/gromov.igor.5/posts/1240480109374229

мне кажется что СБУ должно стоять на страже ГОСУДАРСТВА,а не ловит щегло с колонии.
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Ну так инспектора никто не крышует, да и возни с ним никакой.
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завтра половина СИЗО скинется на заставу младшему инспектору, все тип-топ.
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А при чем здесь СИЗО? Разницу между колонией и СИЗО улавливаешь?
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Да никто его отмазывать не будет даже пробовать. Сотрудники системе нахер не нужны. Вот в чем проблема.
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да, абсолютно и полностью!4,58%

нет, власти выгоден бардак - под шумок можно еще больше набить карманы70,77%
не знаю, разве что частично4,64%
а у нас есть власть? Не думаю!20,01%
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Забавно. Он останется там же, только перейдёт работать за другую сторону решётки)
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интересно как СБУ смогли взять его при попытке передачи наркотиков
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Очень просто. Зечье приболтало пацана, он уши развесил и повелся на те копейки. А потом то же зечье и втулило дурака операм. Все счастливы: опера - что прикрыли "КАНАЛИЩЕ" запрета, СБУ - что очистило силовую структуру от "оборотня", пора протирать медальки. Только пацаненку срок навалят, как дураку махорки.
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Да, при януковиче такого не было, я прав, семичка
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Семички, макароны и грелка - дикая инфляция!
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Один факт и один вопрос...
Факт:
- В каждой ИТК в Украине продаются наркотики.
Вопрос:
- И шо, этот сотрудник один обеспечивал наркотиками все ИТК Украины?
- Це шо, перемога?
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А в чем новость ? Или до этого СБУ думала, что наркоту в зоны голуби постачают ?
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а що робити з усіма іншими, які теж усе це роблять???
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Платить нормальную зарплату и проводить железный отбор. Только не на бумаге, а в жизни. Иначе никак.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник исправительной колонии на Сумщине задержан за поставку наркотиков заключенным, - СБУ. ФОТО
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