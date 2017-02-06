 Сотрудник исправительной колонии на Сумщине задержан за поставку наркотиков заключенным, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Младшего инспектора отдела надзора и безопасности задержали при очередной попытке незаконной передачи "посылки" осужденным. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного работника колонии каннабис, метадон, амфетамин, а также мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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время коммунистической диктатуры Румынии, был такой Генеральный секретарь
коммунистической партии Румынии ,Чаушеску Николае ! Он создал гвардию ,которую
снабжал самым передовым оружием ,но и это не помогло ,его и его жену Елену прилюдно казнили в 1989 году ! Пусть и Путин не на миг не забывает ,что
его ни что не спасёт ! Путина ждёт судьба Николае Чаушеску в сентябре 2016 года
!
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я правильно перевела на английский герой блокады
есть по инглишу грамотные?
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https://www.facebook.com/gromov.igor.5/posts/1240480109374229
мне кажется что СБУ должно стоять на страже ГОСУДАРСТВА,а не ловит щегло с колонии.
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Дожились По-новому
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Факт:
- В каждой ИТК в Украине продаются наркотики.
Вопрос:
- И шо, этот сотрудник один обеспечивал наркотиками все ИТК Украины?
- Це шо, перемога?
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