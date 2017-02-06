 "Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей": Луценко и Пекло обсудили вопросы сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности относительно расследования актуальных уголовных производств.
"Необходимо прекратить попытки отдельных лиц по умышленному разжиганию межэтнической вражды, которая разрушает добрососедские отношения между украинским и польским народами. Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей", - отметил Луценко.
В свою очередь Пекло поблагодарил украинскую сторону за предоставленную информацию относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и заверил участников встречи в поддержке со стороны Республики Польша на пути усиления эффективного украинско-польского сотрудничества.
В конце встречи стороны выразили надежду на сотрудничество в будущем.
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Качиньский: Украина с Бандерой в Евросоюз не попадет.
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первый вопрос не тебе был даже задан - а ты зад свой уже на британский флаг порвал...
ты за девять минут нашёл прочитал и сделал выводы... жаль что ты таксистом работаешь - а мог бы дипломатом...
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"Ukraina z Banderą do Europy nie wejdzie"
Prezes PiS przedstawił również swoją wykładnię ostatnich stosunków polsko-ukraińskich. "Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano kult ludzi, którzy wobec Polaków dopuścili się ludobójstwa, i to takiego, że choć trudno było przebić w okrucieństwie Niemców, to oni ich przebili. Krótko mówiąc to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie panu prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie wejdą. To jest sprawa dla mnie jasna, bo wykazaliśmy ogromną cierpliwość, ale są jej granice".
http://www.tvp.info/28953080/polske-trzeba-radykalnie-przebudowac
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Как ваши дела?
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тим країнам з якими ми маємо безвіз, а з іншими ввести візи. І не потрібно звертати увагу на різних птахоподібних.
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время коммунистической диктатуры Румынии, был такой Генеральный секретарь
коммунистической партии Румынии ,Чаушеску Николае ! Он создал гвардию ,которую
снабжал самым передовым оружием ,но и это не помогло ,его и его жену Елену прилюдно казнили в 1989 году ! Пусть и Путин не на миг не забывает ,что
его ни что не спасёт ! Путина ждёт судьба Николае Чаушеску в сентябре 2016 года
!
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Сказал луценко, который без образования работает генеральным прокурором.
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интервью у оставшихся на видео снимет. Поляки не оставят попытки сделать только нас виноватыми с последующими претензиями...
Бо нашим можновладцям попуй государственные интересы.
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Все насквозь лживо.Найдут пшеки к чему привязаться раз начали, уступайте им импотенты, завтра на международном уровне Украину признают фашистской за национальные идеи,
Голубая мечта путлера.
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Це ГРА політиканів обох країн на свій гнилий імідж!!!
Це вже ІСТОРІЯ!!! Не треба танцювати на кістках!!!
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Бездарности у власти.Кошельки.
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Відволікання уваги охлоса від проблем шакалАДних!!!
Німці тоді ваще закляті вороги...а чого їм дупу зараз вилизуєм???
А какацапи- нічого поганого не робили???
Дивина , та й годі!!!
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Ведь путин войну затеял именно под этим лозунгом , если мы добровольно признаем это , мы потеряем Украину.
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Я з ними, поляками, працював на флоті , одним з старших офіцерів і один в екіпажі..
Нормальні та достойні ЛЮДИ, треба повчитися ще!!!
Були, яким Я не подобався, як УКРАЇНЕЦЬ , нуу, з 22 єкіпажу -2 ,може, ну і шо...
Проблем не було!!!
От коли там же, на цьому ж статку, через два роки зустрівся з нашою залогою(екіпажем)-
це вже було страшно... Все через ОДЕССУ.. ТА Й ДАВНО БУЛО -90 роки...
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Падлюк і в Нас вистачає...І їх дуже забагато....
Не повторюйте наших помилок...
З Повагою і всього найкращого!!!
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Такой геноцид полякам устроил....
И чаво ента парашка скромно умалчивает- такааая пабеда, прапрапрадеды ваееееваллииии!!!
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Говорили мне мои партнеры в Польше, что качинский дерьмоед, я не верил, говорил он хуйла не любит, значит наш, а он оказался таким же гавном
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Це не про тих, завдяки кому Юра зараз генпрокурор, і про кого він уже й чути не хоче?
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