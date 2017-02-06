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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6612) Польша (3637) Пекло (25)

 "Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей": Луценко и Пекло обсудили вопросы сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с послом Польши в Украине Яном Пекло расследование актуальных уголовных производств и вопросы сохранения добрососедских отношений между украинским и польским народами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Читайте: С Бандерой Украина в Европу не войдет, это дело определенного выбора, - Качиньский

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности относительно расследования актуальных уголовных производств.

"Необходимо прекратить попытки отдельных лиц по умышленному разжиганию межэтнической вражды, которая разрушает добрососедские отношения между украинским и польским народами. Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей", - отметил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вятрович об отношениях с Польшей: "Историческое примирение нужно максимально деполитизировать"

В свою очередь Пекло поблагодарил украинскую сторону за предоставленную информацию относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и заверил участников встречи в поддержке со стороны Республики Польша на пути усиления эффективного украинско-польского сотрудничества.

В конце встречи стороны выразили надежду на сотрудничество в будущем.

"Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей": Луценко и Пекло обсудили вопросы сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей 01

"Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей": Луценко и Пекло обсудили вопросы сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей 02

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Качиньський радикал?
Качиньский: Украина с Бандерой в Евросоюз не попадет.
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а что там читать?..все и так понятно они долго терпели и мирились а теперь мол больше не хотят..поляки как и ожидалось показали свое истинное епло при первой же слабости Украины..не нужны нам эти братские теплые добрососедские отношению..историю забывать нельзя..иначе опять этих уродов резать придется..эти твари не лучше кацапов..
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то-есть даже не пробовал поискать, но рассуждаешь...\я сейчас не про историю, а то тут уже было интервью Трампа...\
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пробовали и читал..просто не чего нового там не нашел..ты просто дятел который стучит по клавиатуре..пять лет назад тебе подобные утверждали что россия нам не враг..
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дятла ты видно в зеркале увидел, мне пох что ты там ничего нового не нашёл...
первый вопрос не тебе был даже задан - а ты зад свой уже на британский флаг порвал...
ты за девять минут нашёл прочитал и сделал выводы... жаль что ты таксистом работаешь - а мог бы дипломатом...
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Ну я читал. И что?
"Ukraina z Banderą do Europy nie wejdzie"
Prezes PiS przedstawił również swoją wykładnię ostatnich stosunków polsko-ukraińskich. "Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano kult ludzi, którzy wobec Polaków dopuścili się ludobójstwa, i to takiego, że choć trudno było przebić w okrucieństwie Niemców, to oni ich przebili. Krótko mówiąc to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem wyraźnie panu prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie wejdą. To jest sprawa dla mnie jasna, bo wykazaliśmy ogromną cierpliwość, ale są jej granice".

http://www.tvp.info/28953080/polske-trzeba-radykalnie-przebudowac
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Качиньский хай вспомнит, что случилось с его братом. И кто к этому причастен.
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так если бы не кацапы - он бы так и оставался просто братом...
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Если бы я слушалась соседку Наташу, с которой не поздоровалась соседка Зоя, то дочь соседки Зои (по ее версии соседки Наташи) раз в году ездит в Турцию на 14 дней именно для того, что бы там заниматься проституцией.
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может и так..., а может она ездит туда отдыхать от проституции...?
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спасибо Милена нормально...! не обращай внимания на тот пост - не все нормально получаются...
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Пошліть нахрен різнихкачинських, гусинських, пастушинських і інших пташиних, які будуть диктувати нам наших героїв. Нам так само потрібно послати нахрен і євросоює, надати безвізи
тим країнам з якими ми маємо безвіз, а з іншими ввести візи. І не потрібно звертати увагу на різних птахоподібних.
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Во
время коммунистической диктатуры Румынии, был такой Генеральный секретарь
коммунистической партии Румынии ,Чаушеску Николае ! Он создал гвардию ,которую
снабжал самым передовым оружием ,но и это не помогло ,его и его жену Елену прилюдно казнили в 1989 году ! Пусть и Путин не на миг не забывает ,что
его ни что не спасёт ! Путина ждёт судьба Николае Чаушеску в сентябре 2016 года
!


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Луцик готов сосать любому украинофобу. Лишь бы деньги капали.
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... "Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей"
Сказал луценко, который без образования работает генеральным прокурором.
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І яке це має відношення до того, що він сказав? Я теж не маю юр. освіти, проте з ним згоден на 100500%
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Ну, це не аргумент - у нас тільки освічених, але підлих та гнилих... До того ж Луценко на відміну від багатьох інших правоохоронців побував і на іншій стороні "правосуддя"...
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То й же Луценко обіцяв розслідувати вбивство Гонгадзе, і як? А як його жіночка,яка кнопкодавить?
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Пусть вспомнит про операцию ..Висла.. и особенно как ее проводили поляки , у нас есть живые свидетели
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У всех живы взять показания пока не поздно. Хоть кто нибудь пусть хоть
интервью у оставшихся на видео снимет. Поляки не оставят попытки сделать только нас виноватыми с последующими претензиями...
Бо нашим можновладцям попуй государственные интересы.
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Чекаємо візиту п.Луценка до Польщі, з питань розслідувань польською прокуратурою провокацій польських націоналістів та долбодятлів.
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Політикам взагалі не варто вмішуватись у цю справу та штучно роздмухувати зайві пристрасті ,ця тема для істориків.
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Поляки відчули кров - Україна поранена ,і як будь які хижаки інстинктивно відчули можливість поживитися й собі тому й почали примушувати і тиснути для здобуття для себе стратегічних вигід які в майбутньому ,на їх думку , можуть реалізувати їх потаємну мрію : "Польща від можа до можа".
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Ну, не треба про всю Польщу. Там теж є різні люди. Що ж до "від моря до моря", то це реально разом з Україною, а ще краще також і з Литвою та Білоруссю.
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Вы посмотрите на эти улыбочки- гримасы на фото, ложь ,ложь,ложь!
Все насквозь лживо.Найдут пшеки к чему привязаться раз начали, уступайте им импотенты, завтра на международном уровне Украину признают фашистской за национальные идеи,
Голубая мечта путлера.
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Самое интересноечто на ПеПо наезжают те,кто хочет с москалями пожоще,и одновременно готовы лизать ляхам жопу
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Та народам УКРАЇНИ та ПОЛЬШІ П О Ф І К !!!!!
Це ГРА політиканів обох країн на свій гнилий імідж!!!
Це вже ІСТОРІЯ!!! Не треба танцювати на кістках!!!
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Знают они чего танцуют , эта уступка подтверждает слова путьки о " фашистах- бандеровцах", это проигрыш украинской дипломатии , если пройдутся по национальной гордости украинцев получат бучу и внутри страны и за пределами.Ни этого ли добивается россия?
Бездарности у власти.Кошельки.
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Я знав інше... і поляки не були і не є для Мене ворогами...
Відволікання уваги охлоса від проблем шакалАДних!!!
Німці тоді ваще закляті вороги...а чого їм дупу зараз вилизуєм???
А какацапи- нічого поганого не робили???
Дивина , та й годі!!!
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Сейчас речь идет о признании национальной идеи Украины по сути фашистской, не припомню , чтобы немцы такого требовали сейчас.
Ведь путин войну затеял именно под этим лозунгом , если мы добровольно признаем это , мы потеряем Украину.
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Шановна ПАНІ!!! Не слухайте нашу ПРопаГанду та з тей сторони теж!!!
Я з ними, поляками, працював на флоті , одним з старших офіцерів і один в екіпажі..
Нормальні та достойні ЛЮДИ, треба повчитися ще!!!
Були, яким Я не подобався, як УКРАЇНЕЦЬ , нуу, з 22 єкіпажу -2 ,може, ну і шо...
Проблем не було!!!
От коли там же, на цьому ж статку, через два роки зустрівся з нашою залогою(екіпажем)-
це вже було страшно... Все через ОДЕССУ.. ТА Й ДАВНО БУЛО -90 роки...

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То було колись... Зараз там пропоганда народжуе українофобів та перемогають ультроправі...
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Не знаю, звязків не підтримаю давно вже , але...
Падлюк і в Нас вистачає...І їх дуже забагато....
Не повторюйте наших помилок...
З Повагою і всього найкращого!!!
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Украина не начинала первой бередить эти вопросы, пускай со своими наци разберутся!
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Та вони не хочуть визнати багато в чому злочинної політики міжвоєнних урядів Польщі стосовно України та українців, що в результаті і привела до Волинської трагедії.
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Украина окружена ымпериями ,кацапы , турки, пшеки - все они мечтают (на халяву конечно) прекратить существование нашего государства
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Чето за Ивана Сусанина и его потомков(рашистов) перрррррежжживаю!!!
Такой геноцид полякам устроил....
И чаво ента парашка скромно умалчивает- такааая пабеда, прапрапрадеды ваееееваллииии!!!

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UKROPw777 ‏@7w7w7w 6 мин.6 минут назад
Говорили мне мои партнеры в Польше, что качинский дерьмоед, я не верил, говорил он хуйла не любит, значит наш, а он оказался таким же гавном
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главное ЗСУ модернизировать и оснастить современными силами и средствами, а там что думают поляки или кацапы уже будет несущественно...поляки уже прикупили крылатые ракеты для F-16...надо не отставать...
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Це не про тих, кого калічили беркутасти біля судів у справі підсудного Луценка?
Це не про тих, завдяки кому Юра зараз генпрокурор, і про кого він уже й чути не хоче?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Когда говорят радикалы - не слышно мнения разумных людей": Луценко и Пекло обсудили вопросы сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей. ФОТО
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