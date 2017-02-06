 Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет. ФОТОрепортаж

Как происходило заседание наблюдал парламентский фотокорреспондент Цензор.НЕТ

Во главе стола - спикер Андрей Парубий

Глава антикоррупционнго комитета Егор Соболев и первый заместитель Комитета по образованию и науке Александр Спиваковский

Первый вице-спикер Ирина Геращенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко





Спикер Андрей Парубий



Глава фракции "Народного фронта" и глава к

омитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики

Андрей Иванчук

Все заседание Андрей Иванчук о чем то проговорил председателем к

омитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма

Артуром Палатным, убеждая его в чем то и рисуя какие то рисунки

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич

Виктор Бондарь - председатель группы "Видродження" и Ярослав Москаленко - глава "Воли народа"

Глава комитета по обороне и нацбезопасности Сергей Пашинский

Глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко

Сергей Пашинский что-то обсуждает главой комитета культуры и духовности Николаем Княжицким

Нардеп от БПП Ирина Луценко

Александр Спиваковский - в профиль

Глава комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко и председатель Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин

Нардеп от Радикальной партии, глава комитета финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалко во время Согласительного советаобсуждает рынок ломбардов