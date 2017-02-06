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 Политика Украины
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Все про:ВР (21966) депутат (2728)

 Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет. ФОТОрепортаж

6 февраля в Раде состоялось заседание Согласительного совета представителей всех групп и фракций перед началом сессионной работы украинского парламента. Кроме того, что депутаты обсуждали будущую повестку работы законодательного органа, некоторые из них были замечены в решении своих вопросов.

Как происходило заседание наблюдал парламентский фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 01

Во главе стола - спикер Андрей Парубий

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 02

Глава антикоррупционнго комитета Егор Соболев и первый заместитель Комитета по образованию и науке Александр Спиваковский

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 03

Первый вице-спикер Ирина Геращенко

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 04

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 05

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 06

Спикер Андрей Парубий

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 07

Глава фракции "Народного фронта" и глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Андрей Иванчук

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 08

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 09

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 10

Все заседание Андрей Иванчук о чем то проговорил председателем комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артуром Палатным, убеждая его в чем то и рисуя какие то рисунки

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 11

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 12

Виктор Бондарь - председатель группы "Видродження" и Ярослав Москаленко - глава "Воли народа"

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 13

Глава комитета по обороне и нацбезопасности Сергей Пашинский

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 14

Глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 15

Сергей Пашинский что-то обсуждает главой комитета культуры и духовности Николаем Княжицким

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 16

Нардеп от БПП Ирина Луценко

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 17

Александр Спиваковский - в профиль

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 18

Глава комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко и председатель Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 19

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 20

Нардеп от Радикальной партии, глава комитета финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалко во время Согласительного советаобсуждает рынок ломбардов

Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет 21

Вице-спикер Оксана Сыроид

Фото - Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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Да пусть садится, но Вана по туалетам уже начала шариться добровольно.
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а порох за нею З УНІТАЗА ПІДГЛЯДАВ ? Він може ібо ШОКОЛЯДНИЙ.
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А на их морды посмотрите.., почти на всех печать иуды... Как алкоголика по лицу сразу определишь..., так и бесчестного барыгу...
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Ломбардный бизнес в Украине процветает, наверно.. если полстраны сидит на субсидиях жкх.
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Почему аптеки я не знаю.
А в ломбарды люди вещи несут, потому шо денег не хватает... еще преступность процветает, краденые ценности тоже туда несут...
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а в национальни лотерейные залы автоматов несут только честно заработанные..
инфа 156%
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Може розглянути це питання
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Олег Соскин: Порошенко с марта 2015 года находится на посту президента незаконно 6 февраля 2017


Порошенко с марта 2015 года является незаконным президентом Украины. В 2014 году его избрали на данный пост временно, и, поскольку Янукович не был устранен с поста президента в порядке импичмента, не мер, не арестован, не осужден и сам добровольно не отказался от должности, то в марте 2015 года должны были состоятся очередные выборы президента. Выборы в этот строк не были проведены, поэтому все законы, указы и распоряжения, которые с марта 2015 года были подписаны Порошенко, являются недействительными. Все, кто их исполняет, нарушают Конституцию Украины и буду за это отвечать перед законом.

Олег Соскин
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Нет такого поста - временный Президент...
Избрали его незаконно это правда, но на пост Президента Украины.
И шо теперь.
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"Временно" - мабуть до закінчення каденції Хама. Це повинен сказати Конституційний суд.
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а що то таке оте Соскін, він у кого соскін? дуже схоже що у х..ла.
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Все за Оруелом, "Колгосп тварин": важко відрізнити, де люди, де свині - у всіх однакові рила...
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Юго Восток 🇺🇦 ‏@Ale4kko 3 ч.3 часа назад

Ну шо порохоботы? Языки в сраки позасовывали? Ваш барыга - Янык 2.0 Завез гнида титушек, как Семен и предупреждал.


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от тому НІ ОДНА ТІТУШКА після МАЙДАНУ не сіла . Пєтушня міла СЄРЦУ авякова.
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нужен закон,по которому титушню надо валить без проволочек,непосредственно на месте "работы"..
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закон написан барыгами для защиты себя от нас и ждать таких законов с ними сейчас нет надежд
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Народ, не лінуйся вчитись обирати владу свою, а не олігархів.
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Потрібно змінити Закон про вибори.
1. Обирати до ВРУ по мажоритарних округах.
2. Висувати кандидатів до ВРУ можуть лише політичні партії
3. Кількість партій обмежена 10-15. Обмеження по коефіцієнту політичної активності кількість депутатів у всіх органах влади
4. Електорат має право відкликати обраного в їхньому окрузі депутата по процедурі.
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Є цінне зерно у Ваших пропозиціях! Але п. 1 і 2 - це вибори за відкритими списками партій. А п. 3 та 4 важко справедливо реалізувати і швидше відкликати депутатів можуть самі партії.
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Коли вже збудуться слова Кузьми, про депутатiв !
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Помниться мне, в Чили Пиночет и без такого кагальчика неплохо справлялся...
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а ТЮлька что, только одну верхнюю губу надула?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет. ФОТОрепортаж
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