 Депутаты обсудили повестку будущего заседания, а также писали смс о рынке ломбардов, - в Раде прошел Согласительный совет. ФОТОрепортаж

Во главе стола - спикер Андрей Парубий
Глава антикоррупционнго комитета Егор Соболев и первый заместитель Комитета по образованию и науке Александр Спиваковский
Первый вице-спикер Ирина Геращенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
Спикер Андрей Парубий
Глава фракции "Народного фронта" и глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Андрей Иванчук
Все заседание Андрей Иванчук о чем то проговорил председателем комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артуром Палатным, убеждая его в чем то и рисуя какие то рисунки
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич
Виктор Бондарь - председатель группы "Видродження" и Ярослав Москаленко - глава "Воли народа"
Глава комитета по обороне и нацбезопасности Сергей Пашинский
Глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко
Сергей Пашинский что-то обсуждает главой комитета культуры и духовности Николаем КняжицкимНардеп от БПП Ирина Луценко
Глава комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко и председатель Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин
Нардеп от Радикальной партии, глава комитета финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалко во время Согласительного советаобсуждает рынок ломбардов
Вице-спикер Оксана Сыроид
Фото - Наталья Шаромова, Цензор.НЕТ
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А в ломбарды люди вещи несут, потому шо денег не хватает... еще преступность процветает, краденые ценности тоже туда несут...
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инфа 156%
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Олег Соскин: Порошенко с марта 2015 года находится на посту президента незаконно 6 февраля 2017
Порошенко с марта 2015 года является незаконным президентом Украины. В 2014 году его избрали на данный пост временно, и, поскольку Янукович не был устранен с поста президента в порядке импичмента, не мер, не арестован, не осужден и сам добровольно не отказался от должности, то в марте 2015 года должны были состоятся очередные выборы президента. Выборы в этот строк не были проведены, поэтому все законы, указы и распоряжения, которые с марта 2015 года были подписаны Порошенко, являются недействительными. Все, кто их исполняет, нарушают Конституцию Украины и буду за это отвечать перед законом.
Олег Соскин
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Избрали его незаконно это правда, но на пост Президента Украины.
И шо теперь.
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@Ale4kko 3 ч.3 часа назад
Ну шо порохоботы? Языки в сраки позасовывали? Ваш барыга - Янык 2.0 Завез гнида титушек, как Семен и предупреждал.
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1. Обирати до ВРУ по мажоритарних округах.
2. Висувати кандидатів до ВРУ можуть лише політичні партії
3. Кількість партій обмежена 10-15. Обмеження по коефіцієнту політичної активності кількість депутатів у всіх органах влади
4. Електорат має право відкликати обраного в їхньому окрузі депутата по процедурі.
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