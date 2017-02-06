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 Политика Украины
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Все про:губернатор (480) КИУ (284) рейтинг (1060) Светличная (13)

 КИУ обнародовал рейтинг губернаторов. ИНФОГРАФИКА

"Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016 год" Комитета избирателей Украины возглавили руководители Харьковской, Львовской и Кировоградской областей. Худшие результаты у глав Черновицкой, Полтавской и Херсонской облгосадминистраций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КИУ.

Первое место, согласно рейтингу КИУ, заняла председатель Харьковщины Юлия Светличная. Харьковская область показала самые высокие социально-экономические показатели среди других регионов. Кроме того, Юлия Светличная вошла в группу лидеров по оценкам экспертов.

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Также в пятерке лидеров Олег Синютка (Львовщина), Сергей Кузьменко (Кировоградщина), Степан Барна (Тернопольщина) и Геннадий Москаль (Закарпатье).

Последнее место, по данным исследования, занял глава Херсонщины Андрей Гордеев. В группе аутсайдеров также Олег Гончарук (Ивано-Франковская область), Алексей Муляренко (Ривненская область), Александр Фищук (Черновицкая обл.) и Валерий Головко (Полтавщина).

КИУ обнародовал рейтинг губернаторов 01КИУ обнародовал рейтинг губернаторов 02КИУ обнародовал рейтинг губернаторов 03
По словам гендиректора КИУ Алексея Кошеля, планируется, что данные проекта в дальнейшем будут публиковаться ежеквартально, а по результатам года будет опубликован итоговый отчет. Отчеты рассылаются руководителям облгосадминистраций, чтобы они могли увидеть недостатки своей работы, а также Президенту и председателю правительства для более эффективного контроля за деятельностью руководителей регионов.

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"Мы ожидаем, что рейтинг поможет руководству государства эффективнее оценить работу руководителей облгосадминистраций и принимать соответствующие управленческие решения. Общественность, в свою очередь, будет иметь дополнительный инструмент контроля и основания для сравнения местной власти", - отметил он.

Цель проекта КИУ "Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016 год" - оценить уровень управленческой эффективности представителей исполнительной власти на местах. Оценка работы руководителей областей состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса 245 местных экспертов - политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов.

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"КИУ обнародовал рейтинг губернаторов"
у нас есть губернии..?
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Правильный вопрос. Почему Украине постоянно пытаются навязать российское ментальное пространство? За это наказывать надо
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Губернатор (через польск. gubernator из лат. gubernator от др. греч. κυβερνήτης (kybernētēs) - «кормчий»). Кстати в США, глава исполнительной власти штата тоже губернатор.
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А В УКРАИНЕ ПРОСТО ГОЛОВА (!!!!)АДМИНИСТРАЦИИ.
У нас круче!
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В Украине исторически, было полковое деление. Административной единицей был полк-вот это было круто
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Да, аж цЭльных 25 штук! Упс...прошу пардону -- 24, одну орки спис...или!
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просто ухо режет..ведь нет у нас губерний..
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Сами себя оценивают.Люди о их деятельности хоть что-нибудь знают ?
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есть предположение, что наших там вообще нет, все боровы засланные.
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Отменить эту должность со всем штатом, - ни чего не изменится.
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Была бы моя воля, я бы вообще должность президента отменил. Практически она просто дублирует (в идеале) кабмин, а бабок гребет - не сосчитать. И толку - ноль.
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А зачем грузинские дети учат русский язык? Это еще загадочнее изучения русского языка в украинских школах.
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1. Саакашвілі поганий бо 8 років тому не зробив до сьогодні дороги хорошими, і не розуміється на архітектурі.
2. Президент у Грузії нічого не вирішує, тож не треба критикувати нинішнього - за все відповідає Премьєр.

Л - логіка!
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Рад за Харьковскую область. Пока что блондинка - это единственное известное медиа-лицо не из гепиной обоймы.
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Хм, Если есть губернаторы, то хто ж у нас амператор?
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губернатор это представитель президента в областях. такой себе политрук. а руководить областью должен глава облрады . обраный на выборах.
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що існують в Україні губернії ? .цензор. ти вроді ,,проукраїнський ,,
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в америці вживають маскальське слово губернатор ? це запопадливе лизання срак маскалям
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Просвещайся, шариков)))

Губернатор (через польск. gubernator из лат. gubernator от др. греч. κυβερνήτης (kybernētēs) - «кормчий»). Кстати в США, глава исполнительной власти штата тоже губернатор.
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Австралія, США, Мексика, Чилі, Бразилія, Аргентина, Індонезія мають губернаторів штатів.
Колонії Швеції, Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії, Нідерландів та інших, мають на своєму чолі губернаторів.
Провінції Китаю, Фінляндії, Шрі-Ланки мають губернаторів головою місцевого уряду.
Території сфери повноважень США, a це Американське Самоа, Гуам, Північні Маріанські острови, Пуерто-Рико та Американські Віргінські острови, очолюють губернатори.
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для почсаткут навчись писати українською , потім напиши англійською слово що використовую американці , а потім іди нахуй тупий маскаль , вас тут багато манголи
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Пойдешь туда ты,хам- москаль с гуглпереводчиком)))
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Мысль номер один: как это определялось и кто определял. Очередной Охендовский?
Мысль номер два: Степанов в Одесской области месяц на должности. Индекс области в середине рейтинга. Это индекс не Степанова а Саакашвили, если уж на то пошло. Так почему уволили Саакашвили, а кого-то из пятерки аутсайдеров?

Ответ - не любит шоколада "Рошен".
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Мы ожидаем, что рейтинг поможет руководству государства эффективнее оценить работу руководителей облгосадминистраций и принимать соответствующие управленческие решения.Источник: http://censor.net.ua/p426662 Наивные, глава ОГА нужен для заноса ежемесячно доли малой ( в несколько десятков-сотен лимонов)и процента избирателей на выбора\ах. Вот и весь соевый рейтинг.
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еще бы Головко показывал результаты эти два брата акробата только пиzдить могут все что плохо лежит ( что лежит хорошо они тоже пи....) не забуду войнуху вокруг нашего центрального рынка . от повезло нам . губернатор области Головко а мэром Полтавы Мамая выбрали ( это еще один мудак из нашей славной когорты )
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Сьогодні взнав, що в області якийсь губернатор Сенютка, і чим він себе проявив що на другому місті?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКИУ обнародовал рейтинг губернаторов. ИНФОГРАФИКА
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