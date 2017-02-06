 КИУ обнародовал рейтинг губернаторов. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КИУ.
Первое место, согласно рейтингу КИУ, заняла председатель Харьковщины Юлия Светличная. Харьковская область показала самые высокие социально-экономические показатели среди других регионов. Кроме того, Юлия Светличная вошла в группу лидеров по оценкам экспертов.
Также в пятерке лидеров Олег Синютка (Львовщина), Сергей Кузьменко (Кировоградщина), Степан Барна (Тернопольщина) и Геннадий Москаль (Закарпатье).
Последнее место, по данным исследования, занял глава Херсонщины Андрей Гордеев. В группе аутсайдеров также Олег Гончарук (Ивано-Франковская область), Алексей Муляренко (Ривненская область), Александр Фищук (Черновицкая обл.) и Валерий Головко (Полтавщина).
По словам гендиректора КИУ Алексея Кошеля, планируется, что данные проекта в дальнейшем будут публиковаться ежеквартально, а по результатам года будет опубликован итоговый отчет. Отчеты рассылаются руководителям облгосадминистраций, чтобы они могли увидеть недостатки своей работы, а также Президенту и председателю правительства для более эффективного контроля за деятельностью руководителей регионов.
"Мы ожидаем, что рейтинг поможет руководству государства эффективнее оценить работу руководителей облгосадминистраций и принимать соответствующие управленческие решения. Общественность, в свою очередь, будет иметь дополнительный инструмент контроля и основания для сравнения местной власти", - отметил он.
Цель проекта КИУ "Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016 год" - оценить уровень управленческой эффективности представителей исполнительной власти на местах. Оценка работы руководителей областей состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса 245 местных экспертов - политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов.
8996 36
Нам удалось убедить европейцев, что Харьков - безопасный город, - глава Харьковской ОГА Светличная(29)
Украина 131-я из 176 стран в рейтинге восприятия коррупции Transparency International(46)
26 участников АТО на Харьковщине заключили договоры покупки жилья по областной программе, - Светличная(33)
Больше всего популистских законопроектов зарегистрировал "Оппозиционный блок", - глава КИУ Кошель(9)
Голова Харківської ОДА Світлична очолила "рейтинг губернаторів", – КВУ(0)
Standard&Poors подтвердило кредитные рейтинги Украины, прогноз – стабильный(0)
В "рейтинге трезвости" субъектов РФ оккупированный Крым за год опустился с 15-го на 29-е место. ИНФОГРАФИКА(38)
у нас есть губернии..?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У нас круче!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. Президент у Грузії нічого не вирішує, тож не треба критикувати нинішнього - за все відповідає Премьєр.
Л - логіка!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Губернатор (через польск. gubernator из лат. gubernator от др. греч. κυβερνήτης (kybernētēs) - «кормчий»). Кстати в США, глава исполнительной власти штата тоже губернатор.
Ответить
Колонії Швеції, Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії, Нідерландів та інших, мають на своєму чолі губернаторів.
Провінції Китаю, Фінляндії, Шрі-Ланки мають губернаторів головою місцевого уряду.
Території сфери повноважень США, a це Американське Самоа, Гуам, Північні Маріанські острови, Пуерто-Рико та Американські Віргінські острови, очолюють губернатори.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мысль номер два: Степанов в Одесской области месяц на должности. Индекс области в середине рейтинга. Это индекс не Степанова а Саакашвили, если уж на то пошло. Так почему уволили Саакашвили, а кого-то из пятерки аутсайдеров?
Ответ - не любит шоколада "Рошен".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить