 В Эстонию прибыла тяжелая боевая техника США. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.
Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады сказал, что тяжелая техника роты из США, в том числе танки и боевые машины пехоты, доставлена в Эстонию и в первой половине дня в понедельник на станции в Тапа проходит разгрузка техники. Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу.
Дислоцированная в Тапа рота 173-й воздушно-десантной бригады США покинет Эстонию во второй половине февраля, на смену ей придет рота 1-го батальона 69-го броневого полка.
Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.
69-й броневой полк входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.
На прошедшем в июле прошлого года саммите НАТО в Варшаве страны альянса решили разместить на восточном фланге альянса четыре международных батальона размером в тысячу человек.
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В рамках ролевого распределения Трампу отведена роль главного любителя России и лично Путина. Также уже сейчас видно, что несмотря на постоянные признания Трампа в личных симпатиях к России и Владимиру Путину, на самом деле Трамп всего лишь постоянно обещает Путину жениться на нем, но только обещает.
Кремль интересует, конечно, в первую роль снятие санкций и установление равного партнерства. Но вместо этого в Европе продолжается дальнейшая переброска и развертывание сухопутных войск США, а в отношении снятия санкций выдвигаются новые условия.
Первое условие - это борьба с ИГИЛ. С одной стороны, вся риторика Кремля последние два года строилась именно вокруг этого тезиса. Но сейчас Кремль уже настолько запутался в сирийской трясине, что вопросы о борьбе с ИГИЛ уже выглядят изощренным издевательством. В самой Сирии Россия оказалась в роли тяглового скота самого Асада и Ирана, которые немедленно выставили Россию за рамки реального влияния, как только было взято Алеппо.
Теперь Кремль вместо укрепления влияния на Асада занят выстраиванием отношений с группировками оппозиции и спешным созданием альянса с Турцией уже против Ирана. А для борьбы с ИГИЛ Вашингтон не оставляет иного выбора, кроме как отправить полноценные военные контингенты российских войск целыми бригадами. Хотя изначально иранцы и русские рассчитывали, что в этой роли окажутся сами американцы, и влезут в большую сирийскую войну, которая окончательно добьет американскую экономику после Ирака и Афганистана.
Республиканцы определенно не будут выносить вопрос о снятии санкций против России в практическую плоскость в ближайшее время. По очевидным причинам.
Первая причина - это то, что санкции являются самым действенным, но пока единственным рычагом влияния на Россию. И этот козырь нельзя разменивать на что-то малозначимое вроде обещаний Путина прекратить поддержку донбасских сепаратистов, которое окажется очередным враньем после очередного массового артиллерийского обстрела и активизации российско - террористических войск вдоль линии разграничения.
Во-вторых, американское нефтяное лобби в лице того же Тиллерсона, который не может не помнить, что в период максимальных доходов от нефти в 2007 году Кремль пытался «кинуть» западных нефтяников и отменить норму о разделе продукции.
Тогда российские СМИ начали активно обрабатывать общественное мнение в пользу того, чтобы вообще выкинуть западные компании из российского нефтяного сектора. Эту идею не успели реализовать только потому, что уже в следующем 2008 году грянул глобальный кризис и Россия снова оказалась без денег.
Так что именно новый госсекретарь лучше всех знает, что Кремль надо держать в черном теле, чтобы не допускать у Путина головокружений от шальных денег.
об чем я и говорил- в Сирии РФ нужна только как источник пушечного мяса.
Подробней: http://www.doneckforum.com/forum94/thread37512-343.html#ixzz4Xv4QEZF8
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Отримують результати своїх "многоходовочок"
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А ответ прост ... американцы уверены , что близится распад россии ... И танки нужны , чтобы отгородиться от полосы огня , ведущую вглубь россии... Ну примерно , как в случае с Турцией , которая ввела свои танки в Сирию, чтобы создать буферную зону.
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Всё в итоге заканчивается либо распадом страны , либо как во времена Сталина (чтобы удержать страну от распада было убито несколько миллионов человек).
Возможен вариант и мягкого варианта распада , как во времена позднего СССР. Но это уже вряд ли.
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советы - косые, слепые, разброс +- километр...
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В порт Клайпеда пришла "рыбка" USS Hue City.
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А теперь попустило?...
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