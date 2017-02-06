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 В Эстонию прибыла тяжелая боевая техника США. ФОТОрепортаж

В Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника новой роты из США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

Также читайте: Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией

Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады сказал, что тяжелая техника роты из США, в том числе танки и боевые машины пехоты, доставлена в Эстонию и в первой половине дня в понедельник на станции в Тапа проходит разгрузка техники. Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу.

Дислоцированная в Тапа рота 173-й воздушно-десантной бригады США покинет Эстонию во второй половине февраля, на смену ей придет рота 1-го батальона 69-го броневого полка.

Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

69-й броневой полк входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.

На прошедшем в июле прошлого года саммите НАТО в Варшаве страны альянса решили разместить на восточном фланге альянса четыре международных батальона размером в тысячу человек.


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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Планирование украинско-американских учений "Репид Трайдент-2017" началось на Львовщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж


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Медведев на три головы ниже. Аккурат Хуйлу по эполеты
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из сети

В рамках ролевого распределения Трампу отведена роль главного любителя России и лично Путина. Также уже сейчас видно, что несмотря на постоянные признания Трампа в личных симпатиях к России и Владимиру Путину, на самом деле Трамп всего лишь постоянно обещает Путину жениться на нем, но только обещает.

Кремль интересует, конечно, в первую роль снятие санкций и установление равного партнерства. Но вместо этого в Европе продолжается дальнейшая переброска и развертывание сухопутных войск США, а в отношении снятия санкций выдвигаются новые условия.

Первое условие - это борьба с ИГИЛ. С одной стороны, вся риторика Кремля последние два года строилась именно вокруг этого тезиса. Но сейчас Кремль уже настолько запутался в сирийской трясине, что вопросы о борьбе с ИГИЛ уже выглядят изощренным издевательством. В самой Сирии Россия оказалась в роли тяглового скота самого Асада и Ирана, которые немедленно выставили Россию за рамки реального влияния, как только было взято Алеппо.

Теперь Кремль вместо укрепления влияния на Асада занят выстраиванием отношений с группировками оппозиции и спешным созданием альянса с Турцией уже против Ирана. А для борьбы с ИГИЛ Вашингтон не оставляет иного выбора, кроме как отправить полноценные военные контингенты российских войск целыми бригадами. Хотя изначально иранцы и русские рассчитывали, что в этой роли окажутся сами американцы, и влезут в большую сирийскую войну, которая окончательно добьет американскую экономику после Ирака и Афганистана.

Республиканцы определенно не будут выносить вопрос о снятии санкций против России в практическую плоскость в ближайшее время. По очевидным причинам.

Первая причина - это то, что санкции являются самым действенным, но пока единственным рычагом влияния на Россию. И этот козырь нельзя разменивать на что-то малозначимое вроде обещаний Путина прекратить поддержку донбасских сепаратистов, которое окажется очередным враньем после очередного массового артиллерийского обстрела и активизации российско - террористических войск вдоль линии разграничения.

Во-вторых, американское нефтяное лобби в лице того же Тиллерсона, который не может не помнить, что в период максимальных доходов от нефти в 2007 году Кремль пытался «кинуть» западных нефтяников и отменить норму о разделе продукции.

Тогда российские СМИ начали активно обрабатывать общественное мнение в пользу того, чтобы вообще выкинуть западные компании из российского нефтяного сектора. Эту идею не успели реализовать только потому, что уже в следующем 2008 году грянул глобальный кризис и Россия снова оказалась без денег.

Так что именно новый госсекретарь лучше всех знает, что Кремль надо держать в черном теле, чтобы не допускать у Путина головокружений от шальных денег.

об чем я и говорил- в Сирии РФ нужна только как источник пушечного мяса.

Подробней: http://www.doneckforum.com/forum94/thread37512-343.html#ixzz4Xv4QEZF8
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Вот амеры издеваются, или реально обнищали? Ч то это за говно? "Абрамсы", которые 25 лет назад в Ирак отправили. Их пацаны с майдана, за час, зажигалками в утиль отправят, при желании.
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русские пишут, что две трети самолетов амеров не работоспособные, вы о танках...получается, что сложив все -Америка без вооружения.
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сколько ваших казламордых уже положили на АТО под Авдеевкой...?
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Сколько украинцев убили, и дели на три-пять. Ползучее нападение, это дорого.
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ваших кацапов уже на пазлы поделили - иди накати за их здоровье...
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Мне срать. Кто ищет, тот всегда найдет. Только помни, украинцев погибло в разы больше, чем сепаров, о Раше там вообще говорить не стоит. 1%
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о наших помню - а на вас кацапов и предателей насрать, сдыхайте все...
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У меня тут земля пустует. Несколько сот гектаров. Ну, она типа колхозная. Приезжайте. Аренда абсолютно бесплатная, обустраивайтесь, хорошая база выйдет!
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А ты кто? Я же написал чьи. Внимательно вчитайся.
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80% пахотной земли уже поделено, это Маломуж сказал сегодня, осталось оформить. УСЕ. там твои гектары есть? Иди проверь.
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а де картинка , от рузьких воинов, куда бить лопато по "Абрамсу" для пабеды ? а ну да, она заняты для раздачи ольвье
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Вот это дествительно красавцы прибыли -не то что совковое дерьмо а прямо шедевр высокотехнологической мысли и инженерного искуства.
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Зима, сніг, а бронетехніка пісчаного кольору...
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на фоне сталагмитов из говна не видно. самое то!
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Завидую...Хочу,чтобы в Украину приехали тоже,много и надолго..
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Ідея непогана впринципі, та боюсь що якщо тут буде НАТО, ресея буде атакувати ракетами, можливо навіть з ядерними боєголовками...
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А ти не бійся, у боягузів останне відбирають, а потім об нього ноги витирають.
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уже будет поздно ,,,, вот только такой счастливый момент --..Украина в НАТО , , ой , как не скоро придет , , и референдум не поможет , , лет через десять ,,,
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ну так Эстония тоже граничит с рашкой и шо?не стреляют же!не будь атопутиннападет.
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Тапа, 105 км від російського кордону
Отримують результати своїх "многоходовочок"
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На самом деле очень интересно , зачем в таких местах как Эстония танки, которые являются наступательным вооружением...

А ответ прост ... американцы уверены , что близится распад россии ... И танки нужны , чтобы отгородиться от полосы огня , ведущую вглубь россии... Ну примерно , как в случае с Турцией , которая ввела свои танки в Сирию, чтобы создать буферную зону.
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Не верю в распад россии, но про буферную зону-верно.
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А что тут верить ... Страны , в которых лидеры начинают заниматься реваншизмом , ВСЕГДА заканчивают очень плохо .

Всё в итоге заканчивается либо распадом страны , либо как во времена Сталина (чтобы удержать страну от распада было убито несколько миллионов человек).

Возможен вариант и мягкого варианта распада , как во времена позднего СССР. Но это уже вряд ли.
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распадется / не распадется ,,, , ящетаю , без вмешательства извне , китай или нато , , лет пять точно распад рашке не грозит ,,, , фсб / омон. все население под контролем держит
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это вариант , , смещены с должностей с десяток генералов в рашке ,,, возможно готовился заговор
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Я уже три года об этом слышу.... А до этого мне лет 40 рассказывали, что развалиться США, и многи на росее до сих пор в это верят..... Так, не поверю, пока сама лично это не увижу.
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Ну по логике вещей это когда нить произойдет хотя бы из-за низкой рождаемости
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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На Московии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами.Михаил Тевосян

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в World of Tanks танки США самые вменяемые - пробитие, обзор, подвижность
советы - косые, слепые, разброс +- километр...
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ну не кажи, німці непогані, шведи непогано луплять... та американці на мою думку більш збалансовані ними можна грати та нагибати )
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вата сейчас строит кирпичный завод от страха)
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В Эстонию прибыла тяжелая боевая техника США. После того, как один военнослужащий армии США афроамериканского происхождения станцевал на башне "Абрамса" с банкой пива в руках, с российской стороны границы вышли из строя все армейские туалеты типа "сортир". Совпадение? Не думаю!
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Американцы настолько уверены что русские взбзднут и даже не попытаются что то предпринять,что даже зимний камуфляж не подумали наносить
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...супротив совково-рашистских зализяк маскироваться вроде как и незачем
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Когда раша попрет на Эстонию евронаци финансируемые кремлем устроят армагедец в ЕС . Что не ясно ?
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ботоксной педофильной крысе писец ) уродец. упырь.


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Молодці естонці. Але треба викорінювати рускагаварящеє насєлєніє(етнічних росіян) в країні. Бо саме на цих дебілах і тримаєтся вся напруга в країні. Як і в Латвії. Де немає рускагаварящєво насєлєнія, немає приводу у Московії розхитувати ситуацію.
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Ну шо кацапня, Трамп пришел порядок навел? Как вам американская многоходовочка? Пока вы наматываете киселевкую лапшу на уши трамп готовит танки, чтобы наматывать фарш из ваших тупых мозгов на гусеницы.
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"...Моя следующая работа будет посвящена нашему великому президенту - Владимиру Владимировичу Путину..." - заявил якутский мастер лепки из фекалий Михаил Боппосов.



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Где взрыв? И какое отношение беспредел в ментовке к Абрамсам в Эстонии?
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Х@йло боялось НАТО в Крыму...
А теперь попустило?...
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Так вот вы какие американские трактористы и шахтеры.
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Камуфляж явно не эстонский ))), а ля "Буря в пустыне"
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