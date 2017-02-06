 На взятке в 13 тысяч в Краматорске задержан лейтенант полиции, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что лейтенант полиции требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение партии каннабиса.
Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения в центре города тринадцати с половиной тысяч гривен взятки.
Лейтенанту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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"хабарник"
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Или Краматорск не зона АТО?
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кота за яйка на год...и Капитан!!!
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что скажете?
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