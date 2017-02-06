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 На взятке в 13 тысяч в Краматорске задержан лейтенант полиции, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве оперуполномоченного отдела криминальной полиции Краматорска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что лейтенант полиции требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение партии каннабиса.

Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения в центре города тринадцати с половиной тысяч гривен взятки.

Лейтенанту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

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На взятке в 13 тысяч в Краматорске задержан лейтенант полиции, - СБУ 01

На взятке в 13 тысяч в Краматорске задержан лейтенант полиции, - СБУ 02


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... И тем самым он переаттестовался на милиционера ДНР...
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Перестают сообщать валюту. Это уже признак. Просто 13 тысяч. Толи фунтов, толи тугриков. Главное, что для обывателя, это уже огромная сумма.
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Отпустить и наградить!!!! Так, кажется у нас заведено....
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сразу на фонарний столб и табличку на шею
"хабарник"
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А Парасюк вчера ударил такого полицейского, что тот аж грудью ударился и получил гипертоничный криз. при попытке наехать на блокирующих торговлю с лугандоном.
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А вот такую кильку точно посадят..... А киты проплывают мимо и цинично улыбаются... отчёт о борьбе с коррупцией есть.....
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Нююююю...Первый тест почти прошел... Залог раз в десять больше, бааальничный,
кота за яйка на год...и Капитан!!!
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Барыжить на Донбасе только Ахмет-хан может. Остальные преступники
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Остальные те, кто ещё не попался и дальше будут стоять на страже закона.
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я где то слышал о существующем проекте закона, где торговля, хранение, изготовление и сбыт наркоты бедет приравниваться к попытке убийства....
что скажете?
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https://nnovosti.info/news/politsija_zastosuvala_kijki_ta_slozoginnij_gaz_proti_uchasnikiv_blokadi_na_donbasi_video-14375.html

Поліція застосувала кийки та сльозогінний газ проти учасників блокади на Донбасі (відео)
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на видео ни палок ни газа нет. есть толстый боров семенченко-гришин и мудаковатый оператор "журналист чего то там ко ко". ниочем
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палкой и газом? а если человек подскользнулся? а если надо было сбить потому что руки распускал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в 13 тысяч в Краматорске задержан лейтенант полиции, - СБУ. ФОТО
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