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 "Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm. ФОТОрасследование

Российские оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы жилого сектора Донецка с целью создания необходимой пропагандистской картины происходящего для российских СМИ, которые пытаются обвинить артиллерию ВСУ в обстрелах мирного населения Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного волонтерского сообщества InformNapalm.

"Рассмотрим один из примеров: 31-го января 2017 года российские военные обстреляли жилые дома по адресу Листопрокатчиков 3А и Листопрокатчиков 10. Судя по попаданиям и характерным разрушениям, огонь велся с использованием 122-мм ОФ снарядов. Это могли быть гаубицы Д-30 или САУ 2С1 "Гвоздика". Фотографии взяты отсюда.

"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm 01"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm 02"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm 03"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm 04


Давайте убедимся, что перед нами именно эти дома и улица. Воспользуемся сервисом panoramio и найдем снимок дома по адресу Листопрокатчиков 10 за 2011 год, до его ремонта и покраски.

Не нужно быть экспертом для того, чтобы понять, откуда велся огонь. Достаточно открыть любой из доступных картографических сервисов и определить на карте места попаданий. Красными стрелками обозначено направление прилета снарядов.

Смотрите также: "Как минимум часть прилетов в Донецке - с территории, подконтрольной "ДНР", - Казанский. ФОТОфакт

"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm 05


Теперь нарисуем на карте разграничения сторон liveuamap линию протяженностью 15.4 км (максимальная дальность стрельбы гаубицы Д-30) по направлению стрельбы. В результате мы видим следующую картину: территория, откуда велась стрельба, находится под контролем российских военных", - отмечают авторы расследования.

"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm 06

"Как мы видим, оккупанты продолжают использовать подлую гибридную тактику ведения войны, в которой с целью эскалации конфликта создаются информационные поводы, при этом применяются такие приемы, как обстрелы жилых домов и мирного населения, с последующим обвинением украинской стороны. Тем, кто каким-то образом после почти трех лет войны все еще верит в "русский мир", стоит задуматься о том, что для демиургов этого "мира" ваши жизни стоят не дороже пропагандистских материалов и в любой момент могут быть принесены в жертву ради создания очередной кремлевской лживой картинки, в которой от вас останется лишь сухая цифра: "Еще один убитый", - говорится в публикации.
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Най лугандони ссвої своїх мочать туди їм і дорога
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Був би М.Коханівський головнокомандуючим то сепарні з кацапськими свиньми насипали б у відповідь щоразу
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"ФСБ взрывает Россию". Тепер Донецьк. З 2000-го року КГБ нічого нового не придумало. Так вчили х*йла в школі КГБ.
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А я бы под шумок тоже насыпал бы. Навесными какими нибудь, чтобы сложно было определить откуда прилетело. Короче... Сгорила хата, горы й сарай!
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А вдруг по Ахметкиным шахтам и заводам попадут?Низя.
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Я коли почув, що зараз йде війна за незалежність, обурився! Як-так! Україна із 1991 року вже незалежна! Пройшов час і я зрозумів, що причиною війни є не відповідність України визначенню ( терміну) Незалежність! Прибалти відразу стали незалежними! Курс на НАТО, ЄС, державна мова, громадянство! А ми усе гралися: "багатовекторність, нейтральний статус, братський народ, друга державна мова, телебачення не українське, українських книг не має, українських пісень в ефірі нуль" і т.д. Тобто: Україною ми не були! Є така наука- Віктімологія! Наука про жертву! Ми, Україна були, як та баба на базарі із гаманцем, який бачить злодій, або молодиця із декольте, спідницею, трішки вище сідниць, на темній нічній вулиці! Щоб зупинилася війна ми повинні стати українцями. Усе знаходиться у причино - наслідковому зв'язку! На усе є причина! Нічого випадкового не має! Згадайте біблію! 40 років потрібно було, щоб євреї забули, що у рабстві їх годували.. Україна повинна бути незалежною у першу чергу у головах! Розпався СРСР, значить така воля Бога! І нічого за ним плакати!
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На фото изображены Орки Типичные. Вымирающая популяция homo-soveticus, без интеллекта и чувства собственного достоинства. Они легко идут на приманку, но очень агрессивны и недружелюбны. Попытка их погладить или покормить с руки небезопасна. Размножаются только в неволе. (Н.Н. Дроздов, В мире животных)
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не говорите и вот эти хотят пенсии с Украины, а жить в мордоре
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Они зачастую доят двух коров получая там и тут. Сам от беженцев из подаренного немцами городка слышал, что, мол, надо получить тут, съездить получить там, а потом еще смотаться в Киев за какой там помощью попутно причитая, что на машинах номера донецкие и проклятые бандеровские менты будут часто останавливать, поэтому придется ехать поездом. Короче, сколько волка не корми...
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Есть такая рюзькая пагаворка-"ХУ...Бей сваих, чужия зааабаятца!!!"
Таки і дійсно працює!!!
Шо за біііліііАДска нація!!!

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Это похоже на локальный конфликт между ДНР и ЛНР! Я как Геббельс-аматор запускаю новый вброс для секелёв-молофьёв ТВ) ДНР и ЛНР ополчились друг против друга и ведут непрерывные изматывающие артиллерийские дуэли. Две армии молодых республик стоически выдерживают сражение не на жизнь, а на смерть. Подлое предательство Плотницкого, нарушившего пакт о ненападении, ввергло в ярость народ ДНР. Захарченко объявил всеобщую мобилизацию.
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В сорок 41 году Советские войска при отступлении взорвали весь центр Киева вместе с его жителями. Взорвали Днепрогэс и при этом от наводнения погибло более 100 тысяч местных жителей. Поэтому, Донецк ждут еще новые потрясения, русский мир никого не пощадит. Это не Украина, это русский мир, беспощадный и безжалостный.
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Такое впечатление, что в порыве защиты своих мародёрских интересов, эти бандюки заколбасят всё население днры и лыныры... сейчас особенно, типа укры, мы говорили...
P.S. Направление выстрелов, типа супер показатель, можно делать на
заказ.
Зависит от ширины линии разграничения с противником.
И НИКТО вам об этом не расскажет. Ни своим, ни чужим, даже Лаврову и тем
более Чуркину, так естественнее. Школа КГБ, провокации это святое. Жизнь
ничто…Ставки чересчур высоки. Где погибшие от обстрелов вооружённые
сепары?...пока нужны ?
http://sprotyv.info/ru/news/11745-kak-rabotaet-peredvizhnaya-minometnaya-ustanovka-rossiyskih-terroristov-v-donecke-foto

http://apostrophe.ua/article/society/2016-12-17/oni-strelyali-po-lugansku-v-lnr-zreet-novyiy-skandal-sredi-boevikov/8885

https://www.obozrevatel.com/crime/21693-rossijskie-naemniki-spetsialno-obstrelivayut-i-silyi-ato-i-terroristov-audio-perehvachennogo-razgovora.htm

https://www.obozrevatel.com/crime/24953-o-vechernem-obstrele-luganska-v-lnr-znali-i-preduprezhdali-zaranee-fotofakt.htm
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Донецкий аэропорт: сиквел. Сровняют этот колхоз с лицом земли скоро. Ну что поделаешь, дамбасята сами этого хотели.
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«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and obliterate, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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Ещё с 1991 года в Донецке народ был дезориентирован. Так оно и осталось.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm. ФОТОрасследование
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