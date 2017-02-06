 "Подлая тактика ведения войны": оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, чтобы обвинить украинскую сторону, - InformNapalm. ФОТОрасследование

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного волонтерского сообщества InformNapalm.
"Рассмотрим один из примеров: 31-го января 2017 года российские военные обстреляли жилые дома по адресу Листопрокатчиков 3А и Листопрокатчиков 10. Судя по попаданиям и характерным разрушениям, огонь велся с использованием 122-мм ОФ снарядов. Это могли быть гаубицы Д-30 или САУ 2С1 "Гвоздика". Фотографии взяты отсюда.
Давайте убедимся, что перед нами именно эти дома и улица. Воспользуемся сервисом panoramio и найдем снимок дома по адресу Листопрокатчиков 10 за 2011 год, до его ремонта и покраски.
Не нужно быть экспертом для того, чтобы понять, откуда велся огонь. Достаточно открыть любой из доступных картографических сервисов и определить на карте места попаданий. Красными стрелками обозначено направление прилета снарядов.
Теперь нарисуем на карте разграничения сторон liveuamap линию протяженностью 15.4 км (максимальная дальность стрельбы гаубицы Д-30) по направлению стрельбы. В результате мы видим следующую картину: территория, откуда велась стрельба, находится под контролем российских военных", - отмечают авторы расследования.
"Как мы видим, оккупанты продолжают использовать подлую гибридную тактику ведения войны, в которой с целью эскалации конфликта создаются информационные поводы, при этом применяются такие приемы, как обстрелы жилых домов и мирного населения, с последующим обвинением украинской стороны. Тем, кто каким-то образом после почти трех лет войны все еще верит в "русский мир", стоит задуматься о том, что для демиургов этого "мира" ваши жизни стоят не дороже пропагандистских материалов и в любой момент могут быть принесены в жертву ради создания очередной кремлевской лживой картинки, в которой от вас останется лишь сухая цифра: "Еще один убитый", - говорится в публикации.
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Таки і дійсно працює!!!
Шо за біііліііАДска нація!!!
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P.S. Направление выстрелов, типа супер показатель, можно делать на
заказ.
Зависит от ширины линии разграничения с противником.
И НИКТО вам об этом не расскажет. Ни своим, ни чужим, даже Лаврову и тем
более Чуркину, так естественнее. Школа КГБ, провокации это святое. Жизнь
ничто…Ставки чересчур высоки. Где погибшие от обстрелов вооружённые
сепары?...пока нужны ?
http://sprotyv.info/ru/news/11745-kak-rabotaet-peredvizhnaya-minometnaya-ustanovka-rossiyskih-terroristov-v-donecke-foto
http://apostrophe.ua/article/society/2016-12-17/oni-strelyali-po-lugansku-v-lnr-zreet-novyiy-skandal-sredi-boevikov/8885
https://www.obozrevatel.com/crime/21693-rossijskie-naemniki-spetsialno-obstrelivayut-i-silyi-ato-i-terroristov-audio-perehvachennogo-razgovora.htm
https://www.obozrevatel.com/crime/24953-o-vechernem-obstrele-luganska-v-lnr-znali-i-preduprezhdali-zaranee-fotofakt.htm
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Уже даже не смешно.
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