 Злоумышленник в течение часа совершил три разбойных нападения в Киеве, - полиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.
События зафиксированы в Днепровском районе. В течение часа правоохранители получили три сообщения о совершении разбойных нападений: злоумышленник с ножом отобрал 500 гривен у работника киоска по ремонту мобильных телефонов, выхватил у женщины пакеты с покупками и набросился на мужчину, который хотел снять деньги с банкомата. Последний пострадавший начал убегать, поэтому нападающий ранил его в спину.
В тот же день злоумышленника задержали дома. Он - уроженец Житомирской области, 1973 г.р., ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе следствия выяснилось, что именно он утром того же дня под подъездом дома избил пенсионерку. В конце концов пострадавшая и девушка, которая стала свидетелем события, узнали его на фото, предоставленном оперативниками.
Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину он не признает. В суде при избрании ему меры пресечения вел себя неадекватно: раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него. Следователи собирают все необходимые документы для назначения ему психиатрической экспертизы.
Уголовные производства начаты по факту нанесения телесных повреждений и трех разбойных нападений. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Видный борец с коррупцией и несгибаемый реформатор .
Бе-бе-бе-бе .
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Дозвил йэ?
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