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Все про:Киев (16183) нападение (1567) Нацполиция (5899)

 Злоумышленник в течение часа совершил три разбойных нападения в Киеве, - полиция. ФОТО

Впоследствии выяснилось, что в тот же день утром он избил пенсионерку. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.

События зафиксированы в Днепровском районе. В течение часа правоохранители получили три сообщения о совершении разбойных нападений: злоумышленник с ножом отобрал 500 гривен у работника киоска по ремонту мобильных телефонов, выхватил у женщины пакеты с покупками и набросился на мужчину, который хотел снять деньги с банкомата. Последний пострадавший начал убегать, поэтому нападающий ранил его в спину.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Бил ногами, пока я лежала на полу", - журналистка Кошман рассказала об избиении в ночном клубе столицы. ФОТО+ВИДЕО

В тот же день злоумышленника задержали дома. Он - уроженец Житомирской области, 1973 г.р., ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе следствия выяснилось, что именно он утром того же дня под подъездом дома избил пенсионерку. В конце концов пострадавшая и девушка, которая стала свидетелем события, узнали его на фото, предоставленном оперативниками.

Злоумышленник в течение часа совершил три разбойных нападения в Киеве, - полиция 01Злоумышленник в течение часа совершил три разбойных нападения в Киеве, - полиция 02

Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину он не признает. В суде при избрании ему меры пресечения вел себя неадекватно: раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него. Следователи собирают все необходимые документы для назначения ему психиатрической экспертизы.

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Уголовные производства начаты по факту нанесения телесных повреждений и трех разбойных нападений. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Если портрет гаранта не рвал, то получит 2 года. На лагерь такого придурка не отправят, там адекватные люди нужны, которые смогут выполнять определенные и достаточно тяжелые работы. А это же сумасшедший, его на долго не посадят.
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Колония-поселение под Житомиром? Но там вроде инвалидов держат.
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Фото специально сделали цветным и с высокой четкостью..чтоб его могли узнать в случае побега граждане!)))
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Какие там "тяжелые работы" . Сейчас работы, в основном, нет на зоне, или по желанию.
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неа, пару месяцев суд, а там попадёт под закон Савченко и выпустят
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Вуйко приїхав в столицю на цукор заробляти а ви йому лихо у вигляді позбавлення волі тулите? Тво, тво.
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Политическое преследование , к бабке не ходи .
Видный борец с коррупцией и несгибаемый реформатор .
Бе-бе-бе-бе .
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это у него за лицензию неуплочено, а возмущается, что ему чужие дела шьют
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Действительно, а не много дел ему пришили, "нова поліція" працює?
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Ножик - Мора, Швеция. В любом ИБИСе продается!
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Зачем мрази рожу прятать раз его опознали свидетели? Пуст все падаль в лицо знают, или боитесь что это дерьмо или его полуголодные родственники в зажопье засудят вас???
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нельзя гражданам законные стволы от уродов отстреливаться. низзя.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗлоумышленник в течение часа совершил три разбойных нападения в Киеве, - полиция. ФОТО
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