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 "Хорошая кандидатура": послом РФ в США может стать экс-замминистра обороны Антонов, находящийся под санкциями ЕС. ФОТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, недавно перешедший на эту позицию из Минобороны РФ, по-прежнему является основным кандидатом на престижную должность посла в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание КоммерсантЪ.

"Как ожидается, смена главы российской дипмиссии в Вашингтоне произойдет в этом году. Тем временем президент США Дональд Трамп, по словам собеседников "Ъ", еще не определился с кандидатурой нового американского посла в России. О том, что Анатолий Антонов остается ключевым кандидатом на должность посла РФ в США, "Ъ" рассказали четыре источника в госструктурах РФ. Напомним, 28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил господина Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности. Однако собеседники "Ъ" говорят, что в ближайшие месяцы он может отправиться послом в Вашингтон вместо Сергея Кисляка, занимающего данный пост с июля 2008 года... Анатолий Антонов заместителем министра обороны был с февраля 2011 года по декабрь 2016-го. С 2015 года Анатолий Антонов находится в санкционном списке Евросоюза...", - говорится в статье.

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Дональд Трамп уже назначил новых послов в ряде ключевых стран. Послом США в Китае должен стать губернатор штата Айова Терри Бранстед - один из самых последовательных сторонников Дональда Трампа. На пост посла США в Израиле выдвинут Дэвид Фридман, ранее работавший адвокатом - специалистом по банкротству в корпорации Дональда Трампа. Возглавить американскую дипмиссию в Японии должен бизнесмен Уильям Хэгерти, поддержавший Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки. А следующим послом США в Италии объявлен финансист Льюис Айзенберг, помогавший Дональду Трампу собирать средства на избирательную кампанию. Впрочем, из всех выдвинутых новым президентом на дипломатические посты кандидатов Сенат пока утвердил только госсекретаря Рекса Тиллерсона и постпреда США в ООН Никки Хейли. Слушания по кандидату на должность посла в России, как ожидается, будут одними из самых сложных.

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"Эх, жалко Моторола погиб. А ведь был бы лучшим кандидатом на должность посла в США. Кто там еще в санкционных списках? Киселев! Дмитрий Киселев - точно. Расскажет Трампу о радиоактивном пепле и всё такое. Отличная кандидатура. Но и Анатолий Антонов - неплохо", - пишет известный российский журналист Андрей Мальгин и публикует часть интервью Антонова, в котором тот повторяет основные тезисы кремлевской пропаганды.

"Хорошая кандидатура": послом РФ в США может стать экс-замминистра обороны Антонов, находящийся под санкциями ЕС 01
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а взгляд у етого "пола" как у нашего незабвенного Витальки из сериала!!!!
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А вот тут-то и начинается самое интересное . Если Трамп одобрит эту кандидатуру , и вручит верительную грамоту этому послунакуй , то педерашка имеет на Трампа сто процентное влияние .
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А можно маркова назначить?? Хочу маркова-а-а!!!!
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Хочу Подколесина!
(С)
)))
Гулять так гулять. Херуруга пусть назначат.
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не продержится. Его быстро америкосские байкеры завалят - не вынесут позора.
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ЛГБТ при Трампе - уже не политическая сила. Если выступят - морпехами задушит, как в Йемене.
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Може якісь інші збоченці (подобається мені це слово) його підтримають.
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Это надо Беннону звонить. Если ему понравится, то это будет звездный час долбостанова.
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Нет. Пускай постпредом в ООН шурует. Такого великого оратора одним США - слишком много счастья.
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не въездной посол, был уже послан и теперь чтобы подтвердить звание посла, его нужно послать ещё раз.
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Занятно подбираются послы. Один - специалист по банкротству, второй - поддержал в предвыборной гонке, третий - собирал средства на выборы... мдя, похоже у Трампа с нашим Президентом больше общего чем мы предполагали.))
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а можно как-то , нууу... типа , ...ненавязчиво поинтересоваться... и кто у нас кузнецпрезидент?
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Ошибочка, я, как раз, читатель.) И если пишу, то не под диктовку.
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На всякий случай начните, все-таки, с диктантов с последующим пересказом своими словами смысла написанного
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Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня выслушивать ваш бредовые советы. Привыкли устраивать "склоку" и переход на личности со всеми, чьё мнение отличается от вашего? Это без меня.
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Ну на личности я не переходил, просто спросил, кто у Вас президент, и дал Вам добрый совет.
Да,я таки имею право на собственное мнение, так же как и все форумчане.
На всякий случай, хочу Вам сообщить, что пока посла в США у нас не поменяли. Валерий Чалый продожает свою работу в качестве Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.
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Да, что Вы? Не может быть... Не стоит воспринимать всё буквально, смотрите на проблему шире. И один и другой назначают людей на государственные должности по принципу личной преданности. ИМХО, разумеется.
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Не вам судить мудрейший. Но, что уж точно не моё, так это выбор электоральных простофиль, голосовавших за ВФЯ № 2.

https://www.facebook.com/volodymyr.parasiuk/videos/1219687904765645/
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это Вы к чему, сударыня? я то здесь причем?
и мне Ваша ссылка никчему - меня в соцсетях никогда не было.
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У нас Президент П. А. Порошенко. У нас с Вами разные Президенты?
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не, Марьяна, у нас канешна зрада везде, но не до такой же степени!!
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Эта такой ход , чтобы еще раз продемонстрировать как они "чихают" на санкции ЕС.
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Идиоты всегда считают себя умнее всех . Но честно говоря таких ..... Пройдет время , мир вздохнет и будут смеяться , вспоминая их .
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А мидальков то заработал на (в)ратной службе,жесть
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Посол РФ - последнее время одна из опаснейших должностей.
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Мизулину надо,она научит трампушку вести себя в приличном обществе
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Раз в Европе он санкционный, значит "нерукопожатный" для европейских дипломатов. На всех дипломатических мероприятиях он будет изгоем.Очень забавно. Да, кстати, на руководящий пост назначен очередной генерал. Так в какой стране у власти хунта?
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Лучше чем невьездной в США кобздон парашке посла к трампексу не найти, а жирика послом в Польшу. Интересно было бы посмотреть на результаты таких гибридных назначений.
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Кацапский посол еще никуда не поехал, а его уже выгнали.
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окурок ваще дебил. засунут послу вверительные грамоты прямо в скрепное место и в 24 часа с поля.
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Украина запустила военную ракету по военному украинскому самолёту, а хитрый военный самолёт тынчь, и прикрылся невоенным неукраинским боингом!
Почему не опубликованы переговоры чёрного ящика с с глазами украинского лётчика!
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Ну и как это будет выглядеть, - "Посол по интернету"?...
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вокруг ботоксной крысы все один другого краше. )
Создаётся впечатление, что пуйло не только умных не любит, но и красивых не переносит. Да чо там красивых,просто нормальной внешности человеков.

Сечин, Миллер, виолончелист-затейник, теперь вот Антонов, тоже достойный дикобраз. )

сплошные рыла и свиньи в ермолках.))






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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Хорошая кандидатура": послом РФ в США может стать экс-замминистра обороны Антонов, находящийся под санкциями ЕС. ФОТО
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