 "Хорошая кандидатура": послом РФ в США может стать экс-замминистра обороны Антонов, находящийся под санкциями ЕС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание КоммерсантЪ.
"Как ожидается, смена главы российской дипмиссии в Вашингтоне произойдет в этом году. Тем временем президент США Дональд Трамп, по словам собеседников "Ъ", еще не определился с кандидатурой нового американского посла в России. О том, что Анатолий Антонов остается ключевым кандидатом на должность посла РФ в США, "Ъ" рассказали четыре источника в госструктурах РФ. Напомним, 28 декабря 2016 года президент Владимир Путин назначил господина Антонова, на тот момент занимавшего пост замминистра обороны РФ, заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а перейдя в МИД, стал заниматься вопросами военно-политической безопасности. Однако собеседники "Ъ" говорят, что в ближайшие месяцы он может отправиться послом в Вашингтон вместо Сергея Кисляка, занимающего данный пост с июля 2008 года... Анатолий Антонов заместителем министра обороны был с февраля 2011 года по декабрь 2016-го. С 2015 года Анатолий Антонов находится в санкционном списке Евросоюза...", - говорится в статье.
Дональд Трамп уже назначил новых послов в ряде ключевых стран. Послом США в Китае должен стать губернатор штата Айова Терри Бранстед - один из самых последовательных сторонников Дональда Трампа. На пост посла США в Израиле выдвинут Дэвид Фридман, ранее работавший адвокатом - специалистом по банкротству в корпорации Дональда Трампа. Возглавить американскую дипмиссию в Японии должен бизнесмен Уильям Хэгерти, поддержавший Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки. А следующим послом США в Италии объявлен финансист Льюис Айзенберг, помогавший Дональду Трампу собирать средства на избирательную кампанию. Впрочем, из всех выдвинутых новым президентом на дипломатические посты кандидатов Сенат пока утвердил только госсекретаря Рекса Тиллерсона и постпреда США в ООН Никки Хейли. Слушания по кандидату на должность посла в России, как ожидается, будут одними из самых сложных.
"Эх, жалко Моторола погиб. А ведь был бы лучшим кандидатом на должность посла в США. Кто там еще в санкционных списках? Киселев! Дмитрий Киселев - точно. Расскажет Трампу о радиоактивном пепле и всё такое. Отличная кандидатура. Но и Анатолий Антонов - неплохо", - пишет известный российский журналист Андрей Мальгин и публикует часть интервью Антонова, в котором тот повторяет основные тезисы кремлевской пропаганды.
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- Кто там?
- Посол!
- Какой посол!
- Посол наxyz!
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(С)
)))
Гулять так гулять. Херуруга пусть назначат.
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Кого больше?
)))
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кузнецпрезидент?
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Да,я таки имею право на собственное мнение, так же как и все форумчане.
На всякий случай, хочу Вам сообщить, что пока посла в США у нас не поменяли. Валерий Чалый продожает свою работу в качестве Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.
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бросьте девочка - логика это не ваше...
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мудрейший. Но, что уж точно не моё, так это выбор электоральных простофиль, голосовавших за ВФЯ № 2.
https://www.facebook.com/volodymyr.parasiuk/videos/1219687904765645/
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и мне Ваша ссылка никчему - меня в соцсетях никогда не было.
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http://antikor.com.ua/articles/150474-janukovich_i_eks-regionaly_otpravili_titushek_dlja_proryva_blokady_veteranov_ato_v_donbasse_-_semenc
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Почему не опубликованы переговоры чёрного ящика с с глазами украинского лётчика!
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Создаётся впечатление, что пуйло не только умных не любит, но и красивых не переносит. Да чо там красивых,просто нормальной внешности человеков.
Сечин, Миллер, виолончелист-затейник, теперь вот Антонов, тоже достойный дикобраз. )
сплошные рыла и свиньи в ермолках.))
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