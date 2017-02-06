 В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены к встроенному в одну из стен здания видеорегистратору. Управление и снятия информации с него осуществлялось через сеть Интернет. По информации спецслужбы, специальная техника в учреждении, которое посещают военнослужащие сил антитеррористической операции, установленная сообщниками террористической организации "ДНР" для передачи данных боевикам. Оперативники СБ Украины проверяют возможную причастность руководства и персонала учреждения к монтажу оборудования", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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А вот регистратор за обоями - ЗАЧЕТ!!!))) Это нагло и круто)))
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... все старо как мир и романы Ю Семенова.))
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Вопрос знатокам: что находится напротив правой дверной лудки, и что в таком положении может заснять камера?
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