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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боевик (17971) Краматорск (2117) прослушка (212) СБУ (13327) военнослужащие (3239)

 В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли комплекс специальных технических средств негласного получения информации, установленный в одном из общественных заведений Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены к встроенному в одну из стен здания видеорегистратору. Управление и снятия информации с него осуществлялось через сеть Интернет. По информации спецслужбы, специальная техника в учреждении, которое посещают военнослужащие сил антитеррористической операции, установленная сообщниками террористической организации "ДНР" для передачи данных боевикам. Оперативники СБ Украины проверяют возможную причастность руководства и персонала учреждения к монтажу оборудования", - сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками 01В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками 02В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками 03В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками 04В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками 05В одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками 06

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С помощью тепловизора нашли?
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Ставили своє і знайшли чуже.
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Как вариант таки да! Кстати, в одном из оффисов в Киеве нашли камеру именно тепловизором, по характерному нагреву. На плате микрокамеры довольно сильно греется контроллер и стабилизатор. Если вы в курсе ЧТО это.
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ну, видать обычные мини-видеокамеры... немного внимательности и их все видно будет невооруженным глазом.
А вот регистратор за обоями - ЗАЧЕТ!!!))) Это нагло и круто)))
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Городские власти расстрелять, город сжечь, район затопить, область переименовать. Рыбятам с СыБыУ раздать мидали.
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Алиэкспресс рулит! Ну, и дыра в стене, залепленная обоями - сколковкое ноу-нау, верняк.
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"Это был «хитрый» кабак Мюллера, в нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Тот, конечно, не имел права говорить об этом: был издан специальный циркуляр, запрещавший посещать «Мехикобар» членам партии и военным, поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что каждый столик прослушивается гестапо.
... все старо как мир и романы Ю Семенова.))
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это в дверном завесе камера? если дверь закрыть что она будет показывать? а заведение уж не бордель ли подпольный?
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Смотрим внимательно на фото 1. Камера снимает через навес. Смотрим на фото 2. Навес снят, мы видим, что камера установлена в лудке двери.
Вопрос знатокам: что находится напротив правой дверной лудки, и что в таком положении может заснять камера?
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Камера широкоугольная и " видит" 120 градусов, а для инвормации достаточно знать кто посещает, в какое время и в каком количестве, если это бордель, то человека можно шантажировать, например.
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И что ж это за публичное заведение?Есть у меня предположение,но писать об этом как-то неудобно
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А что тут такого? Американским солдатам можно а нашим нельзя?
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А что это такое вийськовомлужбовцы посещают? Сауну какую-то? Обои такие, ковролин...
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А що, вони на Вашу думку за межі казарми не можуть виходити? Вони не зеки і також мають право на нормальне життя і відвідини бань, кав'ярень та інших місць у свій вільний час.
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Зря засветили , можно было дезу толкать . А хозяевам заведения прийдется многое рассказать .
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это шахтеры-радиолюбители ставили.. по любасу)
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хазяина за коки і на бантину.... 2-3 хв. і розказує все..
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Кстати поставлено с душой, и достаточно профессионально. Плюс прямой с"ем информации, и с питанием заморачиваться не надо.
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гдето была статья и в Крамахе и Констахе есть бордели толи сауны ну и так цены приличные а шо хотели безработица это только в интирнети видиляют лаве на рабочие места
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да помню пакупали мы Хиквжин для своего оао нашли тырнете 4700 гр. 2012 г тут приходит снабженец ему отлистали 10000 штук и он сказал завтра в соседнем городке на квартире он будет лежать приедете и заберете такие были тендеры при яныке
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А що там в тому закладі роблят військовослужбовці? Заробляють УДБ?
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Халтура какая-то. Зачем навес сверлить надо было? Можно было в дереве такое-же отверстие высверлить и было бы не так заметно. И бить стену зачем? Они бы еще окоп посреди зала выкопали. Явно кустарное творчество.
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Судя по фотографиям, без помощи персонала здесь не обошлось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ одном из общественных заведений Краматорска, которое посещают украинские военнослужащие, СБУ изъяла комплекс прослушивания, установленный боевиками. ФОТОрепортаж
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