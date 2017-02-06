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Все про:дороги (1566) транспорт (1147) снегопад (617)

 В пяти областях Украины ограничено движение транспорта из-за непогоды. ИНФОГРАФИКА

В частности, движение грузового транспорта ограничено в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Закарпатской областях.

Кроме того, в Закарпатской области также ограничено движение автотранспорта, сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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В пяти областях Украины ограничено движение транспорта из-за непогоды 01

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В Нацполиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

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Предлагаю признать всех кто за ввод военного положения - Предателями!

Военное положение освободит от ответственности российских террористов которые убивали украинцев и российское руководство которое посылало российских террористов воевать против Украины. Так же военное положение будет означать что в Украине действительно происходит гражданская война, ведь путин официально не объявлял войну Украине и отказывается признавать присутствие русских войск в Украине. Что это означает? Это означает освобождение кацапов от ответственности за преступления в Украине.

К стати все кто вводил военное положение во время агрессии, проигрывали войну россии и оставались без территорий, а русские убийцы которые убивали мирных жителей в Чечне и Грузии остались безнаказанными. Военное положение позволит путину пойти полноценной войной на Украину при этом не нести ответственность за свои преступления, ведь их там нет....
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....очень неверное толкование...примитивной теории...смешал мухи с котлетами и думаешь - винегрет?
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Китайцы тайно встречались с инопланетянами,на встрече были и представители из России, китайцы объяснили инопланетянам,что россияне это наши младшие братья
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ пяти областях Украины ограничено движение транспорта из-за непогоды. ИНФОГРАФИКА
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