 Защита обвиняемого в госизмене Безъязыкова подала ходатайство об отводе судьи. ФОТОрепортаж (обновлено)

Загрузка видео...
Сейчас в заседании объявлен перерыв. После него ходатайство рассмотрит другой судья.
После 16.00 судья Мартынов, рассмотрев ходатайство, отказал в защите Безъязыкова в отводе судьи Линника.
После отклонения ходатайства, судья Линник принял решение о переносе рассмотрения дела на 7 февраля на 11.00
Напомним, по версии следствия, полковник Иван Безъязыков во время нахождения в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в государственной измене.
(Фото Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
Ответить
Ответить
Ответить