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Все про:Киев (16183) суд (20112) судья (1708) государственная измена (97) Олег Богачук (340) Безъязыков (29)

 Защита обвиняемого в госизмене Безъязыкова подала ходатайство об отводе судьи. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Шевченковском районном суде Киева, где проходит процесс по делу обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, сторона защита подала ходатайство об отводе судьи.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, во время подачи ходатайства адвокаты заявили, что судья Олег Линник был переведен из Донецкой области.

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Сейчас в заседании объявлен перерыв. После него ходатайство рассмотрит другой судья.

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После 16.00 судья Мартынов, рассмотрев ходатайство, отказал в защите Безъязыкова в отводе судьи Линника.

После отклонения ходатайства, судья Линник принял решение о переносе рассмотрения дела на 7 февраля на 11.00

Напомним, по версии следствия, полковник Иван Безъязыков во время нахождения в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в государственной измене.


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(Фото Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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Почему вообще это дело рассматривается в отрытом режиме? Не говоря уже о том, что эти должны заниматься военные трибуналы, а не гражданские суды.
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Шевченківський суд напічканий сепарами. Там і мєлєшак, спеціально переведена янеком із Авдіївки для виконання його завдань. До речі, Мартинов очолює колегію суддів, які слухають справу Щеголєва, який комендував розстрілами Майдану, яку у 2016 році збагрила із себе мєлєшак. Крім того, Мартинов із Лінником в одних колегіях кожного дня разом слухають справи.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗащита обвиняемого в госизмене Безъязыкова подала ходатайство об отводе судьи. ФОТОрепортаж (обновлено)
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