 Сотрудник банка в Хмельницкой области вытащил из банкоматов 500 тыс. грн, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, под предлогом проведения технических работ с банкоматами мужчина получил ключи к их сейфовым частям и завладел деньгами. До этого он 20 лет работал в банковском учреждении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
(Фото полиции Хмельницкой области)
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Новое открытие сделали физики Института высоких температур. Оказывается, если регулярно запивать горячую осетрину холодным шампанским, то морда наверняка треснет.
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Одне з приміщень на вулиці Кам'янецькій, 38 стало порожнім. А саме те, в якому декілька років розміщувалося відділення російського «ВТБ-банку». Це було єдине відділення цієї установи в обласному центрі.
Схоже, «ВТБ-банк» вирішив не лише залишити приміщення в центрі Хмельницького, а й взагалі «піти» з міста. Адже в оголошенні, яке висить на дверях до колишнього відділення банку, йдеться про те, що усі клієнти відділення «Хмельницьке» будуть обслуговуватися за новою адресою. У Вінниці.
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