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 Сотрудник банка в Хмельницкой области вытащил из банкоматов 500 тыс. грн, - полиция. ФОТО

46-летний главный экономист одного из банковских отделений Староконстантинова (Хмельницкая область) подозревается в похищении из банкоматов около 500 тыс. гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, под предлогом проведения технических работ с банкоматами мужчина получил ключи к их сейфовым частям и завладел деньгами. До этого он 20 лет работал в банковском учреждении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Сотрудник банка в Хмельницкой области вытащил из банкоматов 500 тыс. грн, - полиция 01

(Фото полиции Хмельницкой области)
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Двадцать лет его все устраивало, а тут денег стало не хватать!! Наверное агент кримля и не любит порошенка!!
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Того, кто крадёт крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадёт царство, становится правителем. Чжуан-Цзы. IV ст. до н.э.
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Ну так само міг і фальшивок понакладати, а потім покупатєлі кажуть, що гроші "із банкомата" .Человеческий фактор ещё никто не отменял.
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Малоизвестный факт: если чиновнику отрубить голову, то он сможет воровать ещё 20 минут.
Новое открытие сделали физики Института высоких температур. Оказывается, если регулярно запивать горячую осетрину холодным шампанским, то морда наверняка треснет.
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Эстонская народная мудрость: Тише едешь - меньше русский.
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уймитесь......у работника крышу сорвало, такое бывало в банковской системе всегда................
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Болен - неподсуден. Что взять с больного?
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Із Хмельницького «пішов» російський банк. У Вінницю

Одне з приміщень на вулиці Кам'янецькій, 38 стало порожнім. А саме те, в якому декілька років розміщувалося відділення російського «ВТБ-банку». Це було єдине відділення цієї установи в обласному центрі.

Схоже, «ВТБ-банк» вирішив не лише залишити приміщення в центрі Хмельницького, а й взагалі «піти» з міста. Адже в оголошенні, яке висить на дверях до колишнього відділення банку, йдеться про те, що усі клієнти відділення «Хмельницьке» будуть обслуговуватися за новою адресою. У Вінниці.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудник банка в Хмельницкой области вытащил из банкоматов 500 тыс. грн, - полиция. ФОТО
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