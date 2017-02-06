 СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, участники группировки искусственно провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая физической расправой, вымогали деньги с граждан за "закрытие инцидента".
Оперативники СБ Украины "взяли" злоумышленников на окраине Николаева во время получения десяти тысяч гривен.
При обысках по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли две единицы стрелкового оружия с патронами, гранату РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, одному из главарей группировки объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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