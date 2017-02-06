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Все про:Николаев (1194) рэкет (55) СБУ (13327)

 СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в областном центре четырех рэкетиров, которые систематически требовали деньги у местных жителей.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, участники группировки искусственно провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая физической расправой, вымогали деньги с граждан за "закрытие инцидента".

Оперативники СБ Украины "взяли" злоумышленников на окраине Николаева во время получения десяти тысяч гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рэкетиры из транснациональной ОПГ, вымогавшие деньги у местных бизнесменов, задержаны в Виннице, - СБУ. ФОТО

При обысках по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли две единицы стрелкового оружия с патронами, гранату РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, одному из главарей группировки объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: СБУ заблокировала деятельность преступной группировки рэкетиров на Черкасщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики 01СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики 02СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики 03СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики 04СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики 05СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики 06СБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики 07

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


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Вы ещё в Зраде и кабинете министров пошерстите, крестиков наставите на год вперёд, инфа 100%.
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Уявляю як були обурені есбеушники, бо вимагати гроші - це їхня парафія
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала группу рэкетиров в Николаеве: изъято оружие и наркотики. ФОТОрепортаж
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