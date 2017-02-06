 Житель Луганска пытался вывезти через границу в Россию более 1,5 млн рублей в карманах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбу Украины.
Отмечается, что пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы выявили нарушителя, который на автомобиле "Фольксваген" следовал в Россию.
На данный момент мужчина, автомобиль и валюта переданы представителям фискальной службы. Продолжается проверка.
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Это что нужно голым через границу проходить?
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