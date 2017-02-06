 Житель Луганска пытался вывезти через границу в Россию более 1,5 млн рублей в карманах. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбу Украины.Отмечается, что пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы выявили нарушителя, который на автомобиле "Фольксваген" следовал в Россию.

"В ходе погранично-таможенного оформления транспортного средства сотрудники отдела пограничной службы "Волчанск" обратили внимание на 29-летнего водителя. Житель Луганска заметно волновался, поэтому было принято решение провести углубленную проверку. При осмотре выяснилось, что мужчина пытался переместить через границу 1 695 000 рублей РФ. Все средства украинец положил в карманы своей куртки", - говорится в сообщении.На данный момент мужчина, автомобиль и валюта переданы представителям фискальной службы. Продолжается проверка.