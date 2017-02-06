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Все про:Госпогранслужба (2421) граница (2787) пограничники (1084)

 Житель Луганска пытался вывезти через границу в Россию более 1,5 млн рублей в карманах. ФОТО

контробанда

Житель Луганска пытался провезти через украино-российскую границу более 1,5 млн рублей, спрятанных в карманах куртки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбу Украины.

Житель Луганска пытался вывезти через границу в Россию более 1,5 млн рублей в карманах 01

Отмечается, что пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы выявили нарушителя, который на автомобиле "Фольксваген" следовал в Россию.

Житель Луганска пытался вывезти через границу в Россию более 1,5 млн рублей в карманах 02

"В ходе погранично-таможенного оформления транспортного средства сотрудники отдела пограничной службы "Волчанск" обратили внимание на 29-летнего водителя. Житель Луганска заметно волновался, поэтому было принято решение провести углубленную проверку. При осмотре выяснилось, что мужчина пытался переместить через границу 1 695 000 рублей РФ. Все средства украинец положил в карманы своей куртки", - говорится в сообщении.

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На данный момент мужчина, автомобиль и валюта переданы представителям фискальной службы. Продолжается проверка.
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Полтора лимона сраных,это всего лишь 500 000 грн.А сколько же можно провозить ?
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эквивалент 10 000долл. можно везти без декларации банка
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Не поняла за что задержали?
Это что нужно голым через границу проходить?
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или у нас по определению вес жители страны должны быть нищими?
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СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОЗЛОМОРДЫЙ ДОМ ПРОДАЛ И ХОТЕЛ НА ИСКОННУЮ РОДИНУШКУ И ТУТ ТАКАЯ ПУЙНЯ,
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Обычный обнал зарплатных карточек Ахметовских шахтеров с Донбасса в банкоматах Харькова. Весь город такими челноками забит.
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А шо нельзя? Млин я ввожу больше Просто в сумку кидаю, и под "кровать" Пля, а что еще нельзя?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЖитель Луганска пытался вывезти через границу в Россию более 1,5 млн рублей в карманах. ФОТО
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