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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16183) погода (2381) пробки (372) снегопад (617)

 Из-за снегопада пробки в Киеве достигли 10 баллов. ФОТО (обновлено)

По состоянию на 9:00 уровень пробок в Киеве составляет 10 баллов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", в городе произошло порядка 10 ДТП.

На Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона парализовано движение в направлении правого берега.

Из-за снегопада пробки в Киеве достигли 10 баллов 01


Из-за аварии затор на Броварском пр. в направлении от ст. м "Черниговская" к Гидропарку.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из-за снегопада Киев стал в пробках. ФОТО

Из-за снегопада пробки в Киеве достигли 10 баллов 02

Масштабная пробка от пр. Ватутина до ул. Е. Телиги. Из-за ДТП в пробке стоит пр. Победы от ст. м Житомирская до ст. м "Берестейская".

Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко возмущена "быстротой" расчистки дорог киевскими властями:


Как сообщалось ранее, из-за сильного снегопада въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за снегопада пробки в Киеве достигли 10 баллов. ФОТО (обновлено)
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