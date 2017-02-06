 Из-за снегопада пробки в Киеве достигли 10 баллов. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина" , в городе произошло порядка 10 ДТП.На Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона парализовано движение в направлении правого берега.

Из-за аварии затор на Броварском пр. в направлении от ст. м "Черниговская" к Гидропарку.