 Из-за снегопада пробки в Киеве достигли 10 баллов. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", в городе произошло порядка 10 ДТП.
На Южном и Дарницком мосту, а также на мосту Патона парализовано движение в направлении правого берега.
Из-за аварии затор на Броварском пр. в направлении от ст. м "Черниговская" к Гидропарку.
Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко возмущена "быстротой" расчистки дорог киевскими властями:
Как сообщалось ранее, из-за сильного снегопада въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.
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Снегоуборочная техника в столице будет работать круглосуточно, - КГГА(8)
В пяти областях Украины ограничено движение транспорта из-за непогоды. ИНФОГРАФИКА(6)
267 единиц снегоуборочной техники постоянно расчищают столичные улицы, - "Киевавтодор"(12)
На дорогах Закарпатской и Хмельницкой областей действуют ограничения движения, - ГСЧС(0)
Когда предпринимателям стоит показать пример местной власти(0)
В связи с ухудшением погоды общественный транспорт Киева переходит на специальный режим движения(12)
Снегопад в Киеве: городская власть просит водителей не пользоваться собственным транспортом, а пешеходов быть крайне осторожными(43)
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