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 "Почти каждый третий дом в старой части города поврежден", - Аброськин о последствиях обстрелов Авдеевки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Правоохранители продолжают документировать последствия обстрелов боевиками Авдеевки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевка. Уже третий день работают открытые пункты полиции в старой части города. Люди идут за помощью. Только за вчерашний день к полицейским обратились более 100 человек. Также сами обходим частные дома. Опрашиваем людей, нужна ли помощь, передаем информацию в социальные службы, а там, где можем, помогаем сами. Документируем последствия обстрелов агрессора. Очень много человеческого горя. Почти каждый третий дом в старой части города поврежден в результате обстрелов боевиков. Наши героические люди продолжают жить и выживать несмотря на все. Так, ул. Леваневского, которая находится почти на линии огня. В одном из домов живет женщина с двумя детьми 3-х и 9-ти лет. Страшно, что ее старший сын совсем не реагирует на выстрелы. На мой вопрос боится ли он - ответил "нет". Я предложил им уехать, но они отказались. "Это наш дом, наш город", - такой ответ. И эти слова разделяют большинство авдеевцев, которые продолжают жить в этом фронтовом городе каждый день, как последний", - рассказал Аброськин.

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Чтоб тебя Путин спас!!!
(Украинское народное проклятие).

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Так и есть, видел детей игравших в войнушку- так там росия была как когда то фашисты!
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Как там вата - Путина все еще упрашивает "ввести" , аль маленько попустило ?
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У меня ненька и татусь довольно "нейтрально" относятся , и шо с ними делать ?
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Любить . Хуже когда родители к своим детям плохо относятся . А политика - " то таке " .
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Это не политика, это независимость и свобода. Половина моих дальних родственников были за новодроссию и орали "путен бох" и "хуйло введи". Без сожаления с ними расстался. Сейчас молчат, языки в анусе. Только, думаю, что если кацапы придут, уже без крови не обойтись
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Ты, шлымазл, не инспекция. а ватная инфекция. Усохни, фуфел
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Ukrainu valoda uzraksti/На укоаинском напиши тоже самое.кацап.
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А я с тещей не воюю хоть она и ватная на всю голову . Но она как ни как прабабушка моих внуков ...
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Тещу изолировать от правнуков надо . Тогда у внуков в мозгах ваты не будет
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У нас с тещёй сразу внегласное соглашение тему не трогать, иначе поссоримся однозначно и навсегда. А тесть до сих пор бьёт себя пятками в грудь, что раисся ни при чём, Крым сам отвалился, а шахтёрі-учителся всё оружие у укров отжали и в стране гражданская война.
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Это пока вы живы и здоровы. Не дай Бог сепары теракт устроят или в АТО придется участвовать. Что потом ненька и татусь скажуть? Украина виновата?
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Все эти позывные - вата,укропы и т.д.- Метод олигархической натравливающей войны.Нет ни ваты ,ни укропов.Есть запуганные и зачумленные обманутые люди.Которых кстати ни один год подготавливали.Кто виноват ? - В первую очередь государство. Оно как и прежде шло по пути одурачивания населения(как и сейчас) в угоду олигархии.Права граждан грубо нарушались.За малейший протест,жестоко наказывалось штрафами.Законы и права умышленно скрывались.И интерпретировались в множествах вариациях.Суды судили самых несчастных.Вот причины,почему эти люди захотели влезть в задницу ссср. Жили бы они благополучно,с достойным заработком и по законам цивилизованных стран...- Так и не вспомнили бы помойку советского союза.
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А чем ты объяснишь вату в Германии, Израиле, Канаде? Какое государство их обидело?
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Ответ очевиден )) Что они там делают ? И почему убежали.- Ностальгия о молодости.Когда ссср,якобы что-то значил. Врядли дочка путина,живя в Голландии афишировала свое происхождение.Потому как для окружающих(как и для не) это было бы ,западлом.
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Для меня ответ не очевиден. Занимаемое положение очень разное. От сидящих на пособии, до сделавших вполне успешную карьеру. Разный возраст, разный уровень образования. Разные причины переезда. Кому то нечего было есть, а кто то сбежал от ОБХСС. Объединяет только одно: ненависть. Не столько к Украине а к западу вообще. Ватник живущий в Канаде ненавидит США. Как тебе такое?
И это касается не только выходцев из СССР. Слышал про "остальгию"? так в Германии называют тоску по бывшей ГДР.
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Я сам из Потсдама. И бабушки немки,из гдр до сих пор говорят,что коммунизм лучше для стариков.А капитализм для молодых. - Но хоть понимают,что прогресс всязан с молодыми.
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Пусть путя еще и на Белорусь прыгнет.Это было бы клево.И самоубийственно для него.Старый дурак.Выжил из ума.
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товаристчи чЛенин и Сралин дабы победить РАБссию и не такое вытворяли..
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Д ❄️брый Шубин ⛏ ‏@pavlushkaserh 10 ч.10 часов назад
С разрушенного на Мотеле магазина "Камуфляж" выносят использованные тубусы гранатометов.


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Две тысячи лет война
Война без особых причин..
Зачем нам поручик Чужая Земля?
Свою обосрали,чужую настала пора..
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Vonzales ‏@VonzalesDelGado 3 февр.
Сравнительная численность населения областей Китая соседних с российскими. "Просто климат другой"


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За Уралом живёт ничтожная часть кацаПсинов,1 человек на 1 тысячу кв.км.,Китай идёт семимильными шагами,Путлер соплю вытри,ничтожество тупорылое
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Абдалла ‏@turkmendagz 11 ч.11 часов назад
И не считайте Толстого своей культурой - его вы отлучили от церкви, Гумилева и Мандельштама убили. Ваша культура - это Моторолла.
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На РАБссии было Три знаменитых Толстых,Алексей,Лев и Константин...
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Чорти,слідкуйте,щоб шкварки з цього лайна добрі вийшли!
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Комбат залетает пьяный в дупель и кричит: сержантский состав в канцелярию батальона,сроччнаа я сказалллл:
собираемся,кто с дежурства бегом летит за 2 км от канцелярии,кто с командного пункта ноги делает,кто из капонира летит что ракета.
Тааак пацаны,мине сиводня надо 15 зольдат на стройку гаража,летнего домика,домика для дочери командарма,и дачи для сына командарма.Двойной пайок каждому,увольнение по воскресеньям на моё усмотрение.Исполнять и доложить через 10 минут список РАБов мне на стол..,свободны.
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Это всё рузке Мир который накачивают и освячивают попы рыпыцы!
Сейчас готовлю видос как их батюшки бухают с утречка!
Будет весело))))
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...Гудят моторы на дорогах оккупированного Донбасса. Противник перебрасывает тяжёлую бронетехнику, затягивает ещё больше артиллерии, подвозит топливо, «грады» и снаряды.Зашли «гости» - регулярные подразделения РФ. Что это - способ политического давления, или подготовка к удару - скоро узнаем.По хорошему, по правильному надо нанести превентивный удар, хотя бы артиллерией по местам скопления техники и живой силы, по складам бэка - они известны. Но это вряд ли… Как обычно, будут ждать, пока противник не начнёт. Чтобы не провоцировать, не подрывать минские устои…Когда это не поможет, президент, возможно, введёт военное положение. Многие будут аплодировать; «зрады» станет меньше - появится жёсткая цензура, ограничение прав и свобод граждан, ограничение деятельности политических партий, и начальник Генштаба станет, фактически, вторым человеком в стране.Больше патронов, снарядов, танков, беспилотников от военного положения не выйдет. Талантливых командиров - тоже. Вероятное наступление врага может, парадоксальным образом, только укрепить положение нашей военной верхушки, неспособной это наступление предотвратить. Гибридная война, гибридная логика, гибридная мораль.Юрий Касьянов...
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порошенко, я голосовал за тебя, потому, что ты обещал закончить АТО за 10 дней, тва рь ты барыжная
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Почти каждый третий дом в старой части города поврежден", - Аброськин о последствиях обстрелов Авдеевки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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