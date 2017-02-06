 "Почти каждый третий дом в старой части города поврежден", - Аброськин о последствиях обстрелов Авдеевки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Авдеевка. Уже третий день работают открытые пункты полиции в старой части города. Люди идут за помощью. Только за вчерашний день к полицейским обратились более 100 человек. Также сами обходим частные дома. Опрашиваем людей, нужна ли помощь, передаем информацию в социальные службы, а там, где можем, помогаем сами. Документируем последствия обстрелов агрессора. Очень много человеческого горя. Почти каждый третий дом в старой части города поврежден в результате обстрелов боевиков. Наши героические люди продолжают жить и выживать несмотря на все. Так, ул. Леваневского, которая находится почти на линии огня. В одном из домов живет женщина с двумя детьми 3-х и 9-ти лет. Страшно, что ее старший сын совсем не реагирует на выстрелы. На мой вопрос боится ли он - ответил "нет". Я предложил им уехать, но они отказались. "Это наш дом, наш город", - такой ответ. И эти слова разделяют большинство авдеевцев, которые продолжают жить в этом фронтовом городе каждый день, как последний", - рассказал Аброськин.
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(Украинское народное проклятие).
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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И это касается не только выходцев из СССР. Слышал про "остальгию"? так в Германии называют тоску по бывшей ГДР.
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Білоруси готуються
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Собственно ролик (коротенький, пока)
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С разрушенного на Мотеле магазина "Камуфляж" выносят использованные тубусы гранатометов.
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Война без особых причин..
Зачем нам поручик Чужая Земля?
Свою обосрали,чужую настала пора..
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Сравнительная численность населения областей Китая соседних с российскими. "Просто климат другой"
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И не считайте Толстого своей культурой - его вы отлучили от церкви, Гумилева и Мандельштама убили. Ваша культура - это Моторолла.
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собираемся,кто с дежурства бегом летит за 2 км от канцелярии,кто с командного пункта ноги делает,кто из капонира летит что ракета.
Тааак пацаны,мине сиводня надо 15 зольдат на стройку гаража,летнего домика,домика для дочери командарма,и дачи для сына командарма.Двойной пайок каждому,увольнение по воскресеньям на моё усмотрение.Исполнять и доложить через 10 минут список РАБов мне на стол..,свободны.
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Сейчас готовлю видос как их батюшки бухают с утречка!
Будет весело))))
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