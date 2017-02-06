 Россия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ.
"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это "гражданство" было принудительно навязанное всем крымчанам одновременно с оккупацией Крыма. Оба этих действия России являются ничтожным по международному праву. Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека", - рассказал он и обнародовал соответствующие документы присланные Россией.
в августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 г., к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. По тому же делу Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы.
Министерство юстиции Российской Федерации отказало Министерству юстиции Украины в передаче Сенцова в Украину, мотивируя это тем, что он является российским гражданином.
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А есть уже иск в ЕСПЧ по поводу принуждения к гражданству пидоРоссии наших героев?
Это ж прямое нарушение прав человека...
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Лукашенко: Я не гражданин России чтоб меня опускать
https://youtu.be/opQ1tCT7RW4
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Ні , це не Україна....і не фотошоп...Це Туреччина , містечко Кіріш
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Вообще то именно Сурков является идеологом и куратором второго "досилового" варианта разрушения Украинской державы ("русская весна" все эти "народные меры" , атаманчик Козлицын и прочие), и он же является одним из авторов и кураторов "Минских соглашений" со стороны Кремля.
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"что опьяняет сильнее вина - женщины, лошади, власть и война".
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Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции:
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
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пррративно и гнусно какато...
Людожери ...
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Сами они говорят, что не обращались за российскими паспортами. Если им Россия по умолчанию выписала паспорты, то можно по этому поводу подавать в ЕСПЧ.
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ЕСПЧ по такому делу приговор может выдать минут за 15...
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Наверняка Сенцов и Кольченко их имели еще до оккупации Крыма РФ.
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И пусть покажут заявление на паспорт, тоже с подписью.
А пока у нас эта бамага против слов Сенцова и Кольченко...
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