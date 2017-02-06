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 Политика Украины
  2018  63
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Все про:гражданство (496) Минюст (1044) освобождение (34) Россия (68624) Сенцов (356) Кольченко (172)

 Россия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции. ДОКУМЕНТ

Министерство юстиции России повторно отказало Министерству юстиции Украины в выдаче удерживаемых Кремлем в заложниках украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, считая их якобы своими гражданами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ.

"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это "гражданство" было принудительно навязанное всем крымчанам одновременно с оккупацией Крыма. Оба этих действия России являются ничтожным по международному праву. Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека", - рассказал он и обнародовал соответствующие документы присланные Россией.

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Россия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции 01Россия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции 02

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Напоминаем, в августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 г., к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. По тому же делу Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы.

Министерство юстиции Российской Федерации отказало Министерству юстиции Украины в передаче Сенцова в Украину, мотивируя это тем, что он является российским гражданином.
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А где задержанные в аэропорту руские,

....
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А что там с растрелянным самолётом возле вышки в чёрном море
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Нет, он просто тупой до невозможности и все время ржёт...
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Мы тут считаем что фсе вышки с петухами летают в лишнехромос. башках.
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Для них это не бред - для них, передать землю вместе с крепостными крестьянами вполне скрепно, а тут полная аналогия: "передали" и людей как стадо баранов
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а если они и есть "стадо баранов", то кто в том виноват?
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В целом да, но в частности Сенцов и Кольченко про которых собственно и речь - нет. Они не признают себя гражданами Хуйлостана
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был же целый месяц, чтоб написать заявление, что не считаешь себя БАРАНОМ (в паршивом имперском стаде) и не являешься РАБОМ мордора. Что трудно было задницу оторвать и заявиться, что ты ГРАЖДАНИН Украины?
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С точки зрения гражданина Украины, Расея в Крыму - никто и не в праве требовать от наших граждан никаких заявлений/ разрешений и иных бумаг.
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Сам факт написания такого заявления, есть факт признания со стороны написавшего, их как законной власти
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ничего подобного, это власть оккупантов и даже в этом случае нет ничего страшного и преступного в соблюдении формальностей, что помогло бы избежать нынешнего положения.
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Блеать! Просто беспредел! Совок когда-то хоть и прессовал диссидентов, бросал в камеры и психушки - тем не менее "выдворял" из страны и несогласные могли уехать на запад. Здесь же захватили часть страны, насильно "сменили" гражданство, бросили за решётку и не выпускают! Это писдес! Как я понимаю чеченцев и особенно в том моменте, когда они живьём отрезали головы кацапам!
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Это "гражданство" было принудительно навязанное всем крымчанам
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крысчанин - ну ты расскажи нам как вы расцвели под паРашей...\внимательно слушаю...\
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Коллаборационисты у нацистов были и во второй мировой. Правда, коллаборационист?
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В Италии работают очень много крымчан. Говорят, жить там невозможно и в парашку не поедут работать. Т.к. парашинцы - агрессивные и запустили Крым до мусорного уровня. И что они себя считают украинцами.
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Что бы победіть в войне за незавісімость от роССіі, Украіне прідётся делать два параллельных дела: 1. Тактіческая работа. Іметь сільную армію в зоне АТО. Что бы не позволіть роССіянам наступать. Что бы недавніе боі в Авдеевке былі максімумом. То есть "ізраільскій сценарій" - удержіваніе позіцій і ответ на провокаціі протівніка. 2. Стратегіческая работа. Деятельность (вместе с союзнікамі) для экономіческого развала роССіі. Германія (ФРГ) смогла вернуть оккупірованные роССіянамі своі восточные землі (ГДР) только когда в Совке началісь очень большіе фінансовые проблемы. Только когда в роССі начнётся ХАОС, мы сможем вернуть Крым і восток Донбасса. Лібо "хорватскім" (военным) путём, лібо "немецкім" (мірным). Слава Русі-Украіне!
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Мне вот интересно
А есть уже иск в ЕСПЧ по поводу принуждения к гражданству пидоРоссии наших героев?
Это ж прямое нарушение прав человека...
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А чому МЗС отримує листи на якійсь козиній говірці і подає це на загал без перекладу? Відповідь з іранського МЗС нам пропогували б читати на фарсі?
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У Суркова там какой-то бизнес-интерес, очевидно. Не может какой-то левый чечен лезть в конфликт между славянами просто так. Не иначе как громадные бабки на кону.
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"бизнес" ? "какой то чечен" ?? ""конфликт между славянами" ??? Вы, мягко говоря, не в теме :
Вообще то именно Сурков является идеологом и куратором второго "досилового" варианта разрушения Украинской державы ("русская весна" все эти "народные меры" , атаманчик Козлицын и прочие), и он же является одним из авторов и кураторов "Минских соглашений" со стороны Кремля.
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Это - внешнее оформление агрессии. Я же говорю о личной мотивации.
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Личная мотивация - руководить крупнейшим геополитическим проектом :
"что опьяняет сильнее вина - женщины, лошади, власть и война".
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Он не русский; у него другой менталитет (торгаш никогда не сможет быть "имперцем"; и наоборот, соответственно). Да и кто ему, при любом раскладе, отдал бы эти лавры, если бы даже проект увенчался успехом ?
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Как раз он - имперец, не торгаш. Среди "нерусских" количество имперцев вообще зашкаливает - от армян и евреев, занявших все ниши в пропагандистской машине, до чеченов с татарами, тувинцами и прочими бурятами.
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Великая экономика.Кто хочет поржать.Вчеражний выпуск новостей РЕН ТВ. смотреть с 40 минуты. http://ren.tv/video/epizod/158943
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Страна педофилов-дураков, насильно навязывают своё петушиное гражданство..............в какой стране такое возможно, кроме пидорашки?
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Это такие официальные бумаги от минюста рашки??
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Гражданство человек получает только по личному заявлению. Это так же как женитьба, поступление в вуз, на работу и т.д. Принудительное "впихивание" в гражданство - признак рабовладельческого строя. Побег из СССР считался "гос.изменой"; в менталитете властей ничего с тех пор не изменилось.
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Кстати, даже при гитлеровской оккупации, фольксдойче не зачислялись в немцы запросто так; требовалось подписать фолькслист.
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Занимательное

Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции:

- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
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Та дааа... С саамого начала ентого послания : " ..имеем уважение..и честь...итд итп",
пррративно и гнусно какато...
Людожери ...
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правильнее написать "... считая их своими РАБАМИ..." (а не "гражданами")!
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Ну так пусть покажут их заявление с просьбой предоставить гражданство РФ. С подписями, истессно.

Сами они говорят, что не обращались за российскими паспортами. Если им Россия по умолчанию выписала паспорты, то можно по этому поводу подавать в ЕСПЧ.
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Там всем крымчанам автоматом выписали гражданство РФ, никого ни о чём не спрашивая.
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Да, знаю, у русских все через ж... во всем мире гражданство выдают по заявлению и только в Крыму заявление нужно было писать, если хочешь отказаться от рашн паспорта...

ЕСПЧ по такому делу приговор может выдать минут за 15...
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На самом деле, это сталинская практика. Когда он в 1939 году оккупировал Зап.Белоруссию и Зап.Украину, украинские националисты оказались "гражданами СССР" автоматом, хотя никто из них на территории СССР не родился и не жил. В итоге, тысячи были расстреляны или осуждены на длительные сроки за "измену Родине".
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паспорт РФ в Крыму не брал только ленивый.
Наверняка Сенцов и Кольченко их имели еще до оккупации Крыма РФ.
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Ну так пусть продемонстрируют их паспорта с датой выдачи и ПОДПИСЬЮ!

И пусть покажут заявление на паспорт, тоже с подписью.

А пока у нас эта бамага против слов Сенцова и Кольченко...
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Брали только убогие , типа тебя и оборотни-чебурашки ...
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Бред. Я прожил в Крыму десять лет до оккупации и ни разу даже не задумывался о том, чтобы взять этот паспорт, даже хотя в то время считал Россию братской страной и малой родиной. Да и не предлагал никто. И ни у кого из знакомых не видел таких паспортов, кроме граждан России, которые жили в Крыму, не заботясь тем, чтобы взять себе украинский паспорт.
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Ра-ас-сеюшка!!! Я уже старый, увы... Но я приложу все усилия!!! Доживу!!! И когда ты сдохнеш...(Поскорее бы!)- І от тоді станцюю "качучу",з домовини вилізу, але станцюю!!!!!!!!!
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Все гениальное просто. Захватываете гражданина любой страны. Рисуете ему российский паспорт и на этом основании не выдаёте его. Крыть нечем! Это типа как у меня есть удостоверение, купленное на Дерибасовской: ВСЕГДА ПРАВ. ВЕЗДЕ ПРОПУСКАТЬ.
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Получение российского паспорта - это приговор самому себе с плохими последствиями! Я бы не то,что за бесплатно,но и не за какие деньги мира,никогда и ни за что..только не российское гражданство.как по мне то лучше уж совсем без гражданства.
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рОssия навязывает своё гражданство, как старая проститутка свои услуги. Ну не хотят люди, а она скрипящим голосом, "ну возьмите меня". Фу падло!
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В нормальных странах тяжело получить гражданство. В роисси - хрен избавишься.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции. ДОКУМЕНТ
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