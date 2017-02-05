 Около 500 тысяч человек в Румынии требуют отставки правительства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Мы не сдаемся, мы больше не доверяем правительству", - написано на вывешенном перед зданием правительства Румынии баннере.
По предварительным данным, в антиправительственном митинге в Бухаресте принимают участие более 75 тысяч граждан. Аналогичные мероприятия проходят и в крупных городах страны - Клуже, Тимишоаре, Бистрице, Яссах и других. Всего в акциях протеста по всей стране участвует около 500 тысяч граждан. Это самые крупные антиправительственные манифестации со времен падения коммунистического режима в Румынии в декабре 1989 года.
Отметим, ранее на состоявшемся в Бухаресте заседании правительства Румынии были аннулированы экстренные постановления о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Вместе с тем, правительство поручило министерству юстиции провести расширенные публичные дебаты по аннулированным уже постановлениям.
Акции протеста были инициированы несколько дней назад после принятия экстренных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Большинство участников акций протеста считают, что правительственными постановлениями в Румынии фактически узаконивалась коррупция и взяточничество.
Свою обеспокоенность происходящими в Румынии событиями выразили лидеры Евросоюза, призвав румынские власти не ослаблять борьбу с коррупцией.
#cluj #romania #freedom #change #democracy #justice #protest pic.twitter.com/veA91cq9jB- Dora Ursateanu (@DoraUrsateanu) 5 февраля 2017 г.
And the #lights on...can you see us!?? #protest #cluj #freedom #corruption #democracy #resist #rezist #romania pic.twitter.com/ctnq5LVlOZ- Dora Ursateanu (@DoraUrsateanu) 5 февраля 2017 г.
надо сначало русишь-агрессору пасть порвать потом уже нашими барыгами займемся.
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столица Трансильвании г. Клуж-Напока, протестуют 50 000 человек, население города ок. 300 000...
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Нужно равняться, хотя бы на румын... Не говоря уже о немцах, британцев, американцев, итд. Нам до них далеко.
Или хочешь сказать, раз рашисты рабы по жизни, то и нам такими быть и вечно терпеть воровство, коррупцию рошеновской власти?
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Сейчас он методичку листает.
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https://www.youtube.com/watch?v=3YshiK-DTtY
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Что мешает сделать как южным корейцам?
Они не устраивали круглосуточный Майдан.
Они просто вышли в выходные дни на улицу сотнями тысяч с требованием отставки президента.Она(президент)не ушла.Тогда,проработав всю неделю в обычном рабочем режиме,они снова вышли на улицы в выходные дни с теми же требования об отставке.И так они собирались до тех пор.пока президент не подал в отставку.Вот и вся петрушка.
Таким же способом можно было протестовать против грабительских тарифов.А мы всё задницу чешем,да в интернете власть ругаем и больше ничего не делаем.И по делом нам значит.Мы--терпилы,а не народ.
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Румыния и Путин
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