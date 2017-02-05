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Все про:протест (5259) Румыния (461)

 Около 500 тысяч человек в Румынии требуют отставки правительства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Несмотря на отмену скандальных правительственных постановлений, масштабные протесты в Румынии продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, митингующие заявляют о недоверии правительству под руководством Сорина Гриндяну.

"Мы не сдаемся, мы больше не доверяем правительству", - написано на вывешенном перед зданием правительства Румынии баннере.

По предварительным данным, в антиправительственном митинге в Бухаресте принимают участие более 75 тысяч граждан. Аналогичные мероприятия проходят и в крупных городах страны - Клуже, Тимишоаре, Бистрице, Яссах и других. Всего в акциях протеста по всей стране участвует около 500 тысяч граждан. Это самые крупные антиправительственные манифестации со времен падения коммунистического режима в Румынии в декабре 1989 года.

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Отметим, ранее на состоявшемся в Бухаресте заседании правительства Румынии были аннулированы экстренные постановления о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Вместе с тем, правительство поручило министерству юстиции провести расширенные публичные дебаты по аннулированным уже постановлениям.

Акции протеста были инициированы несколько дней назад после принятия экстренных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Большинство участников акций протеста считают, что правительственными постановлениями в Румынии фактически узаконивалась коррупция и взяточничество.

Свою обеспокоенность происходящими в Румынии событиями выразили лидеры Евросоюза, призвав румынские власти не ослаблять борьбу с коррупцией.





Читайте на "Цензор.НЕТ": У посольства РФ в Берлине прошла акция протеста против агрессии Кремля в Авдеевке, - посол Украины Мельник. ФОТОрепортаж

Около 500 тысяч человек в Румынии требуют отставки правительства 01

Около 500 тысяч человек в Румынии требуют отставки правительства 02

Около 500 тысяч человек в Румынии требуют отставки правительства 03

Около 500 тысяч человек в Румынии требуют отставки правительства 04

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ошибаешься руснявый украинцы не терпят - украинцы выжидают "слушного моменту" ..
надо сначало русишь-агрессору пасть порвать потом уже нашими барыгами займемся.
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🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 4 ч.4 часа назад

столица Трансильвании г. Клуж-Напока, протестуют 50 000 человек, население города ок. 300 000...


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А россияне почему коррупцию терпят ? На них путен напал ?
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Чего ты равняешься на этих "россиян"? Они терпилы, рабы и холуи по жизни.
Нужно равняться, хотя бы на румын... Не говоря уже о немцах, британцев, американцев, итд. Нам до них далеко.
Или хочешь сказать, раз рашисты рабы по жизни, то и нам такими быть и вечно терпеть воровство, коррупцию рошеновской власти?
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молодцы. петя приглашал румын поделится опытом. думал прокатит индульгенция для румынских воров. ан нет абосратушки.
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Я не равняюсь , а спрашиваю у комментатора выше , который про атопутиннападэ.
Сейчас он методичку листает.
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огого!!! лише за СПРОБУ уряду узаконити/амністувати корупцію до $50,000 сотні тисяч румунів зараз протестують по всій країні...радію, що вони дозріли до розуміня того що, з проблемою треба боротись коли вона ще у зародку і що працівника якого вони найняли, потрібно звільняти за хренову роботу.
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ИНТЕРЕСНО ЕСЛИ БЫ ИМ ГАЗ В 6 РАЗ ПОДНЯЛИ И ЗАРПЛАТУ В 3 РАЗА ОПУСТИЛИ ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ БЫ С ГНОЙСМАНОМ
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Давайте румыны. Снесите эту чертову воровскую власть.
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молодцы румыны .. все-таки они опережают нас в плане развития демократии, а нам еще с ватой бороться и с популистами и наивным электоратом..
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и тут мировой заговорный госдеп подсуетился с майданом.
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Не будет счастья на земле, пока жиды сидят в Кремле!
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А у нас в Украине, под под кремлядского шпиона Гадю, выпускают дысячи преступников, маньяков, воров, взяточников, грабителей и ничего, всем пофиг. Потому так и живем, да еще и АТОшничаем, каждый день теряя лучших сынов и дочерей страны.
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ага, вот и ты вылезла путинская тролиха-гадя.
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Очень похоже,что все эти постановления правительства были спланированной ПРОВОКАЦИЕЙ со стороны социалистических демократов.И вот почему. Часть постановлений были приняты с внедрением в жизнь моментально,а другая часть,касательно изменений в уголовное законодательство должны были быть внедрены в течение десяти дней.Но,ведь ничего не мешало принять их тоже моментально,а они как будто специально дали 10 дней на внедрение,и явно приглашали всех на протесты.Это могло быть сделано преднамеренно,для того чтобы дестабилизировать Румынию,тем более что уже выходят соссиалистические пенсионеры на протесты против президента Клауса Иоханиса,а это явная попытка расколоть румынское общество.Это все было сделано с одной целью,-сделать Румынию нестабильной,непривлекательной для инвесторов,и полностью дискредитировать ее в глазах западных стран,и к сжиганию всех мостов партнерства с Западом,а следовательно расколоть Европу изнутри.Я думаю всем понятно кому это выгодно. PS Кстати румынские сосиалистические демократы нашли и виновников этих событий.И как Вы думаете,кто они? Невероятно,но это Вы,украинцы,потому что эти протесты напоминают Украинский Майдан,тем более многие протестующие по всей Румынии тоже прыгают и скандируют " Кто не скачет,тот..." !
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Что-то они не очень похожи на "соссиалистических пенсионеров".
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Сосиалистических пенсионеров не видел только тот,кто не смотрел протесты против президента Иоханиса. Как погода на Савушкина,55? У нас в Кишиневе сырость ужасная.
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Это протесты против той провокации,что устроил Кремль,или нейронов не хватает?
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Значит надо убрать воровскую власть, а чертовы пенсионеры-провокаторы мешаются под ногами. Банду геть!


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Думаю что ты читал невнимательно,-подавляющее число пенсионеров были среди людей,которые протестовали против президента Иоханиса,а не среди тех кто протестовали против правительства.
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тоесть, если уволитъ работника фирмы за плохую работу, то фирма обязателъно развалитса...скорее наоборот, новый работник в разы лучше будет исполнять свои обязаности, от чего фирме будет только лучше
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Это мне? К чему это? Или синдром утра понедельника?
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Ничего не понятно. Так народ прав или не прав?
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Научись сформулировать вопросы.Перед зданием правительства протестуют сотни тысяч нормальных людей возрастом от нескольких лет до самого преклонного возраста,а под зданием президента страны - 1500 пенсионеров (по лицам,скорее всего бывших функционеров) и еще небольшая часть каких-то истеричных,скорее всего купленных личностей.
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Но наверно они хотят одного, достойной жизни ,справедливых законов. И неважно, где они стоят. В Украине тоже так было, Майдан, Автомайдан и другие точки сопротивления.
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Украинцам нужно учиться у румын, а то им, извините за выражение, срут на голову, нагло воруя, выпуская коррупционеров за взятки, власть офшорных брехунов и популистов.
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да прошло уже время раз 10.... Украина в ступоре , сидит , тупит
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у нас в Украине власть может делать что угодно, коррупция покрывается на самом верху, государственные органы не выполняют свои функции, а народ не в состоянии самоорганизоваться и пресечь это зло.. вот этим мы и отличаемся от нормальных стран... мы не можем заставить власть нас бояться... а румыны могут... наверное потому, что в свое время Чаушеску расстреляли, а у нас все воры-президенты на свободе, да еще и привилегиями пользуются...
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То же самое было и в Румынии.Придет время.
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Один из тех,что застрелил Чаушеску и его жену,застрелился впоследствии сам,из-за душевных разногласий.
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якби не клята війна, у нас теж скинули б будь-який уряд за тиждень....
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Війна не перешкода, то міф Педро - "не гойдайте човен...", "шатун"....
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Проблема в большинстве, ни кто сейчас Вас не поддержит, да и большинство людей может Вас сильно удивить на выборах, поставят обратно тех же.
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Если делать по умному,война не помеха,беда только в лени организоваться.
Что мешает сделать как южным корейцам?
Они не устраивали круглосуточный Майдан.
Они просто вышли в выходные дни на улицу сотнями тысяч с требованием отставки президента.Она(президент)не ушла.Тогда,проработав всю неделю в обычном рабочем режиме,они снова вышли на улицы в выходные дни с теми же требования об отставке.И так они собирались до тех пор.пока президент не подал в отставку.Вот и вся петрушка.
Таким же способом можно было протестовать против грабительских тарифов.А мы всё задницу чешем,да в интернете власть ругаем и больше ничего не делаем.И по делом нам значит.Мы--терпилы,а не народ.
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это ему педро насоветовал..у нас прокатило же
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слушайте, а шо там за поребриком тявкают по поводу румын?..опять госдеп?...печеньки пиндосов..нуланд и все такое...(я берегу себе нэрвы..не хожу в сру зону)...
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А те кто ходят, все тебе разложат по полочкам))) Если кратко, но говорят: "В Румынии продолжаются антиправительственные протесты, каких не было со времен Чаушеску. Картинка 3 сек. Вот и все, что говорят))) Кому в Раше интересно что там в Румынии? Румыния не туристическая, а значит не интересная страна. Замок Дракулы и все.
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Деякі особливо упоротиї уряди приклад бідлоковича нічому не навчів
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Mолдавские власти молчат как в рот воды набрали,позакрывали не угодные им СМИ иТВ и рядовому человеку не откуда узнать никаких новостей кроме каналов ЗОМБОРОСИИ..... Ну ничего,время покажет "ХУ есХУ" . Браво Румыны, пора кончать с кровососами,с корнем надо вырывать до 3-го колена эту нечисть (КОМУ НЕСТИ ЧЕГО КУДА).......
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В Молдтелекомовском пакете есть RealitateaTV,хороший канал.
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видать,достали до матки(((( молодчаги румунчики!!! не терпилы!!!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомОколо 500 тысяч человек в Румынии требуют отставки правительства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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