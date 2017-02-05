 Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль. ФОТОрепортаж

"Основная задача - это обеспечить жильем три семьи, чьи дома не выдержали напора воды и обрушились. Здесь возможны два варианта - либо люди найдут себе схожие по параметрам дома по рыночной цене в Броньке или соседних селах, а мы приобретем их за счет областного бюджета, или же предоставим этим семьям материальную помощь для строительства нового жилья на старом месте. В любом случае люди не останутся без крыши над головой", - сказал Москаль.
Кроме частного жилья в Броньке подтопило детсад - в помещении было до полуметра воды. Москаль пообещал выделить средства для ремонта из областного бюджета, или из благотворительного украинско-чешского фонда "ВИЗА".
https://www.youtube.com/watch?v=pgBZzKx1xgo Невероятный ледоход в Закарпатье на реке Тиса (04.02.2017)
https://www.youtube.com/watch?v=zgwDGMCEKLI Льодохід на Закарпатті / Тиса Костилівка
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Европа. Реки выходят из берегов, военные че-то роют, полиция блюдет порядок, пожарники откачивают воду и снимают котенка с дерева.
Китай. Поступил прогноз, что Янцзы где-то там выйдет из берегов. Нужна дамба. Каждый китаец принес по мешку песка. Наводнения не произошло.
Украина. Разлился горный ручеек, один из тысяч. На пригорке разместился местный бомонд, курит, обсуждает. "О, капець василевій хаті! О, дивись, миколина стодола попливла!" А почему бы не повеселиться, если через месяц на том же месте будет стоять новый сарай, за страхованный, как трехэтажный дом?
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Нахєр все попиляли - ліс сніг не тримає - щороку плавають, а з бюджету їм компенсовують регулярно, хоча самі винні...
"Я такой другой страни не знаю..." (с) мовою оригіналу
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