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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль. ФОТОрепортаж

Разрушенные из-за наводнения дома в селе Бронька Иршавского района Закарпатской области отремонтируют из областного бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Основная задача - это обеспечить жильем три семьи, чьи дома не выдержали напора воды и обрушились. Здесь возможны два варианта - либо люди найдут себе схожие по параметрам дома по рыночной цене в Броньке или соседних селах, а мы приобретем их за счет областного бюджета, или же предоставим этим семьям материальную помощь для строительства нового жилья на старом месте. В любом случае люди не останутся без крыши над головой", - сказал Москаль.

Кроме частного жилья в Броньке подтопило детсад - в помещении было до полуметра воды. Москаль пообещал выделить средства для ремонта из областного бюджета, или из благотворительного украинско-чешского фонда "ВИЗА".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Москаль: Есть угроза подтопления Ужгорода. ВИДЕО

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 01

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 02

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 03

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 04

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 05

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 06

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 07

Жителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль 08

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Паводок на Закарпатье: подтоплены 385 га сельхозугодий, спасатели ломают лед на реках взрывчаткой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Відео льодохід:

https://www.youtube.com/watch?v=pgBZzKx1xgo Невероятный ледоход в Закарпатье на реке Тиса (04.02.2017)
https://www.youtube.com/watch?v=zgwDGMCEKLI Льодохід на Закарпатті / Тиса Костилівка
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я бы тебе плюсанул, но живу недалеко от этого пиндеца!
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Смотрел когда-то фильм BBC о наводнениях и о том, как в разных странах с ним борются.
Европа. Реки выходят из берегов, военные че-то роют, полиция блюдет порядок, пожарники откачивают воду и снимают котенка с дерева.
Китай. Поступил прогноз, что Янцзы где-то там выйдет из берегов. Нужна дамба. Каждый китаец принес по мешку песка. Наводнения не произошло.
Украина. Разлился горный ручеек, один из тысяч. На пригорке разместился местный бомонд, курит, обсуждает. "О, капець василевій хаті! О, дивись, миколина стодола попливла!" А почему бы не повеселиться, если через месяц на том же месте будет стоять новый сарай, за страхованный, как трехэтажный дом?
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поддерживаю... там процентов 90 этих подтопленных завалюх нежилые, а хозяева каждый год получают компенсации и живут немного выше в котеджах.
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Офігіти - місцеві живуть із незаконної валки лісу і нелегальних тартаків (є в кожного порєдного газди нв обійсті).
Нахєр все попиляли - ліс сніг не тримає - щороку плавають, а з бюджету їм компенсовують регулярно, хоча самі винні...
"Я такой другой страни не знаю..." (с) мовою оригіналу
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в такой местности дома на сваях ставить надо. Венеция для примера.
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в этом году морозы были до -25, от того и лед. У нас это редкость. Я такой холодной зимы уже лет 20 не помню. Обычно -2, -5, всю зиму дождь... Реки, в принципе не сильно поднялись, но така фигня произошла потому что лед в районе мостов и т.п. заторы создал.
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Та звідки їм знати, вони не розуміють різницю, між зимньою повінню з льодоходом і таненням снігу від різкого потепління, і повінню в інший період року від сильних опадів.
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Это понятно, но и топит часто не река, а забитые потикы, как в Ракошино было. Люди тоже какие то дезбашенные, сами о себе не думают?
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"Вода не сильно поднялась потому что лед заторы создал" вот я и говорю , кто строит дома в зоне возможного разлива рек? К воде бы поближе?компенсировать только тем кто из пройм рек переселится в более отдаленные места. Каждый год там одна и та же история
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Тут когда разливается, то может и километр уйти в бока. Но в этом году такого не было. Да и то село о котором пишут на Тисе не стоит. Там речка Боржава, а оно в разы меньше. Надо просто относится по людски. Вот фотка для понимания как к ней относятся:

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А в них вже нема з чого ті сваї робить, усе за кордон продали. Тепер ми хіба розкошелимся та купим їм сибирську лиственницю.... А вони навіть "дякую" не скажуть.
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Компенсировать нужно из кармана лесопилок, так больше по справедливости будет.
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Они сами на этих лесопилках работают, так что вполне справедливо
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урезать статьи на долбассс и восстановить все...
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зібралися спецы по ЗАКАРПАТТТЮ- ....вам всім до Западноі УКРАІНИ, як до неба рачки....
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Вот так интересно. Да, Авдеевка. Да, тяжёлые бои. Туда гумантираку шлёт вся страна, хотя половина из этого всего достанется сепарообразным мужикам в трениках, а инвалиды получат только "Град". А почему все молчат про Закарпатье? Потому что плотность населения меньше? Электората мало, да?
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Надо компенсировать в случае если они согласны переехать из затопляемых мест и мест разлива рек. И запретить там строить . Пишут что там каждый год такои карнавал.
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Та ну, так не цікаво. А компенсацію щороку отримувати?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖителям разрушенных наводнением домов на Закарпатье компенсируют стоимость жилья из областного бюджета, - Москаль. ФОТОрепортаж
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