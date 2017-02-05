 Из-за пожара в Дружковке погибли женщина и 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в квартире на 2-м этаже 5-этажного дома на ул. Энгельса, 89.
В помещении наблюдалось сильное задымление. Спасатели вывели на свежий воздух мужчину (инвалида III группы). Он был госпитализирован в городскую больницу.
В одной из комнат пожарные обнаружили тело 3-летнего мальчика и 47-летней женщины.
К тушению были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
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он просто жертва...
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я не гуманистка...
я как раз за то, что отвечайте, за то что сотворири...
как материально, так и по совести...
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не вопрос...
только вот ООН обеспокоенность высказывает...
платите мол им все соцвыплаты...
они имеют на это право...
КАКОЕ ПРАВО?
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кому и за что платить - это нам решать!
кто-то против?
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P.S. Решил облегчить тебе труд. Вот этот человек, вышедший на площадь членина с флагом Украины в полностью оккупированном сепарами городе:
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или есть возражения?
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А чого казочку про "безвіс" для малят на ніч не зааа...пекти???
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Якщо кому треба- Мускорта- Павєл Шевченко. Одесса.
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