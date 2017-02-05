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 Из-за пожара в Дружковке погибли женщина и 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж

В Дружковке (Донецкая область) произошел пожар в многоквартирном доме. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в квартире на 2-м этаже 5-этажного дома на ул. Энгельса, 89.

В помещении наблюдалось сильное задымление. Спасатели вывели на свежий воздух мужчину (инвалида III группы). Он был госпитализирован в городскую больницу.

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В одной из комнат пожарные обнаружили тело 3-летнего мальчика и 47-летней женщины.

К тушению были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.


Из-за пожара в Дружковке погибли женщина и 3-летний мальчик 01Из-за пожара в Дружковке погибли женщина и 3-летний мальчик 02Из-за пожара в Дружковке погибли женщина и 3-летний мальчик 03

(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
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не стоит измываться над ребенком...
он просто жертва...
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Значит если я с Дружковки , то уже по твоему автоматически сепар и все мои друзья воюющие на передке с кацапсинами, должны тебе что то доказывать ? НУ НУ
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ты не по адресу...
я не гуманистка...
я как раз за то, что отвечайте, за то что сотворири...
как материально, так и по совести...
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нехай!
не вопрос...
только вот ООН обеспокоенность высказывает...
платите мол им все соцвыплаты...
они имеют на это право...
КАКОЕ ПРАВО?
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так и я о том же!
кому и за что платить - это нам решать!
кто-то против?
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Это фото с Макеевки. Какое отношение оно имеет к Дружковке? Ты вообще, ушлепище, здесь был хотя бы раз чтобы вешеть такие ярлыки? И таких патриотов Украины, как есть у нас в Дружковке еще стоит поискать. Найди в гугле для начала статью о Анатолии Водолазском из Дружковки.
P.S. Решил облегчить тебе труд. Вот этот человек, вышедший на площадь членина с флагом Украины в полностью оккупированном сепарами городе:

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Филолог сирожа, здесь нельзя быть на столько безграмотным как ты. Слово материтЬся пищется с мягким знаком, а Родина в данном контексте - с большой. Безграмотность ольгинцев просто зашкаливает. Хотя, чего это я перед кацапами бисер мечу, в спам винторогий.
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Бедность не порок, но большое свинство! или есть возражения?
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А ще кажуть, що непотрібно ювенальної юстиції.
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Та , канешна, таки новина....
А чого казочку про "безвіс" для малят на ніч не зааа...пекти???

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Я бачу Мускорта не лише над загиблими українськими Воїнами глумиться, а і над загиблими дітьми.
Якщо кому треба- Мускорта- Павєл Шевченко. Одесса.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за пожара в Дружковке погибли женщина и 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж
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