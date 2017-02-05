 Пограничники на Черниговщине спасли местного жителя, на которого напал волк. ФОТО

Как сообщается, пограничники были на отдыхе после службы, когда услышали крик о помощи.
"Выбежав из дома на улицу, они увидели, что на местного жителя напал бешеный волк. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить обезумевшее животное голыми руками и с помощью ножа. Пограничникам удалось обезвредить волка и спасти мужчину, но при этом получив многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья", - сказано в сообщении.
Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи.
По данному факту пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.
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Мораль: увидел врага - бей пока не сдохнет.
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ВИЛАЯТ Г1АЛГ1АЙЧЕ. Близ села Алхасты стая волков напала на русских кафиров. Одного загрызли на смерть
Время публикации: 15 марта 2014 г., 22:27
Источники КЦ сообщают, что в минувший четверг в окрестностях села Алхасты стая волков напала на вооруженных русских кафиров из банды «внутренние войска». Один из кафиров был убит. Волки загрызли его насмерть.
Харбии открыли беспорядочную стрельбу, но ни одного волка им убить не удалось. Свидетелями волчьей атаки стали несколько жителей села Алхасты.
Это уже не первый случай нападения волков. В прошлую субботу на опушке Ачхой-Мартановского леса стая волков атаковала нескольких полицейских муртадов из местной банды РОВД.
Увидев приближающихся к ним волков муртады быстро спрятались в УАЗике, закрыв двери. Волки окружили машину и лишь после нескольких выстрелов отступили обратно в лес.
Пока не ясно чем вызвана такая агрессивность животных. Причем эта агрессивность носит явно выборочный характер. Источники передают, что на днях стая волков прошла мимо пасущегося стада коров в окрестностях села Бамут, не причинив им никакого вреда. Коровы в страхе разбежались и пастух с помощниками целый день собирал стадо.
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Как эти граждане определили шо волк бешеный?
И коль волка убивали ножом ..то где кровь???
Хня а не статья!
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Сироватка і вакцина допомагають МАЙЖЕ завжди.
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