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Все про:Госпогранслужба (2421) животные (765) Черниговщина (424)

 Пограничники на Черниговщине спасли местного жителя, на которого напал волк. ФОТО

Вчера вечером в селе Задериевка Черниговской области пограничники спасли местного жителя, на которого напал волк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Как сообщается, пограничники были на отдыхе после службы, когда услышали крик о помощи.

"Выбежав из дома на улицу, они увидели, что на местного жителя напал бешеный волк. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить обезумевшее животное голыми руками и с помощью ножа. Пограничникам удалось обезвредить волка и спасти мужчину, но при этом получив многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья", - сказано в сообщении.

Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи.

По данному факту пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.

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Пограничники на Черниговщине спасли местного жителя, на которого напал волк 01

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Кацапский свинособачий волк, напал на Украинцев.
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Да нет, задомстанов из нежно-противных будет
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Да какой из трусливого шакала -оборотень? Питар он вазелинный!
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Наканец то хоть не ВАНА возле сартира,делаешь успехи,а то в каждой ветке минимум по три раза упоминаешь,а это наверно и самому надоело
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разговоры разговорами но с касабов станется и такие методы использовать
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довели кацапы волка, границу нарушает и на людей бросается!
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Валчара что ни есть..Бешеный пересек границу,спасался от пропагады Киселева..
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а чё он как молочным шоколадом обмазанный?
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Может волк голодным был!!!
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Вот правильно. Тем более, что волков на черниговщине стопудово меньше, чем "местных жителей".. А зарезали, почему-то, волка...
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Ага, если бы на месте погранцов были бы наши политики, то объявили бы перемирие, пригласили в качестве наблюдателя медведя и вели переговоры о том какую часть данного мужика отдать волку, потому что он голодный, а у мужика и так лишних конечностей много.
Мораль: увидел врага - бей пока не сдохнет.
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A Гадя бы полезла извиняться перед волчьей матерью.
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на пашинского похож......тоже обезумевшее животное......жаль там не оказалось рядом правильных пограничников..
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В Ичкерии з рашистскими оккупантами борьбу ведут даже волки.
ВИЛАЯТ Г1АЛГ1АЙЧЕ. Близ села Алхасты стая волков напала на русских кафиров. Одного загрызли на смерть
Время публикации: 15 марта 2014 г., 22:27

Источники КЦ сообщают, что в минувший четверг в окрестностях села Алхасты стая волков напала на вооруженных русских кафиров из банды «внутренние войска». Один из кафиров был убит. Волки загрызли его насмерть.
Харбии открыли беспорядочную стрельбу, но ни одного волка им убить не удалось. Свидетелями волчьей атаки стали несколько жителей села Алхасты.
Это уже не первый случай нападения волков. В прошлую субботу на опушке Ачхой-Мартановского леса стая волков атаковала нескольких полицейских муртадов из местной банды РОВД.
Увидев приближающихся к ним волков муртады быстро спрятались в УАЗике, закрыв двери. Волки окружили машину и лишь после нескольких выстрелов отступили обратно в лес.
Пока не ясно чем вызвана такая агрессивность животных. Причем эта агрессивность носит явно выборочный характер. Источники передают, что на днях стая волков прошла мимо пасущегося стада коров в окрестностях села Бамут, не причинив им никакого вреда. Коровы в страхе разбежались и пастух с помощниками целый день собирал стадо.
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волки-ваххабиты или шахиды? мстят козломордым за убитых ими чеченских детей и женщин.
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вовк - тотем Ічкерії. може, то вбиті герої так повернулись?
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Черниговщиа - Danger zona! (или осторожно, чупакабры)!
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«Путин помоги, введи… бл#дь… так уже ввел!» - В Керчи бунт, предприниматели хотят перекрыть паромную переправу видео
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Все було б нічого, але як у Чернігові з антирабічною (проти сказу) вакциною, а при важких укусах - вкрай важливий фактор часу і перед вакциною треба вводити антирабічний імуноглобулін. На жаль останніми роками в Україні з їх закупкою великі проблеми, у нас з Львівщини один час їздили за цими препаратами до Польщі
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по всей стране нет сыворотки! пусть минздрав скажет сколько в год от бешенства умирает!
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Там тих вовків і лисиць скажених місцеві періодично самотужки вбивають дуже часто.Замість патетичної статті краще б зробили перевірку місцевих санепідстанцій та лісгоспів-заповідників,як вони борються з скаженими дикими тваринами,і яку профілактику проводять.Ніяк не борються
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это не шутки - если волк деиствительно бешанный, то это серёзно - ведь если укусил - 90% что это всё - ведь вакцина только иногда помогает - сам тожэ проходил курсс на 20 уколов в живот, а ведь укусил лисёнок одного знакомого, просто инигда за эти три месеца встретилса сним по работе - он умер от бешенства - страшно смотреть, как медленно 22 летный парень гаснит.
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Правильна вакцинація дуже ефективна, понад 90-95% ефект, але критично важливий фактор часу - з першої! доби і з імуноглобуліном. Замолоду, 25 р. тому брав участь у лікуванні 12 осіб, покусаних скаженим вовком (забіг у село - скажена тварина не має страху крім як перед водою!), більше половини - укуси в голову (жахливе видовище). Повноцінна вакцинація - і померла тільки одна жінка (вигриз пів обличчя), і то тихо згасла від ураження дихальних центрів через 2 міс. Ще й усі медики вацинувалися (працювали тоді без рукавиць) і дядьки, що вовка на фермі важили для розваги (65 кг). Потім рік без алкоголю! ;-(! Перечитайте Юрія Шербака "Причини і наслідки" - там цілком ідентична історія (а він профі - розробляв вакцини)
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А мені і вовка якоюсь мірою жалко. Бачите, як не пощастило: оскаженів!
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Ну во первых не факт что зверь был бешеный, это предположение. Во вторых волков (настоящих а не мутантов) в Украине осталось не много. Но в данном случае наверное не было другого выхода. Просто в нормальной стране зверя бы сразу пристрелили, а тут ЗАРЕЗАЛИ. Ну ещё задушить могли голыми руками .Или распять на доске объявлений прямо как есть.... без трусиков.А так остаётся просто согласиться с постом ниже
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зачем нам это напоминаешь? после революции негидникив! в раше даже флобер низзя!
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то, что в Украине можно носить флобер не является заслугой этой власти. Слава богу, пока ещё и это не забрали.
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Плевал я на Рашку и на её законы.я живу в УКРАИНЕ и хочу иметь при себе оружие Мне не нужен 45 калибр.Но от 22 до 38 я не откажусь.
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Если чувствуешь себя рабом, то ты и есть раб. Купи себе двустволку, или карабин и не мучайся.
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И толку от того что купит? Носить с собой нельзя, это для защиты дома можно держать, а с собой надо короткоствол и умение его использовать в течении пару секунд.
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В Ж О П У себе вухстволку засунь и ходи по бродвею прохаживайся как павлин.
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шокохряк, напавший на жителей Украины ?
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Паграничники- на отдыхе!))) еси на отдыхе то уже не при исполнении!
Как эти граждане определили шо волк бешеный?
И коль волка убивали ножом ..то где кровь???
Хня а не статья!
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Рану и пятно на снегу не видим? Или думаете что крови должно быть как в фильме Тарантино?)
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Ани єво нєжьна,нєжьна ,в анус ножичькам зарьєзалі!
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Если зверь бешеный,это видно и по шерсти,и по поведению
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Точно волк,а не волкособака? Волки на людей в одиночку очень редко нападают.Волкособака - другое дело,страха перед человеком у них нет,повадки людей они знают.
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Теперь и мужика и погранцов срочно спасать от бешенства надо. Волына конечно лучше ножа но, они у нас только для избраных.
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Если бешеный, то дело плохо. Надо волка в санэпидемстанцию на анализ. Всем этим людям грозит смерть. Нужна срочная сыворотка и серия уколов.
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Гройсман сказл не надо нам сывортки обойдемся пусть дети и другие больные мрут но сывортку и другие лекарства покупать в РФ не будет, а вот уголь и др. это да там можно бабло мутить.
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Созвонился с одним специалистом из области биологии и описал ситуацию из статьи. Он говорит, что 100% волк бешеный. В одиночку бы ни один волк, даже голодный, не напал бы на человека. У них в крови отвращение к человеческому запаху, в одиночку ни один волк не нападет. Даже нападения стаей единичны, просто обрастают мифами и легендами...
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Фильм смотрел. Когда-то в Союзе проводили эксперимент: пытались приучить к погран.службе гибрид волка и собаки. Так вот ни хрена не получилось: мало того, что плохо поддаются тренировке, ещё и сцыкотные, и именно из-за примеси волка сцыкотные.
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Осторожные, лучше сказать. Волки - очень умные животные. Про силу и выносливость, сами понимаете, говорить не приходится. Один на один волк в 99 случаях из 100 тоже будет сильнее даже самых сильных собак, т.к. раз в год ему приходится бороться с матерым за волчицу и когда-нибудь таким становиться.
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Ну на границе-то ему не собаками тягаться надо.
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Наверняка со стороны Парашки животное прибежало. Конечно животное бешеное. У них там 85% населения бешенством заражено. Наверно в свое время кто то из русских покусал это животное, вот оно и заразилось бешенством и теперь как и российское население на украинцев бросается. Жалко мужиков наших, теперь им прививок от бешенства немерено поставить придется, а то после выписки из больницы им как и большинству населения страны-бензоколонки будут " мальчики распятые изнасилованными пенсионерками" и "съеденные снегири" мерещатся.
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Теперь СБУ и ВВБ проверяют откуда у погранична вне службы имелось холодное орожие, решается вопрос об открытии криминального производиства по ст. 263 КК Украины, вопрос самообороны или крайней необходимости - не рассматривается.
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Сильно сказано - голыми руками и с помощью ножа
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Обычный электрошокер разрешил бы этот инцидент без последствий
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На кацапии даже волкам жрать нечего, бегут в сытую Украину бешеные.
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А потом они схватили обезумевшее животное голыми руками и с помощью ножа...

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Прям готова новина для кісель тв від цієї..."сказочницы": " Это был наш, руський волк, и на него напал пыдступний бандеровец. Он отбивался как мог, но появился "Правый сектор" и эти фашисты зарезали нашего руського волка ножом...американским. А потом они изнасиловали и съели бедненького прям на глазах волчат...Каратели..."
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Снимаю шляпу!!!! такого буцефала даже режиком привалить не просто, это не свинья во дворе!!!! Выздоровления всем, дай Бог, что бы он хотел просто жрать, этот волчара
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Хорошо что спаслись люди. но мне и волка тоже жалко
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Якщо вовк і справді скажений, то біда.
Сироватка і вакцина допомагають МАЙЖЕ завжди.
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Трохи і на сміх пробирає. Згадалась пісня Кузьми (земля йому пухом): "я буду бити тебе ... руками, ногами, своєю головою, локтями, зубами, залізною трубою".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Черниговщине спасли местного жителя, на которого напал волк. ФОТО
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