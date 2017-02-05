 "Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", участники акции держали в руках плакаты с надписями "Нет пропаганде Кремля", "Остановите агрессию России" и другие.
По словам митингующих, "Великобритания должна выполнить свои обещания, закрепленные в подписанном Будапештском меморандуме".
Акция получила название "Лондонский евромайдан".
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...здурел шо ле?
...кузя ж наш, он класно кацапские самолёты топит, а ты затопи
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Опять кобыла взбрыкнула...
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1. Лишить избирательного права пенсионеров;
2. Запретить избираться людям до 1980 года рождения;
3. Люстрировать всех, кто был в коммунистической партии и в Комсомоле;
4. Запретить избираться в депутаты всем более чем на 2 срока;
5. Запретить занимать руководящие должности пенсионерам в гос. секторе;
6. Руководители всех предприятий и учреждений могут избираться не более, чем на 2 срока;
7. Дать право учавствовать в выборах с 16 лет.
В результате мы больше никогда в Раде не увидим Рыгов, БЮТ, РадиКаллов и прочих клоунов, которых выбирает тупая, пенсионная вата.
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руководители каких форм собственности предприятий и учреждений?
по п 7 я наверное дал бы наоборот избирательное право с 24-25 лет. И вот почему. В большинстве своем в это время молодежь обзаводится семьей и детьми и вот тут встает в полный рост вопрос - как жить, как содержать семью, как растить и воспитывать детей. И вот тогда начинают репу чухать за кого голосовать. А до этого времени ветер в голове да гульки. Но это так - по моему старческому разумению. А вот пенсов действительно ни в коем случае нельзя допускать к голосованию. ИМХО вышел на пенсию - все отдыхай. Хочешь помочь стране - помогай в общественных организациях, можешь агитировать за понравившегося тебе кандидата, но сам голосовать - ни-ни.
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Эх соседи беларусы, а могли бы в раз покончить с этим го*доном
Беларусь тренировала ПВО, пока над ней пролетал Путин
Жители Минска сегодня, 2 февраля были встревожены постоянным гулом самолетов и вертолетов, принимавших участия во внеплановых учениях Вооруженных Сил страны. Из-за низкой облачности боевые машины было плохо видно, зато отлично слышно, а некоторые истребители и штурмовики заметили у столичного железнодорожного вокзала, в микрорайонах Курасовщина и Лошица, на проспектах Пушкина и Дзержинского. А в районе улицы Ангарской люди видели вертолеты белорусского МЧС, отрабатывавшие полеты с расположенного неподалеку ведомственного аэродрома Липки. Судя по всему, военные самолеты тренировались летать на малой высоте и заходить на посадку на военный аэродром Мачулищи, находящийся в нескольких километрах от Минска. Об учениях сообщалось заранее, однако столь серьезного масштаба мероприятия, похоже, никто не ожидал.
Тем временем, сегодня же в небе над Беларусью пролетал необычный российский борт Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. Специалисты в курсе, что на этом самолете обычно передвигается президент России Владимир Путин, который в этот раз направлялся в Будапешт на переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президентский самолет вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Орши, пролетел над Минском, где в это время активно тренировались белорусская военная авиация и ракетчики, а после направился в Польшу, пройдя чуть южнее Гродно. Затем он пересек воздушное пространство Словакии и благополучно приземлился в Будапеште. Судя по видео венгерских телеканалов из аэропорта, регистрационный номер самолета, из которого затем вышел Путин, был именно этим - RA-96022. Трекинг завершенного полета несложно отследить на специальном сервисе FlightRadar24.
- Сегодня, 2 февраля в соответствии с замыслом проведена масштабная проверка действий дежурных сил по противовоздушной обороне полетами контрольных целей, - рассказали журналистам в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. - В качестве контрольных целей к проверке привлекались более 10 летательных аппаратов, действовавших на различных высотах от средних до предельно малых. В результате действий дежурных сил были успешно проведены обстрелы и выполнены перехваты контрольных целей расчетами зенитных ракетных подразделений и экипажами истребительной авиации. Наибольшую результативность показали расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "С-300 ПС", действовавшие из новых позиционных районов. Особенностью работы по контрольным целям стало их выполнение в сложных метеорологических условиях.
Разумеется, совпадение учений белорусской ПВО с пролетом над нашей страной российского "борта №1" было, скорее всего, случайным, да и гражданские авиадиспетчерские службы, ответственные за его сопровождение, как всегда аккуратно согласовывали свои действия с военными. Однако сам факт наличия на земле комплексов "Тор-М2" и "С-300", находящихся в полной боевой готовности, а в воздухе - белорусских истребителей, вряд ли позволял Владимиру Путину достаточно спокойно чувствовать себя в дорогом кожаном кресле президентского самолета. В любом случае, отменять масштабные учения ПВО из-за пролета над Беларусью литерного российского борта никто не стал.
http://by24.org/2017/02/02/putins_flight_over_the_belarus/
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В России решена проблема наркомании...
Всех русских наркоманов сделали спортсменами, тем самым легализовали их наркозависимость...
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Семен Семенченко поширив відео від Штаб блокади торгівлі з окупантами.
Во пераых Парасюк никого не бил.
А во вторых коррумпированных мразей запугивающих волонтеров на блокаде и продающих Украину Путину давно пора даже не бить, а расстреливать.
Кто поддерживает прошу репост этого видео. Реально берет за душу.
https://www.facebook.com/shtab.blokady/videos/1793404877651992/
Boris Borisenko @BorisBorisenko5 55 мин.55 минут назад
Депутат ВРУ Оксана Сыроид подтвердила: Державні інститути "кришують" торгівлю з окупантом.. http://ua24ua.net/shokiruyushchie_zayavleniya_ukrainskaya_vlast_finansiruet_terrorizm_deputati_vru_video/ … https://www.youtube.com/watch?v=_nAo7YgRQr4 …
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Украина - фашисты, Грузия - фашисты, Япония - фашисты, Эстония - фашисты, Литва - фашисты, Латвия - фашисты, Финляндия с Норвегией - ваще фашисты, Казахстан - иногда фашисты, США и Европа - несомненно фашисты, Канада - тоже фашисты, Беларусь - становятся фашистами..! Скоро вот и Армения - фашисты..
Россию окружают ОДНИ фашисты !
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Украина - фашисты, Грузия - фашисты, Япония - фашисты, Эстония - фашисты, Литва - фашисты, Латвия - фашисты, Финляндия с Норвегией - ваще фашисты, Казахстан - иногда фашисты, США и Европа - несомненно фашисты, Канада - тоже фашисты, Беларусь - становятся фашистами..! Россию окружают ОДНИ фашисты ! Фашистская Грузия без объявления войны напала на мирно обстреливающие её Ю.Осетию и Абхазию.. Фашистская Япония хочет отобрать у них "Курилынаш".. В Прибалтике с ночи до утра маршируют ССовские марши! (под 70 лет ветеранам. А какая прыть!) Скандинавы отбирают у русских матерей их детей! Казахи косо смотрят (поэтому фашисты) США - обитель Зла. Канада - подпевала обители Зла. Лукашенко - фашист постоянно требующий с РФ деньги. Турки видите ли за крымских татар впрягаются. Европейцы - вообще слов нет. Армяне - русских солдат не любят (неблагодарные!). Остальные ваще сплошные чурки, хохлы, косоглазые, черножопые и непременно пидоры. Как выжить в этом суровом мире хрупкому, миролюбивому государству антифашистов? Логика: - Русский любит Россию - он патриот. - Украинец любит Украину - он бандеровец и фашист. - Валера расстреливает семью в Армении - его конечно нужно судить в России. - Такие-же "Валеры" едут на танках на Донбасс "мочить укропов" - норма. - Армяне вышли на протест против убийцы - "заговор", госдэп/массоны/жиды/омерика. - Российское правительство не соглашается с украинским - оно отстаивает свои национальные интересы. - Украинское правительство не соглашается с российским - хохлы в конец оборзели и ваще под Америку прогнулись. - Президент РФ общается с американским президентом - он налаживает отношения между думя странами. - Президент Украины общается с американским президентом - они планируют антироссийский заговор. - Русский разговаривает на родном русском языке - он русский - Украинец разговаривает на родном украинском языке - он бандеровец и фашист. - Президент России декларирует пророссийские лозунги - это хороший президент. - Президент Украины декларирует проукраинские лозунги - он проамериканский и антироссийский президент. - В Украине нет Российских военных, десантники случайно заблудились. Оружие стоящее на вооружении исключительно РФ, купили в магазине "всё для сбития вертолётов", которого на десятой части региона больше, чем во всей стране, и эта самая часть региона способна оказывать сопротивление целой профессиональной армии на протяжении последних трех лет. - Россия не воюет с Украиной, но Россия победит. - Сепаратизм в Украине - правильно, так и надо бандерлогам. - Сепаратизм в РФ - ужасно, наша страна Единая и Неделимая. - Россия вела АТО в Чечне - защищала территориальную целостность Страны. - Украина ведет АТО на Донбассе - карает мирных граждан на мирных российских танках. - На Донбассе сбит украинский самолет - нечего нарушать воздушное пространство Новороссии, контролируемое опочлением. - На Донбассе сбит Малазийский самолет - Украина несёт ответственность за сбитый над её территорией пассажирский самолёт. - Экономика Америки скоро рухнет, катастрофически не хватает денег, крах неизбежен, доллар ничем не обеспеченная бумажка. - Америка проплатила Майдан и спонсирует Хунту, вкладывает миллиарды долларов в месяц. - Сепаратисты уничтожили позицию Нацгвардии - героическое опочление мочит укропов. - Нацгвардия уничтожила позиции сепаратистов - каратели Хунты убивают мирных граждан, проводят карательные операции. - Два года назад - Украина виновата, что Донбасс её кормит. - Сегодня - Украина виновата, что не кормит Донбасс. И Крым ещё. - Украинцы, которые говорят на родном языке и ходят в национальной символике, поют родной гимн и поднимают флаг своей страны-фашисты, американские подстилки, каратели, майдауны, бандерлоги. - Те кто не разговаривает на украинском, жгут национальные флаги, ненавидят украинскую культуру, поднимают флаги другой страны и кричат "Украиныы больше нет" - герои и мирные люди, страдальцы и притесняемые хунтой несчастные граждане. - Украинская Армия провела удачное наступление - это все наемники США, Польши, Израиля и вооружение НАТО. - Украинская Армия проиграла бой - тупые хохлы воевать не умеют и армии у них нет. - Митинг в РФ за мир и против войны - национал-предатели и пятая колонна. - Митинг в РФ за ввод войск в Украину - настоящие патриоты и спасители русского мира. - Русский националист Роман Железнов поехал воевать на стороне Украинской Армии (официально вступил в батальон МВД и является сержантом регулярных внутренних войск Украины ) - предатель, фашист, русофоб, каратель. Заведено уголовное дело в РФ по ст.Наёмничество. - Русский нацист, убийца животных и маньяк Алексей Мельчаков поехал воевать на стороне "Новороссии" (не имеет статус военного, без звания и документов, по факту - террорист ) - патриот и защитник русского мира от карателей Хунты. Уголовное дело? - Нет, что вы - это фантастика. - Макаревич спел на концерте в Украине - объявлен национал предателем, во всех СМИ началась травля, по России отменяются концерты, часть популистов направила жалобы в Следственный комитет, уголовных дел чудом пока еще не завели. - Стрелков сколачивает банду, вооружает её, переходит с ней границу РФ, несколько месяцев убивает людей, возвращается в РФ, оставляя после себя войну, и потом в стиле исламских террористов "берет ответственность на себя". - Россияне воспринимают это в целом с пониманием, даже считают его героем. Жалоб в Следственный комитет, уголовных дел не появляется. А ещё: - Майдан организовал Евросоюз, чтобы заполучить Украину, но никому в Европе украинцы не нужны. - США на грани финансового краха, но выделяет миллиарды долларов на финансирование войны в Украине. - Украинские власти должны "уважать желание территорий отсоединиться, но Украина не имела права "отсоединятся от СССР". - "Власть в Украине захватили фашисты", но... "американцы очень тупаые ". - Нельзя стрелять во французов ради аллаха и халифата. - Можно стрелять в украинцев ради мифического "русского мира".
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