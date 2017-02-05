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Все про:акция (2007) Лондон (250) митинг (2705)

 "Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ. ФОТОрепортаж

Более 50 активистов вышли на акцию протеста в столице Великобритании с требованием ужесточить санкции против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", участники акции держали в руках плакаты с надписями "Нет пропаганде Кремля", "Остановите агрессию России" и другие.

По словам митингующих, "Великобритания должна выполнить свои обещания, закрепленные в подписанном Будапештском меморандуме".

Акция получила название "Лондонский евромайдан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У посольства РФ в Берлине прошла акция протеста против агрессии Кремля в Авдеевке, - посол Украины Мельник. ФОТОрепортаж

"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ 01"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ 02"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ 03"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ 04"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ 05"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ 06"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ 07

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Боже, береги Авдеевку!": На Майдане прошла акция SaveAvdiivka в поддержку жителей города. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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ТРАМ зроби зі срассіі АЛЛЕППО..!!!!! Хай падохне вся сруцька бидлота в УКРАІНІ !!!! Слава УКРАІНІ!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
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ИЗВИН ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ НО ОЧЕНЬ ВАЖНОhttp://moyagazeta.com/news/a-30087.html АКТИВИСТЫ ВЫИГРАЛИ СУД УКРАИНЦЫ МОГУТ ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ надеюсь и по газу выиграют
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А что им мешало затопить в Ла - Манше дымоход Кузю ? Вот и помощь была - бы какая -то.
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Не, ну это шутка, наверное.. В противном случае, на хер нам "Кузя"? Пусть сразу Москву бомбят..
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Эсли утонет, то будет экологическая катастрофа, скаленвставальцы полные трюмы понасирали
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Торопиться не надо (с). На сегодняшний день Кузя уничтожил руссопердолетов в два раза больше, чем НАТО.
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...затопить блин, а хто кацапские самолёты топить будет?

...здурел шо ле?
...кузя ж наш, он класно кацапские самолёты топит, а ты затопи
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Печальная конина опять что то наржала непотребное?
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почему у лошади грустное ипало? с бодуна?
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Савченко Надежда на Битве экстрасенсов СТБ 2012 год https://www.youtube.com/watch?v=UY_A56ooI_k


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Для того, чтобы изменилась Украина необходимо:
1. Лишить избирательного права пенсионеров;
2. Запретить избираться людям до 1980 года рождения;
3. Люстрировать всех, кто был в коммунистической партии и в Комсомоле;
4. Запретить избираться в депутаты всем более чем на 2 срока;
5. Запретить занимать руководящие должности пенсионерам в гос. секторе;
6. Руководители всех предприятий и учреждений могут избираться не более, чем на 2 срока;
7. Дать право учавствовать в выборах с 16 лет.

В результате мы больше никогда в Раде не увидим Рыгов, БЮТ, РадиКаллов и прочих клоунов, которых выбирает тупая, пенсионная вата.
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8. Разрешить участвовать партиям, представители которых защищают НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ !!!!!
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напиши проще - всех расстрелять кто родился в советском союзе. Так правильнее будет.
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Мы не Разсея, а к власти совковых допускать нельзя, мы уже имеем войну из за них. Мало того , что они поддержали педофила, да ещё нарожали алкашей и уголовников, которые стали впопучленцами.
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ну так я и говорю - всех кто родился в совке - расстрелять. А если судить по твоей логике что все они нарожали алкашей и уголовников - то и ихних детей. Надеюсь ты не дитя совковых людей, а то не будет кому потом страной управлять.
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Я написал о тех, кто отарами за хуйла с власовскими тряпками бегал, а их дети как правило быдло (алкаши, наркоманы, уголовники). Теперь понятно?
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Нет. Ты написал так, как это читается. А читается это так, что все граждане Украины после 37 лет - это уже не граждане, потому как голосовать и работать в госуправлении не достойны.
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Среди них много оватнённых людей, ты с этим не согласен?
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Даже больше чем согласен. Просто пиши правильно. А то впечатление что не много, а все.
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точно о совке написал- они растреливают вот уже сто лет,с грудных детей начиная., .вам всем на сродину- а там хош вешайтесь- на сродину пиявки и глисты на святой земле УКРАИНЫ,
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сами здыхаете от своего яда, совковые проститутки сто лет -сами не живете и МИРУ не даете , только по всему свету трупный сруцкий вонизм........
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А ще треба прибульців, які до нас прилетять і всі ці заборони зроблять!
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Вобщем правильные предложения, но по п.6
руководители каких форм собственности предприятий и учреждений?
по п 7 я наверное дал бы наоборот избирательное право с 24-25 лет. И вот почему. В большинстве своем в это время молодежь обзаводится семьей и детьми и вот тут встает в полный рост вопрос - как жить, как содержать семью, как растить и воспитывать детей. И вот тогда начинают репу чухать за кого голосовать. А до этого времени ветер в голове да гульки. Но это так - по моему старческому разумению. А вот пенсов действительно ни в коем случае нельзя допускать к голосованию. ИМХО вышел на пенсию - все отдыхай. Хочешь помочь стране - помогай в общественных организациях, можешь агитировать за понравившегося тебе кандидата, но сам голосовать - ни-ни.
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Значительно проще дебилов вроде тебя распределить по дуркам - и сразу жизнь наладится...
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Хочеш сказати, що в Раді будуть сидіти тварі з БПП, "Народного фронту" та "Самопоміч"? То вони вже там і що ми маємо від того?
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офф топ
Эх соседи беларусы, а могли бы в раз покончить с этим го*доном

Беларусь тренировала ПВО, пока над ней пролетал Путин

Жители Минска сегодня, 2 февраля были встревожены постоянным гулом самолетов и вертолетов, принимавших участия во внеплановых учениях Вооруженных Сил страны. Из-за низкой облачности боевые машины было плохо видно, зато отлично слышно, а некоторые истребители и штурмовики заметили у столичного железнодорожного вокзала, в микрорайонах Курасовщина и Лошица, на проспектах Пушкина и Дзержинского. А в районе улицы Ангарской люди видели вертолеты белорусского МЧС, отрабатывавшие полеты с расположенного неподалеку ведомственного аэродрома Липки. Судя по всему, военные самолеты тренировались летать на малой высоте и заходить на посадку на военный аэродром Мачулищи, находящийся в нескольких километрах от Минска. Об учениях сообщалось заранее, однако столь серьезного масштаба мероприятия, похоже, никто не ожидал.
Тем временем, сегодня же в небе над Беларусью пролетал необычный российский борт Ил-96 с регистрационным номером RA-96022. Специалисты в курсе, что на этом самолете обычно передвигается президент России Владимир Путин, который в этот раз направлялся в Будапешт на переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президентский самолет вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Орши, пролетел над Минском, где в это время активно тренировались белорусская военная авиация и ракетчики, а после направился в Польшу, пройдя чуть южнее Гродно. Затем он пересек воздушное пространство Словакии и благополучно приземлился в Будапеште. Судя по видео венгерских телеканалов из аэропорта, регистрационный номер самолета, из которого затем вышел Путин, был именно этим - RA-96022. Трекинг завершенного полета несложно отследить на специальном сервисе FlightRadar24.

- Сегодня, 2 февраля в соответствии с замыслом проведена масштабная проверка действий дежурных сил по противовоздушной обороне полетами контрольных целей, - рассказали журналистам в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. - В качестве контрольных целей к проверке привлекались более 10 летательных аппаратов, действовавших на различных высотах от средних до предельно малых. В результате действий дежурных сил были успешно проведены обстрелы и выполнены перехваты контрольных целей расчетами зенитных ракетных подразделений и экипажами истребительной авиации. Наибольшую результативность показали расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "С-300 ПС", действовавшие из новых позиционных районов. Особенностью работы по контрольным целям стало их выполнение в сложных метеорологических условиях.
Разумеется, совпадение учений белорусской ПВО с пролетом над нашей страной российского "борта №1" было, скорее всего, случайным, да и гражданские авиадиспетчерские службы, ответственные за его сопровождение, как всегда аккуратно согласовывали свои действия с военными. Однако сам факт наличия на земле комплексов "Тор-М2" и "С-300", находящихся в полной боевой готовности, а в воздухе - белорусских истребителей, вряд ли позволял Владимиру Путину достаточно спокойно чувствовать себя в дорогом кожаном кресле президентского самолета. В любом случае, отменять масштабные учения ПВО из-за пролета над Беларусью литерного российского борта никто не стал.
http://by24.org/2017/02/02/putins_flight_over_the_belarus/
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Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC.

В России решена проблема наркомании...
Всех русских наркоманов сделали спортсменами, тем самым легализовали их наркозависимость...

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"В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ" - Ужесточить санкции ??? - Уже не смешно даже...

Семен Семенченко поширив відео від Штаб блокади торгівлі з окупантами.
Во пераых Парасюк никого не бил.

А во вторых коррумпированных мразей запугивающих волонтеров на блокаде и продающих Украину Путину давно пора даже не бить, а расстреливать.
Кто поддерживает прошу репост этого видео. Реально берет за душу.
https://www.facebook.com/shtab.blokady/videos/1793404877651992/

Boris Borisenko ‏@BorisBorisenko5 55 мин.55 минут назад
Депутат ВРУ Оксана Сыроид подтвердила: Державні інститути "кришують" торгівлю з окупантом.. http://ua24ua.net/shokiruyushchie_zayavleniya_ukrainskaya_vlast_finansiruet_terrorizm_deputati_vru_video/ … https://www.youtube.com/watch?v=_nAo7YgRQr4 …


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Всё о Украинцах думает разожрал морду как свинья.
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Чё фотку худого гришина прилепил?
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На первой фотке(на плакате) - тонкий намек ЕС.
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История повторяется. Европа и США тоже сопли жевали, когда Гитлер оперялся. Потом кровью умылись все. Надеяться приходится только на себя. Президента бы еще нам стоящего, а не барыгу липецкого, чтобы объединил нацию и жизни не жалел для страны. Порошенко, к сожалению, таковым не стал. Его беспокоит только собственная шкура. Он, как его кум Ющенко, останется в истории Украины позором и шоколадным недоразумением, обманувшим не только людей, но самого себя. Слабак, одним словом.
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На первом плакате украинка вполне на месте...
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Дорогие Лондонцы - вы там готовьтесь к "террам-х@йла"! А еще к вам идут захарченко и лепс приедут на танках... конечно если у них горючки хватит доехать)
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Молодці, от тільки реально бісить дебільна звичка "альтернативно обдарованих" перевертати прапор догори дригом.
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Они тупо не знают, как он должен быть, они в Украине никогда не были)))
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Не ну ипать, 50 чел, даже не все посольство вышло. А хде Ахметка, и Онищенко, они же в Лондоне?
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ахметка и онишенко вместе обедали полонием-завтра падохнут
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Оооо. ты уж точно, чмырь не интересуешь. Подрочи в подъезде. потненький, я бы блеевнул, но там разные... Батоны расставь.
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Как выжить в этом суровом мире хрупкому, миролюбивому государству антифашистов?


Украина - фашисты, Грузия - фашисты, Япония - фашисты, Эстония - фашисты, Литва - фашисты, Латвия - фашисты, Финляндия с Норвегией - ваще фашисты, Казахстан - иногда фашисты, США и Европа - несомненно фашисты, Канада - тоже фашисты, Беларусь - становятся фашистами..! Скоро вот и Армения - фашисты..

Россию окружают ОДНИ фашисты !
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Valentyn Mykolajovych2 часа назад
Украина - фашисты, Грузия - фашисты, Япония - фашисты, Эстония - фашисты, Литва - фашисты, Латвия - фашисты, Финляндия с Норвегией - ваще фашисты, Казахстан - иногда фашисты, США и Европа - несомненно фашисты, Канада - тоже фашисты, Беларусь - становятся фашистами..! Россию окружают ОДНИ фашисты ! Фашистская Грузия без объявления войны напала на мирно обстреливающие её Ю.Осетию и Абхазию.. Фашистская Япония хочет отобрать у них "Курилынаш".. В Прибалтике с ночи до утра маршируют ССовские марши! (под 70 лет ветеранам. А какая прыть!) Скандинавы отбирают у русских матерей их детей! Казахи косо смотрят (поэтому фашисты) США - обитель Зла. Канада - подпевала обители Зла. Лукашенко - фашист постоянно требующий с РФ деньги. Турки видите ли за крымских татар впрягаются. Европейцы - вообще слов нет. Армяне - русских солдат не любят (неблагодарные!). Остальные ваще сплошные чурки, хохлы, косоглазые, черножопые и непременно пидоры. Как выжить в этом суровом мире хрупкому, миролюбивому государству антифашистов? Логика: - Русский любит Россию - он патриот. - Украинец любит Украину - он бандеровец и фашист. - Валера расстреливает семью в Армении - его конечно нужно судить в России. - Такие-же "Валеры" едут на танках на Донбасс "мочить укропов" - норма. - Армяне вышли на протест против убийцы - "заговор", госдэп/массоны/жиды/омерика. - Российское правительство не соглашается с украинским - оно отстаивает свои национальные интересы. - Украинское правительство не соглашается с российским - хохлы в конец оборзели и ваще под Америку прогнулись. - Президент РФ общается с американским президентом - он налаживает отношения между думя странами. - Президент Украины общается с американским президентом - они планируют антироссийский заговор. - Русский разговаривает на родном русском языке - он русский - Украинец разговаривает на родном украинском языке - он бандеровец и фашист. - Президент России декларирует пророссийские лозунги - это хороший президент. - Президент Украины декларирует проукраинские лозунги - он проамериканский и антироссийский президент. - В Украине нет Российских военных, десантники случайно заблудились. Оружие стоящее на вооружении исключительно РФ, купили в магазине "всё для сбития вертолётов", которого на десятой части региона больше, чем во всей стране, и эта самая часть региона способна оказывать сопротивление целой профессиональной армии на протяжении последних трех лет. - Россия не воюет с Украиной, но Россия победит. - Сепаратизм в Украине - правильно, так и надо бандерлогам. - Сепаратизм в РФ - ужасно, наша страна Единая и Неделимая. - Россия вела АТО в Чечне - защищала территориальную целостность Страны. - Украина ведет АТО на Донбассе - карает мирных граждан на мирных российских танках. - На Донбассе сбит украинский самолет - нечего нарушать воздушное пространство Новороссии, контролируемое опочлением. - На Донбассе сбит Малазийский самолет - Украина несёт ответственность за сбитый над её территорией пассажирский самолёт. - Экономика Америки скоро рухнет, катастрофически не хватает денег, крах неизбежен, доллар ничем не обеспеченная бумажка. - Америка проплатила Майдан и спонсирует Хунту, вкладывает миллиарды долларов в месяц. - Сепаратисты уничтожили позицию Нацгвардии - героическое опочление мочит укропов. - Нацгвардия уничтожила позиции сепаратистов - каратели Хунты убивают мирных граждан, проводят карательные операции. - Два года назад - Украина виновата, что Донбасс её кормит. - Сегодня - Украина виновата, что не кормит Донбасс. И Крым ещё. - Украинцы, которые говорят на родном языке и ходят в национальной символике, поют родной гимн и поднимают флаг своей страны-фашисты, американские подстилки, каратели, майдауны, бандерлоги. - Те кто не разговаривает на украинском, жгут национальные флаги, ненавидят украинскую культуру, поднимают флаги другой страны и кричат "Украиныы больше нет" - герои и мирные люди, страдальцы и притесняемые хунтой несчастные граждане. - Украинская Армия провела удачное наступление - это все наемники США, Польши, Израиля и вооружение НАТО. - Украинская Армия проиграла бой - тупые хохлы воевать не умеют и армии у них нет. - Митинг в РФ за мир и против войны - национал-предатели и пятая колонна. - Митинг в РФ за ввод войск в Украину - настоящие патриоты и спасители русского мира. - Русский националист Роман Железнов поехал воевать на стороне Украинской Армии (официально вступил в батальон МВД и является сержантом регулярных внутренних войск Украины ) - предатель, фашист, русофоб, каратель. Заведено уголовное дело в РФ по ст.Наёмничество. - Русский нацист, убийца животных и маньяк Алексей Мельчаков поехал воевать на стороне "Новороссии" (не имеет статус военного, без звания и документов, по факту - террорист ) - патриот и защитник русского мира от карателей Хунты. Уголовное дело? - Нет, что вы - это фантастика. - Макаревич спел на концерте в Украине - объявлен национал предателем, во всех СМИ началась травля, по России отменяются концерты, часть популистов направила жалобы в Следственный комитет, уголовных дел чудом пока еще не завели. - Стрелков сколачивает банду, вооружает её, переходит с ней границу РФ, несколько месяцев убивает людей, возвращается в РФ, оставляя после себя войну, и потом в стиле исламских террористов "берет ответственность на себя". - Россияне воспринимают это в целом с пониманием, даже считают его героем. Жалоб в Следственный комитет, уголовных дел не появляется. А ещё: - Майдан организовал Евросоюз, чтобы заполучить Украину, но никому в Европе украинцы не нужны. - США на грани финансового краха, но выделяет миллиарды долларов на финансирование войны в Украине. - Украинские власти должны "уважать желание территорий отсоединиться, но Украина не имела права "отсоединятся от СССР". - "Власть в Украине захватили фашисты", но... "американцы очень тупаые ". - Нельзя стрелять во французов ради аллаха и халифата. - Можно стрелять в украинцев ради мифического "русского мира".﻿
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Реально думаешь, кто-то репост читал?)))))))))))
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Спасибо за репост. Прочитала от первого до последнего слова. Плюсую.
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Дельно! Иногда не хватает этих понятных сравнений в диалоге с кацапотроллем
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продать дунбасс на хрен со всем его населением и проблемами- ТРАМПУ........негры их и языку научат и Законы соблюдать и забыть братьев наусегда...вон царь Аляску продал и обошлось и мы без того довбанного, никому не нужного- ни себе ни нам сруцкого быдла.....
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я согласен. пусть покупают. вата припизденная сума сойдет.
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Вот так и попалось некогда мощное ядерное государство Украина с третьим в мире ядерным потенциалом в лапы своих херантов
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Первыми за отказ Украины от ЯО была конечно паРаша. Раша - "Дед мороз сделай так что бы в мире ни у кого не было ядерного оружия и тогда я буду их всех пугать и захватывать"
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И возвращаясь к вопросу о будапештском договоре- Германия достаточно восстановила свою армию что бы теперь ЕС дало военную поддержку Украине людьми и оружием?
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ. ФОТОрепортаж
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