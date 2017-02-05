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 Общество
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Все про:Луцк (321) мэр (1408) похороны (603) Романюк (33)

 Сотни людей пришли проститься с мэром Луцка Романюком. ФОТОрепортаж

В Луцке состоялась церемония прощания с городским головой Николаем Романюком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини", проститься с мэром пришли сотни человек, в том числе представители областной и городской власти, депутаты и жители города.

После двухчасового прощания в здании областного музыкально-драматического театра гроб с телом покойного отвезли в его родное село Золочевка (Ривненская область), где он будет похоронен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами", - Порошенко выразил соболезнования близким мэра Луцка Романюка в связи с его смертью

Напомним, Луцкий городской голова Николай Романюк скончался 3 февраля после тяжелой болезни.


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Одни работники администрации, мэрии, чиновники и их семьи. Хоронят с почестями, как буд то воевал на фронте. Куча непонятных наград.
Стал мэром во время Януковоща.
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О покойных либо хорошо , либо не как . Царство небесное .
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Может ещё о всяких недоносков покойных типа Мотороллы и пр. подонков будешь хорошо?
То что Порошенко выразил скорбь по поводу этого мэра, ничего не говорит хорошего о нём. А наоборот. Ведь, реальных героев, погибших на фронте Порошенко официально не упоминает. Ни одного, ни когда, ни одной фамилии, имени погибшего защитника Украины. А тем более, не присутствует на их похоронах.
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практически каждый день на фроонт гибнут геерои, как ты себе технически представляешь присутствие порошенко на похоронах?
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А может от него там толку больше было бы?
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ну так катани петицию, чтобы в список обязанностей президенту добавили еще оказание ритуальных услуг
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«Про мертвих або добре, або нічого, крім правди»

«De mortuis aut bene aut nihil veritatis venire»
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Фраза эта звучит так: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды." Хилон
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На площади было прощание с мэром, а напротив у Собора свадьба.
Контраст...
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Най би люди так на похорон воїнів АТО збиралися...Скільки ж в нас бидлоти...
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Цей "голова" не забороняв гульки-п'янки,коли влітку везли загиблого воїна з війни.Бус із покійником проїзжав повз нічного кубла де на всю гуділа місцева "еліта". Він - типовий комсомолець,банкірчик.....
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Це зрозуміло із кількості совкових бабусь,ненаділених ззовні інтелектом на багаточисленних фото.
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А бабусі,взагалі не в'їхали,"шо за х...ня". Вийшли з церкви після ранкової служби (із собору,який зовсім поруч) а їх для масовочки і загребли.
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На похорон воїнів АТО, так само збираються. На тому самому місці кілька тижднів тому були.
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Не суди по собі.В Луцьку ніколи ніхто на таке за гроші не ходив.Це ж Луцьк ,а не Донецьк.
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Ну с коммунальщиками и бюджетниками, тут понятно, это прием ещё времен СССР, а военные там при чем ? Как по мне, с пафосом организаторы перегнули.
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Привіз пару фур львівського елітного сміття.Хотів з луцьким колегою перетерти,мов "шо,куди,how many,how much?"
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Как для мера такого города как Луцк, количество пришедших проститься совсем мизер. На похоронах некоторых обычных граждан родственников и друзей бывает больше.
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Вы не ровняйте количество комунальщиков в Киеве и Львове.
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У мене одне питання - чому Петро Олексійович поспівчував родині померлого мера і не поспівчував родині загиблої Наталки Хоружої?
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Не царское это дело
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У Луцьку є ЛуАЗ, то ексдиректор ЛуАЗу,-В. Гунчик, нині губернатор.
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По внешнему виду - мэрия, учителя и дворники.
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Вот тут ниже новость о похоронах погибшей на фронте медсестры. Думаете Порошенко выразил соболезнование её родным? Нет, не выразил... Не выразил соболезнование по поводу ни одного погибшего солдата и офицера на фронте... Зато по поводу смерти мэра выразил официальное соболезнование...
Почему так получается?
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Ты достал уже энтузиаст, тут ветка не об этом. Ты-то выразил родным медсестры спивчуття ? Нет? Вот сиди и не гавкай.
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Люди в Луцьку не були, про мера ніколи не чули, але свою порцію лайна вилили.
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Буду дуже вдячний, якщо поясните яке він відношення мав до армії, бо судячи с фото хоронять або бойового генерала, або президента-головнокомандувача.
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Він мав таке відношення до армії,як племена масаї до космосу.До бюджетного бабла відношення він мав,хатинку ж кріпацьку на околицях Луцька зліпив "з горем навпіл".
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что, такой хороший мэр был? к чему там военные, что-то я не понял, генерал, ветеран?
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Нормальний." Самооборона" там завжди, коли більше сотні людей. З медалями стоять учні спортивно-військового коледжу.
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Державні нагороди -- ордена " За заслуги" 2 і 3 степені.
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не стоят, а идут за гробом. как по мне, это лишнее, но не мне решать.
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Как человек-очень хороший,как мэр тоже довольно неплохой.
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в росососии так только за блинами собираются
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а кацапские зрадодрочеры ныли что он мягко говоря плохим человеком был... вообще не ориентируються на настроениях людей,вон сколько горожан пришло,как не крути все ваше зрадодрочерское сранье коту под хвост, то что говорите вы и то чо делают и считают люди две противоположные вещи,за 3 года нытья никакого еффекта оно не дало,короче 1 бал вам,забрать все зарплаты и пустить по миру с голой жопой всех ольгинцев
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царство НЕБЕСНОЕ..земля пухом.....людей точно не сгоняли- пришли выразить свое уважение-последнее....угомонитесь............
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Так то ми українці так взагалі. Нічого не знаеємо, але пащекуємо.
Тутошні кометатори не знають, що цей мер допомагав і власними грошима, і як посадовець, воякам на фронті, також допомагав луцькому Правому Сектору.
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Допомагав із власної кешені чи коштами громодян
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як в радянські часи можливо йог забальзаміровать та виставити в мерії
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зрадодрочерам все равно,они видят слово мер и этого для них достаточно,они не будут там разбираться,кто он,что за человек, просто сразу гадят
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Ответ очень прост: система воспринимает (назначает) только такого мэра, который живет по законам системы. Еще вопросы есть?
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...місце біля корита звільнилося.Згодом у луцьку почнеться штовханина із солодкими обіцянками.Пам'ятаєте оцього мера-аеродромщика? Так завис у казино,що вбив чотирьох молодих хлопців.Зараз знову полізе до корита.
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Брехня, 4 молоді хлопці, цілий день на пікніку ''ні краплі в рот'' спиртного не взяли, аж п'ятий з ними в машину сісти побоявся. На вузькій дорозі виїхали на зустрічку, де в них і врізався ''клятий мер".
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Раз пішла така мова,то,що вирішував він у Рівному таке важливе про летовище,що мер Рівного не знав про візит колеги? Газ."Рівне вечірнє" 18.07.2006."У свого колеги міського голови Віктора Чайки Шиба у цей день точно не був, це нам підтвердив сам Чайка."Що робили із кров'ю на аналіз?Що робила у службовому авто довгов'яза 27-на красуня? Чому відпустив водія? Та тисяча,ще всяких - ЧОМУ!!!.....хлопці були із віруючих сімей,баптисти.Так що - брехня у тебе!
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Більшість молоді-баптистів, тих що я знаю, не відрізняються від Решти молоді. Дочку батько не відпустив з братами -- передчуття, той, що їхав туди, назад пересів в іншу машину -- передчуття. Чи не забагато передчуттів? Зіткнення відбулось на полосі автомобіля мера. Дорога вузька, петляє, вечір -- молоді хлопці, без досвіду водіння могли і на тверезо не справитись з керуванням.
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Полеміка - не доречна.Причепився за покійників. Бодя Шиба,після закінчення якоїсь сорбонни,де його вчили будувати коровники і свинарники,забрехався тоді по вуха.Це ФАКТ!!! Якби не поперся зависати у казино,цього б не було.Все.Досить.У кожного своя правда.Бувай.
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Скільки налізло бидлоти, огидного тупого бидла, без совісті і співчуття, поливають брудом всіх навколо щоб забарвити до своєї внутрішньї окраси. Ніби так весь світ стане таким як вони, мертвим і протухшим.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотни людей пришли проститься с мэром Луцка Романюком. ФОТОрепортаж
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