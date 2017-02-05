 Сотни людей пришли проститься с мэром Луцка Романюком. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини", проститься с мэром пришли сотни человек, в том числе представители областной и городской власти, депутаты и жители города.
После двухчасового прощания в здании областного музыкально-драматического театра гроб с телом покойного отвезли в его родное село Золочевка (Ривненская область), где он будет похоронен.
Напомним, Луцкий городской голова Николай Романюк скончался 3 февраля после тяжелой болезни.
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Результаты проверки НАБУ кандидатов в Верховный суд будут учтены при подведении итогов конкурса, - Романюк(8)
На участие в конкурсе по замещению должностей судей Верховного суда подано 1436 заявок, - глава суда Романюк(4)
Судебная реформа тормозится, не хватает принятия ряда важных законов, - глава Верховного суда Романюк(63)
Открытый доступ к е-декларациям может спровоцировать уголовный мир на преступления, - глава Верховного суда Романюк(386)
Огляд блогосфери від UAINFO. 25 січня 2017(0)
"Я имею намерение пойти на конкурс", - Романюк хочет побороться за пост в новом Верховном суде(13)
Верховный суд намерен обжаловать в КС новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Романюк(19)
Стал мэром во время Януковоща.
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То что Порошенко выразил скорбь по поводу этого мэра, ничего не говорит хорошего о нём. А наоборот. Ведь, реальных героев, погибших на фронте Порошенко официально не упоминает. Ни одного, ни когда, ни одной фамилии, имени погибшего защитника Украины. А тем более, не присутствует на их похоронах.
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«De mortuis aut bene aut nihil veritatis venire»
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Контраст...
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Почему так получается?
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Тутошні кометатори не знають, що цей мер допомагав і власними грошима, і як посадовець, воякам на фронті, також допомагав луцькому Правому Сектору.
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