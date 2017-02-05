 Адвокат Курбединов отпущен из-под стражи, - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук журналиста Антона Наумлюка.
"Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского ИВС после 10 суток административного ареста", - пишет он.
Напомним, что 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
Как сообщалось ранее, обвинение адвокату было выдвинуто за видео с символикой организации "Хизб-ут-Тахрир", которое он опубликовал на своей странице в Фейсбук в 2013 году.
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но "цензор" об этом "скромно" умалчивает
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