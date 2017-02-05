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 Адвокат Курбединов отпущен из-под стражи, - журналист. ФОТО

Адвокат отбыл наказание - 10 суток ареста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук журналиста Антона Наумлюка.

"Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского ИВС после 10 суток административного ареста", - пишет он.

Напомним, что 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.

Как сообщалось ранее, обвинение адвокату было выдвинуто за видео с символикой организации "Хизб-ут-Тахрир", которое он опубликовал на своей странице в Фейсбук в 2013 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лутковская просит российского омбудсмена Москалькову обеспечить соблюдение прав подзащитных арестованного в оккупированном Крыму адвоката Курбединова

Адвокат Курбединов отпущен из-под стражи, - журналист 01
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это хорошо. и того терпигорца выпускайте суки, за что закрыли падлюки то?
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это правда - "Хизб ут-Тахрир" провозглашает себя "политической партией, идеологией которой является ислам". Цель партии - содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни ("все стороны жизни должны основываться на нормах шариата") и распространению исламской веры в мире путем джихада ?
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да. и она признана террористической как в России, так и в Америке с Европой. причём официально.
но "цензор" об этом "скромно" умалчивает
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зачастую во имя Бога, совершались самые страшные преступления. Солдаты вермахта таскали пряжки "С нами Бог". Интересно, что на пряжках СС был другой лозунг"Моя честь зовётся - верность". Но именно СС заклеймили, как преступников против человечества.
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Если кто не обратил внимания-всех крымских татар прессуют за религиозные взгляды и за их мусульманские дела - хоть бы один что-нибудь сказал про оккупацию и в поддержку Украины - нет только о себе любимых нас мало мы вымираем нас надо беречь .А нас много и мы воюем и за вас в том числе - нас не жалко да?
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Уважуха и поддержка !!!!!!! Очень жаль что редко приходится писать такие слова настоящим людям . Приходится высвечивать падонков типа Петь сень чмо их подхолуйников Кананенков .насраловых , Насцаликов , мартыненков и всех отбросов Украинского общества . Удачи , адвокат !!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАдвокат Курбединов отпущен из-под стражи, - журналист. ФОТО
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