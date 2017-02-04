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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Луценко (6612) Курченко (373)

 СБУ в Днепре задержала организатора "схем" Курченко Костюка, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что беглый олигарх Сергей Курченко в скором времени получит приговор суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "На этой неделе Одесская прокуратура совместно с Нацполицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко, связанный с фиктивным транзитом 800 тыс т топлива.

Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схему хищения 1,2 млрд грн из госбюджета.

Благодарим суд за адекватные деле залога в 9 млн грн".

"Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко.

СБУ в Днепре задержала организатора "схем" Курченко Костюка, - Луценко 01


Приговор Курченко становится все ближе.

Конфискация в собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода - тоже", - резюмировал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение суда о взятии под стражу Курченко вступило в законную силу, - ГПУ

Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда г. Киева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

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ЮГИК ТЫ КЛОУН,КУРЧЕНКО УЖЕ ЖОПОЙ РЖЕТ
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"Приговор Курченко становится все ближе" а также все другие приговоры - это примерно, как "победа коммунизма становится все ближе", в которую, согласно занимаемой должности, должен был верить юрин папа)))
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что беглый олигарх Сергей Курченко в скором времени получит приговор судаИсточник: http://censor.net.ua/n426376
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Одиозный украинский олигарх Сергей Крученко вывел из украинских активов порядка 8 миллиардов гривен. Эта цифра далеко не отражает полный масштаб разворованных им финансовых средств.
Об этом рассказал отстраненный от должности военный прокурор Константин Кулик.
Следствие установило, что Курченко вывел за пределы государства около 8 миллиардов гривен, но, на самом деле, к этой цифре можно смело дописывать еще порядка 2 миллиардов долларов
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в Украине Миху (Саакашвили) считают борцом с коррупцией, а в Грузии его считают создателем элитарной коррупции, поэтому против него заведено уголовное дело ...
- "Давид Саакашвили сейчас является третьим человеком по дистрибуции нефтепродуктов в Украине. Этот человек ходил в галошах, сейчас он миллиардер".
- Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подтверждала, что "давно знает Давида", однако не уточняла, что знакомство было более чем тесным - он приходился ей гражданским мужем.
- Поэтому в Грузии против него 4(четыре) уголовных дела за коррупцию,злоупотребления и нецелевое расходование бюджетных средств.А еще у "нищего " Миши ,его жены и матери на родине арестованы банковские счета,недвижимость,автомобили и земельные участки в районе Батумского ботанического сада и на побережье в Кабулети. А какие слова он говорит,мне неинтересно.Вот у нас Юля тоже говорит,что живет на одну зарплату.
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ей вей...
лаві давида , лави хатію ВОГИ....Ногмальним пацанам порошенкє . ахмєтову , фігташу жізні нє дают. Крістально чєсниє пагітікі кананєнка , гройсман яценюк канци с канцамі сводят всьо об УКРАІНЄ пєкутся ... А еті прієжіє сукі і КАНЄШНО ЮЛЯ такіє уроди ... мєшают жіть , мєшают бдіть на благо УКРАІНИ ... Он наібольшей патгіот УКРАІНИ , почітатєль таланта ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ рабіновіч , на іх мєсто мєтіт ібо ім УЖЕ НЄ В МАГОТУ БИТЬ ПАТГІОТАМИ.
Взагалі ЯКИЙ ІДІОТ у всі ці мінстецька ДЕБІЛКИ вірить ? окрім мінстеька ?
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Привет ! Та это Юра не доспал .И в полудреме какую то хрень выдал.Я думаю можно простить и понять.
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Приговор Курченко приурочат к вступлению Украины в Европейский союз.
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Наверное, Курченко должен был испугаться такой заявы?
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Там уже нет топлива - его вывезли (С Одесского НПЗ по ночам вывозят топливо - http://timer-odessa.net/news/s_odesskogo_npz_po_nocham_vivozyat_toplivo_847.html )
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и помненять кучу памперсов,какая же дебильная влада, которая, кроме алкаголика югика, обосравшегося в германии и опозорившего страну , никого на должность генпрокурора не нашла
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Представляю его в виде сынка Пашутина в финальной части фильма "Ворошиловский стрелок": - прячется по углам в квартире, к окнам не походит, не выпускает из рук охотничье ружьё.
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а тому що 90% медія вже належить ліберастам, клінтонам і обамам. ну і кремлю також. тому і не чекайте нічого. вони досі називають російських військових про-російськими повстанцями
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Я знаю що ми можем зробити. на yahoo, наприклад, часто під темою про україну можно залишити коментар. так ось - там сотні коментарів ольгінських придурків. тому кожен хто з нас хоче щось зробити може подивиться на яху де про Україну пишуть, та залишити через яху аккаунт такий коментар - Je Suis Avdiivka Help for Ukraine! Glory to Ukraine! щоб кацапьске чмо всралося і щоб мсцевий обиватель трохи прочухався і побачив щось інще аніж тільки кацапське лайно в коментарах що вони постять вже з 2006го року.
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Когда то хуло создал мнение в мире, что борцы за независимость Чечни - террористы. Теперь у него марионеточное правительство Кадырова.
Украинцев больше и они более образованные чем чеченцы. Почему до сих нет массового потока инфы о злодеяниях руссофашистов на английском, немецком, венгерском и др языках??? Может международную сотню блогеров создать? Вся проблема в плохом владении языками. А руцькие своих блогеров по всему миру раскидали - для этого их и учили.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) поделился(-ась) публикацией.
1 февраля в 16:51 ·

Нарешті хтось це сказав. Поширюйте для всіх англомовних, бдлска, такі формули дуже ефективно прочищають мізки (бо, напр., BBC й далі безсоромно пише "Ukraine conflict" - замість "Russian-Ukrainian war"((, треба покласти край цьому дискурсу!).
І молимось за наших хлопців...

Edmond Huet
1 февраля в 1:04 ·
"If Russia stops fighting, there will be no more war. If Ukraine stops fighting, there will be no more Ukraine and then no more Europe".
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у нас достатньо українців що живуть за кордоном і добре знають мови. тому це гарна ідея. я - за. а руцькі ще приплочують місцевім гавнюкам закордоном.
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Был в Чикаго, встречался с американцами на вечеринке (человек 30 было), объяснил всё о подлости параши, о том почему плешивое Хуйло так зовут, о войне, всё поняли, посочувствовали, но .
У них сытая спокойная жизнь и им тревожащие разум темы нежелательны, они их огорчают(да и только) и портят настроение...
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"...уж полночь близится, а германа курченка все нет..."
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А Югику главное - прокукарекать, а там хоть и не рассветай.
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,,окончание правления плохих и хороших прокуроров имея начало.тоже становится с каждым днем все ближе...но все же лучше хороший прокурор.которого прославляет народ,нежели плохой,род которого долго будет народ поносить...
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Что лучше - схватить врага Украины и посадить за решетку, услышав на суде попутно нелицеприятные вещи о себе и своих хозяевах или с миром отпустить негодяев, зная о возможности втихаря потом захапать их активы? Показной энтузиазм луценко сегодня может впечатлить разве что его зверовидную супружницу.
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Про супружницу - это сильно. Шоб токо она это не узнала....
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.......змеиноподобную.....-)))))))
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"Благодарим суд за адекватные деле залога в 9 млн грн" Источник:http://censor.net.ua/n426376

Это что за речевой оборот?
Вам случайно корректоры в штат не нужны?
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Поддерживаю. А еще недоумеваю: разве суд не должен действовать по закону? Генпрокурор благодарит суд за то, что тот выполняет свою работу. Без благодарности никак? Что это за заискивание?
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А что будет раньше: приговор Курченко или "бисвис"?
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Мишка Югик тут же впал в экстаз - после литры выпитой... (с)
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не о том думаешь югик, о себе и своем собутыльнике озаботься, самолет на израиль приготовили?
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Еще не заработал на самолет, только на геликоптер. Слабо гавкает.
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На партсобрании.
- Товарищи, коммунизм уже на горизонте!
После партсобрания.
- Товарищ лектор, а что такое горизонт?
- Это такая хрень, что кажется, вот оно, рядом, а дойти ну никак не можешь.
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чувствуя, что приговор все ближе, Курченко в холодном поту вскакивает ночью с кровати и трясущими руками наливает вискарь в стакан. Это конец, думает он, и в пяном забытьи засыпает снова
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Не исключено, что в будущем камеру им придется делить на двоих. И вспоминать то славное время, когда наливали вискарь.
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... значит Матиос решил сколько с него взять или заканчивает торг. А Кулика, чтобы не мешал и не умничал, отправили в АТО. ,,Чесна" влада на страже своих интересов - не проспит .
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Луцик в своем репертуаре, то обвинение вручает по телевизору, то приговор становится ближе - юристы нервно жуют свои дипломы
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юридический факультет. Просто в Украине иностранные дипломы не признают, поэтому пришлось менять конституцию, что бы нанять такого эффективного менеджера
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Изменить в нашей прокуратуре уже ничего не получится,они кусают новых сотрудников прямо на входе и заражают их своей гнилой сущностью и коррупцией,только полная смена судей и прокуратуры спасет нашу страну,но кто это будет делать.
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Хвалитись можна лише після виконання роботи. А так = то є дзвінкий пук. Як справа з "діамантовими"? З хабарниками прокурорами та суддями, яких майже щодня ловлять на гарячому? Великим досягненням прокуратури і Луценка був би повний звіт у ЗМІ за останній рік по кількості затриманих хабарників і рішень суду по кожному з них... Важко так зробити?
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Близок но все так же недосягаем...да югик....а шо там с беглецом клюевым или уже все порешали....
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Приговаривают тех,кто уже на Мальдивах . Действующих воров садите.
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Картавий виступає в ролі прес-секретаря Генерального прокурора, а не Генеральним прокурором. Не дотягує до рівня.
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его уровень - швейцар в прокуратуре, все остальное не его
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Он просто издевается. Злочевский откупился, Ефремов живет в доме начальника СИЗОЮ скоро узнаем что Курченко попутчик революции...
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... он щетинился как еж. Он над нами издевался. Ну сумашедший- что возьмешь
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товариЩЩ экс-генпрокурор шокин,подал в Верховный суд Украины.........(традатам!!)....на восстановление его в должности генпрокурора.
Судя по всему тучи над Луценко сгущаются,не совсем послушным оказался для АП и пЭци????
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Главное. Украине не нужно тело Курченко.
Украинцы требуют вернуть в бюджет страны
наворованные миллиарды гривен.
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а где курченко? а нет его! языком молоть не мешки ворочать...научились у барыги-брехуна языком чесать по поводу и без!
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Ща осудим Курченко ...... и заживем.......ляпота.......
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Когда уже СБУ возьмется за ватные медиаресурсы этого Курченко?
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бабло снимут и отпустят...........худший вариант -"дамажний" арест
За 25 лет ещё никого не посадилииз тех кто при бабках ..тока лишь ГРОМКИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ....
Вы посмотрите на каких точилах ездят налоговики и сбушники ................
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часом і цензор висловить думку ніби трирічна дитина клацає .....
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Сжиженный газ - это хорошо и перспективно,а главное- прибыльно!
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СБУ в Днепре задержала организатора "схем" Курченко Костюка, - Луценко. ФОТО

ШО кому, а барыгам деньги. Луценко вы лучше займитесь вместе с СБУ коллаборантами у власти которые саботируют ВСУ, заключают торговые отношения с российскими оккупантами, заключают какие то не понятные от себя договорняки в минске в Брюсселе, и т под. в ущерб Украины.
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И кому этот цирк нужен? Экспроприация экспроприированного в пользу сирот из верховной рады и правительства? Позорники. Сколько можно врать? Сколько денег украденных у народа Украины вы вернули в казну?
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Служба Безопасности Украины за год выдала 97 тысяч разрешений на оптовую торговлю с оккупированными территориямиОб этом в комментарии Politeka рассказал начальник штаба блокады торговли с террористами Сергей Акимович.Материал по темеБлокада Донбасса: в «ЛНР» перерезали рельсы (фото)Акимович отметил, что из Украины на оккупированный Донбасс везутся руды, чтобы там могли плавить металл, и чтобы заводы могли работать.«Более тысячи разрешений выдали на оптовые поставки органической химии. А также, что самое интересное, туда едет порох, взрывчатые смеси и пиротехнические устройства - такие две оптовые поставки ушли из Украины на оккупированный Донбасс. А это детонаторы и капсуляторы. Также есть почти 2 тысячи разрешений на транспортировку туда леса», - перечислил начальник штаба блокады.По его словам, СБУ дали право раздавать разрешения на оптовые перевозки. За год было выдано 97 тысяч разрешений на оптовые перевозки. Это по 300-400 разрешений ежедневно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ в Днепре задержала организатора "схем" Курченко Костюка, - Луценко. ФОТО
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