 СБУ в Днепре задержала организатора "схем" Курченко Костюка, - Луценко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "На этой неделе Одесская прокуратура совместно с Нацполицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко, связанный с фиктивным транзитом 800 тыс т топлива.
Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схему хищения 1,2 млрд грн из госбюджета.
Благодарим суд за адекватные деле залога в 9 млн грн".
"Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко.
Приговор Курченко становится все ближе.
Конфискация в собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода - тоже", - резюмировал Луценко.
Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда г. Киева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.
С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
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Об этом рассказал отстраненный от должности военный прокурор Константин Кулик.
Следствие установило, что Курченко вывел за пределы государства около 8 миллиардов гривен, но, на самом деле, к этой цифре можно смело дописывать еще порядка 2 миллиардов долларов
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- "Давид Саакашвили сейчас является третьим человеком по дистрибуции нефтепродуктов в Украине. Этот человек ходил в галошах, сейчас он миллиардер".
- Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подтверждала, что "давно знает Давида", однако не уточняла, что знакомство было более чем тесным - он приходился ей гражданским мужем.
- Поэтому в Грузии против него 4(четыре) уголовных дела за коррупцию,злоупотребления и нецелевое расходование бюджетных средств.А еще у "нищего " Миши ,его жены и матери на родине арестованы банковские счета,недвижимость,автомобили и земельные участки в районе Батумского ботанического сада и на побережье в Кабулети. А какие слова он говорит,мне неинтересно.Вот у нас Юля тоже говорит,что живет на одну зарплату.
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лаві давида , лави хатію ВОГИ....Ногмальним пацанам порошенкє . ахмєтову , фігташу жізні нє дают. Крістально чєсниє пагітікі кананєнка , гройсман яценюк канци с канцамі сводят всьо об УКРАІНЄ пєкутся ... А еті прієжіє сукі і КАНЄШНО ЮЛЯ такіє уроди ... мєшают жіть , мєшают бдіть на благо УКРАІНИ ... Он наібольшей патгіот УКРАІНИ , почітатєль таланта ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ рабіновіч , на іх мєсто мєтіт ібо ім УЖЕ НЄ В МАГОТУ БИТЬ ПАТГІОТАМИ.
Взагалі ЯКИЙ ІДІОТ у всі ці мінстецька ДЕБІЛКИ вірить ? окрім мінстеька ?
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Привет)
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Украинцев больше и они более образованные чем чеченцы. Почему до сих нет массового потока инфы о злодеяниях руссофашистов на английском, немецком, венгерском и др языках??? Может международную сотню блогеров создать? Вся проблема в плохом владении языками. А руцькие своих блогеров по всему миру раскидали - для этого их и учили.
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1 февраля в 16:51 ·
Нарешті хтось це сказав. Поширюйте для всіх англомовних, бдлска, такі формули дуже ефективно прочищають мізки (бо, напр., BBC й далі безсоромно пише "Ukraine conflict" - замість "Russian-Ukrainian war"((, треба покласти край цьому дискурсу!).
І молимось за наших хлопців...
Edmond Huet
1 февраля в 1:04 ·
"If Russia stops fighting, there will be no more war. If Ukraine stops fighting, there will be no more Ukraine and then no more Europe".
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У них сытая спокойная жизнь и им тревожащие разум темы нежелательны, они их огорчают(да и только) и портят настроение...
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германакурченка все нет..."
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Это что за речевой оборот?
Вам случайно корректоры в штат не нужны?
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МишкаЮгик тут же впал в экстаз - после литры выпитой... (с)
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- Товарищи, коммунизм уже на горизонте!
После партсобрания.
- Товарищ лектор, а что такое горизонт?
- Это такая хрень, что кажется, вот оно, рядом, а дойти ну никак не можешь.
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Судя по всему тучи над Луценко сгущаются,не совсем послушным оказался для АП и пЭци????
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Украинцы требуют вернуть в бюджет страны
наворованные миллиарды гривен.
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За 25 лет ещё никого не посадилииз тех кто при бабках ..тока лишь ГРОМКИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ....
Вы посмотрите на каких точилах ездят налоговики и сбушники ................
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ШО кому, а барыгам деньги. Луценко вы лучше займитесь вместе с СБУ коллаборантами у власти которые саботируют ВСУ, заключают торговые отношения с российскими оккупантами, заключают какие то не понятные от себя договорняки в минске в Брюсселе, и т под. в ущерб Украины.
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