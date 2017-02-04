 СБУ в Днепре задержала организатора "схем" Курченко Костюка, - Луценко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он написал в Фейсбуке. Луценко отметил: "На этой неделе Одесская прокуратура совместно с Нацполицией вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко, связанный с фиктивным транзитом 800 тыс т топлива.Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схему хищения 1,2 млрд грн из госбюджета.Благодарим суд за адекватные деле залога в 9 млн грн"."Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко.

Приговор Курченко становится все ближе.Конфискация в собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода - тоже", - резюмировал Луценко.Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда г. Киева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.