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 13 раненых военнослужащих доставлены самолетом в Одессу. ФОТОрепортаж

Санитарный самолет Ан-26 "Вита" с ранеными в боях за Авдеевку украинскими военнослужащими приземлился сегодня в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.

Всего на борту было 13 солдат, двое - в тяжелом состоянии, нуждаются в реанимации. Ранения в основном осколочные.

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Кареты скорой помощи доставили бойцов в военно-медицинский клинический центр южного региона (411-й госпиталь).

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Странное существо - человек. Бьет, потому что любит. Воюет за мир. Работает, чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьет отраву за здоровье.

https://www.youtube.com/watch?v=H0ULYSfGMEc
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