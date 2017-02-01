 13 раненых военнослужащих доставлены самолетом в Одессу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.
Всего на борту было 13 солдат, двое - в тяжелом состоянии, нуждаются в реанимации. Ранения в основном осколочные.
Кареты скорой помощи доставили бойцов в военно-медицинский клинический центр южного региона (411-й госпиталь).
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