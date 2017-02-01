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 Сотрудник банка, вымогавший 40 тыс. грн за списание кредитного долга, задержан в Луцке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня в Луцке сотрудники следственного управления ГУ Национальной полиции в Волынской области задержали за вымогательство и получение неправомерной выгоды работника одного из банковских учреждений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Взяточник требовал и получил от клиента банка 40 тыс. грн за содействие в списании кредитного долга.

Сотрудник банка, вымогавший 40 тыс. грн за списание кредитного долга, задержан в Луцке, - Нацполиция 01

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Сотрудник банка, вымогавший 40 тыс. грн за списание кредитного долга, задержан в Луцке, - Нацполиция 02
Сотрудник банка, вымогавший 40 тыс. грн за списание кредитного долга, задержан в Луцке, - Нацполиция 03

Злоумышленника разоблачили в рамках расследования уголовного производства открытого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

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А эти действия, разве попадают под понятие взятка и вымогательство?
Он пытался обдурить банк, в котором работает, это да, а вот взятка с вымогательством...
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Может я не в тему, но вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами или напичканы химией?! Паразиты и токсины накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Если вы хотите не болеть и жить долго, вам нужно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее, я даже похудела на 6 кг., а вычитала об этом здесь --- http://vkk.me/opasno
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Вселенная возможно формировалась 13 млрд. лет, в результате сложнейшей эволюции появилась жизнь, но тут пришел "Русский Мир" и всё расхерачил!

https://www.youtube.com/watch?v=H0ULYSfGMEc
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Президент США Дональд Трамп проведет специальный аудит, чтобы узнать, как Киев потратил средства, выделенные его предшественником Бараком Обамой. Если вскроются факты нецелевого использования денежной помощи или ее разворовывания, Украину заставят вернуть всю сумму вплоть до последнего цента.
Американские СМИ указывают на то, что в Украине слишком много чиновников участвует в закупках для нужд армии. Кроме того проблемами страны являются полное отсутствие единого стратегического видения и неправильное распределение государственного бюджета; пророссийские чиновники, которые заботятся о благе страны-агрессора, находясь в тылу ее мишени; а также чрезвычайно высокий уровень коррупции, которая проникла в повседневную жизнь как чиновников, так и простого народа, и которая затмевает глаза первых лиц государства, ставя деньги выше государственных интересов.
К тому же политическая элита Украины занята разворовыванием бюджетных средств в то время, когда страна находится в огне войны.
Учитывая все эти факторы, глава США считает, что Киев должен показать, куда пошли средства, которые в виде помощи выделил Барак Обама. И если не дай Бог вскроются факты нецелевого использования этих денег или их разворовывания, то Трамп без колебаний навсегда вычеркнет Украину из повестки дня Белого дома. Однако это еще не все. Как крайне прагматичный человек, Трамп может заставить главу Украины и весь украинский народ вернуть Америке выделенную когда-то денежную помощь.
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есть подписанные договора. и трамп может при желании ими подтереться. так понятно?
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куда пошли-куда пошли...они ешо так и никуда и не пошли- так и стоят в углу- в мешках- куда идти-уже не знают...................
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Цікаво, хто злив цього клерка? Невже власник кредиту?
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или клерк, который метит на его должность. ничего личного...
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не а..... це кредит за себе постояв.....ски-ко мона....
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Скорее всего на "жучке сидел" или его комп или в кабинете был установлен, многие собственники так делают, а потом СБ его мусорам вложила и себе перед акционером очки заработала.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник банка, вымогавший 40 тыс. грн за списание кредитного долга, задержан в Луцке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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