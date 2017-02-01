Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Взяточник требовал и получил от клиента банка 40 тыс. грн за содействие в списании кредитного долга.
Злоумышленника разоблачили в рамках расследования уголовного производства открытого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
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Он пытался обдурить банк, в котором работает, это да, а вот взятка с вымогательством...
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https://www.youtube.com/watch?v=H0ULYSfGMEc
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Американские СМИ указывают на то, что в Украине слишком много чиновников участвует в закупках для нужд армии. Кроме того проблемами страны являются полное отсутствие единого стратегического видения и неправильное распределение государственного бюджета; пророссийские чиновники, которые заботятся о благе страны-агрессора, находясь в тылу ее мишени; а также чрезвычайно высокий уровень коррупции, которая проникла в повседневную жизнь как чиновников, так и простого народа, и которая затмевает глаза первых лиц государства, ставя деньги выше государственных интересов.
К тому же политическая элита Украины занята разворовыванием бюджетных средств в то время, когда страна находится в огне войны.
Учитывая все эти факторы, глава США считает, что Киев должен показать, куда пошли средства, которые в виде помощи выделил Барак Обама. И если не дай Бог вскроются факты нецелевого использования этих денег или их разворовывания, то Трамп без колебаний навсегда вычеркнет Украину из повестки дня Белого дома. Однако это еще не все. Как крайне прагматичный человек, Трамп может заставить главу Украины и весь украинский народ вернуть Америке выделенную когда-то денежную помощь.
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