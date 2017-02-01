 Задержанный в Авдеевке корректировщик огня боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев, - Сарган. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Задержанный - крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.", - сообщила Сарган.
По ее данным, злоумышленника доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.
Отметим, о задержании корректировщика огня террористов в Авдеевке ранее сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.
После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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