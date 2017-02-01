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 Задержанный в Авдеевке корректировщик огня боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев, - Сарган. ФОТО

Задержанного в Авдеевке Донецкой области корректировщика огня российских оккупационных войск везут в Киев для избрания меры пресечения и продолжения следственных действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Задержанный - крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.", - сообщила Сарган.

По ее данным, злоумышленника доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.

Задержанный в Авдеевке корректировщик огня боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев, - Сарган 01

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Отметим, о задержании корректировщика огня террористов в Авдеевке ранее сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.



Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду.
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нужно было вести оперативную игру на выматывание арты, а не светить задержание...или наши лопухи или специально засветили агента... по ходу - зрада))... как то все делается специально демонстративно тупо...
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к крымчанам- вычислить все его сродню - и всех спалить-не жалея- он никого не жалел в гундяевке- никого-ни своих ни наших-гори урод в аду-пущай даже там пока и против нас-безмозглая вата, но там ешо малые дети- урода рвать на куски и по частям в срассию на красную площадь- сруцкому педофилу на ужин.................
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗадержанный в Авдеевке корректировщик огня боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев, - Сарган. ФОТО
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