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Все про:Львовщина (1317) СБУ (13277)

 Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве трех сотрудников одного из отделов Нацполиции в Львовской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что полицейские требовали восемь тысяч гривен от местного жителя за закрытие уголовного производства.

Мужчина подозревался в причинении телесных повреждений другим лицам в результате дорожно-транспортного происшествия.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в одном из райцентров Львовщины во время получения денег. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ 01

Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновница миграционной службы задержана на Луганщине при получении 2 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Россия судорожно берётся за модернизацию допотопных систем вооружения,
стремясь хоть как то замаскировать свою отсталость и бедность ,на фоне
передовых стран !!! Даже строителям космодрома «Восточный» не выплачивается
зарплата с апреля 2015 года ?? На создание современных систем вооружения, у
России нет ни денег ,ни кадровых
возможностей ??? Даже свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» ,отправлен
на ремонт, все системы которого, кроме системы гальюн, вышли из строя Сравним количество летательных
аппаратов на вооружении НАТО и России :
самолётов НАТО 14 500 ,Россия 1 500, вертолётов НАТО 9 100
,Россия 2 000 ,транспортных НАТО 1 600 ,Россия 400 ??? Даже не говоря
,что российские аппараты сильно устарели ,а новые терпят аварии !!Всё это
вызывает сильную диарею у кремлёвского карлика
Военный самолёт АН-12 ,из за
отказа двигателя совершил вынужденную
посадку в Курске 17
июля 2015 года ! У России,
наступил «самолётопад », 8 самолетов ,за 6 месяцев , из них 2 гордость России
ТУ-95 !!! 2 августа 2015 года ,во время
авиашоу под Рязанью, потерпел аварию штурмовой вертолет МИ-28 ,пилот погиб !!! Американцы , ознакомившись с делами в авиации
России, решили сократить расходы на ПВО в два раза !!!! ! Достойные специалисты уже
покинули страну, до лучших времён ? Кроме пиара, в этой акции устрашения , ни
чего нет и имеем ,то что имеем !!!


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І цих поліцаїв ,на передову...до кінця війни.Респект СБУ.
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Боюсь, что эти герои, сбегут к противнику.
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Привет , Саша ! Даже не знаю за Домовенка. Я реже сейчас захожу на цензор.Работы много.
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О це добре. (мова то у меня не плохая стала). Працюй соби во благо. Дружини та дитям.
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Агов! Скоро надо будет повторный конкурс объявлять - нынешние мусора совсем уж проворовались)))
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да кто их там в районах менял?)) видно же по жопам и форме..что еще при Кучме "тянули лямку"))
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Переаттестовать переаттестованных. Наша народная забава.
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Ага, минимальную зарплату повысили, а те свои расценки не подняли, вот их и накрыли.
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Ребята на войне жизни не жалеют , а эти поддонки-полицаи деньги грязные зарабатывают.
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Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки.

У всех единая ставка?
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"Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. "
"Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ."
Список"уловов" наверное не полный. Трудно представить сколько их откупилось в остальных 25ти областях. Только НАРЫ вылечат эту ХРОНИЧЕСКУЮ болезнь.
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ЭТУ ПАДАЛЬ СРАЗУ НА ПЕРЕДОВУЮ. БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ.ПУСТЬ СУКИ КРОВЬЮ СНИМАЮТ ВИНУ.
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" Врач, вымогавший у пациента 36 тыс. грн за операцию, задержан в Харькове, - Нацполиция"
Вот еще один просится,как предлагали выше, на передовую САНИТАРОМ!
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Фото просто БЛЕСК!
PS
Вместе с теми коих повязали, должны отвечать и ТЕ, кто их
переаттестовывал и давал заключение о их профпригодности.
Вот когда такие буду сидеть в одной камере - может что то и изменится!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ. ФОТО
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