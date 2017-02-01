 Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что полицейские требовали восемь тысяч гривен от местного жителя за закрытие уголовного производства.
Мужчина подозревался в причинении телесных повреждений другим лицам в результате дорожно-транспортного происшествия.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в одном из райцентров Львовщины во время получения денег. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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стремясь хоть как то замаскировать свою отсталость и бедность ,на фоне
передовых стран !!! Даже строителям космодрома «Восточный» не выплачивается
зарплата с апреля 2015 года ?? На создание современных систем вооружения, у
России нет ни денег ,ни кадровых
возможностей ??? Даже свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» ,отправлен
на ремонт, все системы которого, кроме системы гальюн, вышли из строя Сравним количество летательных
аппаратов на вооружении НАТО и России :
самолётов НАТО 14 500 ,Россия 1 500, вертолётов НАТО 9 100
,Россия 2 000 ,транспортных НАТО 1 600 ,Россия 400 ??? Даже не говоря
,что российские аппараты сильно устарели ,а новые терпят аварии !!Всё это
вызывает сильную диарею у кремлёвского карлика
Военный самолёт АН-12 ,из за
отказа двигателя совершил вынужденную
посадку в Курске 17
июля 2015 года ! У России,
наступил «самолётопад », 8 самолетов ,за 6 месяцев , из них 2 гордость России
ТУ-95 !!! 2 августа 2015 года ,во время
авиашоу под Рязанью, потерпел аварию штурмовой вертолет МИ-28 ,пилот погиб !!! Американцы , ознакомившись с делами в авиации
России, решили сократить расходы на ПВО в два раза !!!! ! Достойные специалисты уже
покинули страну, до лучших времён ? Кроме пиара, в этой акции устрашения , ни
чего нет и имеем ,то что имеем !!!
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Теперь забанили Домового ПР?
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У всех единая ставка?
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"Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ."
Список"уловов" наверное не полный. Трудно представить сколько их откупилось в остальных 25ти областях. Только НАРЫ вылечат эту ХРОНИЧЕСКУЮ болезнь.
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Вот еще один просится,как предлагали выше, на передовую САНИТАРОМ!
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PS
Вместе с теми коих повязали, должны отвечать и ТЕ, кто их
переаттестовывал и давал заключение о их профпригодности.
Вот когда такие буду сидеть в одной камере - может что то и изменится!
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