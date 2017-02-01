 Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За изготовление разрешительных документов на строительство жилого дома и.о. начальника одного из отделов Мукачевской райгосадминистрации требовал от местного жителя 8 тыс. гривен взятки. Задержали чиновника в служебном кабинете во время получения средств.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Оперативники проверяют причастность задержанного чиновника к совершению аналогичных фактов коррупционной деятельности.
1222 7
Материалы по теме: Взяточники
Врач, вымогавший у пациента 36 тыс. грн за операцию, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТО(54)
Мы не должны просить согласия Высшего совета правосудия на арест судьи, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, - ГПУ(22)
Дело судьи-взяточника из Днепра направлено в суд, - НАБУ(6)
Чиновник управления Гоструда на Буковине задержан на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТОрепортаж(18)
8 скандалов, которые прославили родственников украинских чиновников(0)
Прокуратура просит суд арестовать первого заместителя мэра Ужгорода Цапа без права залога(9)
Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить