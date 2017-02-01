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 Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции и областной прокуратуры задержали чиновника Мукачевской РГА во время получения неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За изготовление разрешительных документов на строительство жилого дома и.о. начальника одного из отделов Мукачевской райгосадминистрации требовал от местного жителя 8 тыс. гривен взятки. Задержали чиновника в служебном кабинете во время получения средств.

Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновники сельсовета, вымогавшие 180 тыс. долл. за выделение земли, задержаны на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Оперативники проверяют причастность задержанного чиновника к совершению аналогичных фактов коррупционной деятельности.

Смотрите: Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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Этого точно посадят, чтобы не путался под ногами.
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Самим кращим покаранням було б відправити в окопи на передову до кінця війни.
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что то все по 8000 грн стали брать)) то менты то чиновник)
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Один хрен не посадят. А вот Мишка бомж за кражу велосипеда схлопочет по полной.
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Прізвище назвіть, посаду, фото хабарника опублукуйте, щоб всі знали, а іншим було б наукою ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
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