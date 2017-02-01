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Все про:взятка (3380) медицина (1402) Нацполиция (5845) Харьков (4029) врачи (513)

 Врач, вымогавший у пациента 36 тыс. грн за операцию, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове задержан завотделением медицинского учреждения, который вымогал взятку за за госпитализацию и операцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции установили, что заведующий отделением вертебрологии требует от гражданина более 36 тысяч гривен взятки за проведение операции на коленном суставе.

Несмотря на то, что пациент должен был самостоятельно приобрести фиксирующее устройство для сустава, указанные средства он должен перечислить на счет частного предпринимателя. В дальнейшем пациент должен был принести врачу подтверждающий документ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ирпенские медики вымогали у женщины 1 200 долларов США за присвоение инвалидности, - полиция. ФОТО+ВИДЕО

Следственным управлением областной полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

1 февраля, оперативники задержали завотделением в служебном кабинете. У медика изъяли документ, подтверждающий перечисление 36, 5 тысяч гривен на указанный им счет.

Врач, вымогавший у пациента 36 тыс. грн за операцию, задержан в Харькове, - Нацполиция 01

Смотрите: Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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нужно конфисковать у лепилы коленный сустав..а лучше даже оба.
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главное по украинскому флагу на стол поставить... "патриот" гребаный.
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Да уж....
вскрыл "нарыв" на теле общества...
Теперь ему колено бесплатно прооперируют а фиксирующее устройство для сустава лично пани Супрун предоставит....
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заведующий отделением вертебрологии требует от гражданина более 36 тысяч гривен взятки за проведение операции на коленном суставе.


Врач-вертебролог - это специалист, владеющий методами диагностики и лечения заболеваний позвочника.

Медики есть? Объясните, при чём тут коленный сустав?Источник:http://censor.net.ua/p425971
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Да решил подшабашить))) Подумаешь, колено, спина, один хрен кости)))
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:D
Да ещё и ответственности меньше. Ни тебе спинного мозга , ни нервных узлов.
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а там спинной мозг! могет парализовать в случае ошибки!
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...... эка новость, да любая железка или моторчик в тело пациента ставится только таким образом, ... оплати покажи...... в любой больничке......, мало того 1-2 раза в год осмотр железки... ну и конечно осмотр кармана
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Зараз до спеціаліста ...без двух стоточек (мінімум) інех соваться !...А що він там тобі напише чи відправить на МРТ чи аналізи до приватної клінікі ..то далі !!
ПС ...До речі факт .чому хай і гарні лікарі (хабарникі) не працюють у приватників !?..Бо там все через кассу
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а в чем собственно состав преступления???, сейчас и пробирки для мочи приобретаются ))))
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Врача взяли с поличным это положительно но теперь можно предположить что больной на пути в мир иной так как операцию ему проводить некому а коллеги этого доктора солидарны и будут делать больному "очень хорошо"
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(возможно анекдот или байка) Один больной с диагнозом геморрой поругался с хирургом и хирург ему вынужден был делать операцию по удалению геморроя. Вылечили но после этой операции больной стал пожизненным импотентом.
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и много ли таких специалистов по стране? скоро одни фельдшера останутся!
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Теперь пусть едет в Европу оперироваться, за штуку с небольшим баксов.
Или подождет врача лет десять, выйдет - сделает операцию, колено - это не срочная операция.
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отменит операцию, выздоровеет сам и денег сохранил и гниду посадил. Врачи придумали больных, чтоб их лечить.
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не ганс, не молодой и не оптимист. Меня тоже врачи хотели резать, иначе прогнозировали летальный исход. Уже года 2 как нах послал их.
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а меня в киеве как-то грабанули наркоманы-трамадольщики. Значит, в киеве живут одни наркоманы-бандиты?
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Хз как отличить обычного наркомана от наркомана трамадольщика... ну разве что вместе с ними на дозу скидываться трамадола а они кинут
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они сами сказали, предлагали пойти им купить в аптеку
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не ганс, не молодой и не оптимист.
-----------------
всё плохо
кроме "Уже года 2"
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Анекдот: "Несмотря на все усилия врачей, больной выздоровел".
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Ну и кто теперь этого пациета будет сейчас лечить ? А.С.Пушкин ? Аптечно-медицинская мафия всю нашу страну держит в своих мафийозных объятиях и без Пиночета и без стадиона "Чили" нам с этой мафией не справиться.
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Бесплатной медицины уже не будет,пора эти конверты легализовать, иначе операций может вовсе не стать.
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Беда не в том что деньги просят, а катастрофа в том что без денег не хотят, а за деньги не умеют, или делают как получится.
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Если бы все было официально,то делали бы только те, кто умеет,а так- на свой страх и риск за свои деньги.
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на каждом шагу и в любой больнице врачи никого не стесняясь вымогают у больных деньги за операции,создавая ЧП с разного вида жуликами.
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С понтом есть хоть один врач НЕ вымагающий денег. Противно жить в такой стране. Всё пропитано брехнёй, на сквозь пропитано.
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а в Израиле наши платят 50 000 долларов за эту операцию, и не считают это взяткой, это в порядке вещей.
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Может этот чувак с этого ничего и не выиграл, но зато тысячи врачей какое-то время перестанут брать взятки, и у кого-то из пациентов появится шанс не быть обобранными этими врачами-аферистами
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может когда некому будет лечить и люди будут умирать тысячами, вы поймете что никто не хочет брать на себя такую ответственность за эти копейки.
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Не останавливай полёт фантазии. Ведь некому судить будет, если судьи перестанут брать взятки. Зачем им ответственность за эти копейки? И менты не будут ловить воров, на кой чёрт рисковать за копейки, если потом не брать с них выкуп. И чинуши не будут выдавать справки без взятки, на кой им ответственность за их мизерную зарплату....
Вся страна тогда остановится, ведь у нас кто кормится с бюджета, все работают только за взятки..
Не будь идиотом, ведь есть страны на планете, где возможна жизнь без взяточников..
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Многова-то, конечно, за операцию. Но вы предлагаете врачу жить на 3000 грн.за действительно сложную тонкую работу? Только не надо про " пусть идет в частную клинику работать". На всех частных не хватит.
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Дура ты Зося
Этот врач получил на халяву кабинет в больнице от государства, государство оплачивает коммуналку больнице, покупает оборудование и прочее. И выучился врач на халяву. То есть все расходы государству, а прибыль врачу в карман, 36000 за час работы.
Хочет врач 36 тыс в час, пусть сам открывает свою клинику, если его нигде не берут в частную.
А тут он просто взяточник.
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А ты не подумал своей головой, что врач учился лет 10, а потом лет 10 практиковался, чтобы делать такие операции, в это время ты уже после ПТУ через 3 года зарабатывал себе на жизнь или даже после гумонитарного или технического вуза. Ты наверно давно не был в больнице и не смотрел, что государство закупает, а ничего оно не закупает даже вакцин от столбняка я не говорю о ортопедических системах. Почитай мой коментарий я там все там популярно обяснил. Практически во всех странах врач самая высокооплачиваемая специальность, а у нас зарплата врача 3000 -3500 грн, я сам врач знаю что говорю. Я не оправдываю взятки и считаю, что врач работая в государственной клинике не имеет даже морального права выставлять за свою работу счет, в это ты прав, но дело скорее идет о покупке ортопедической системы, а не просто вымагательство денег.
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Оно и видно, что врач, сука, как и все остальные. За самую простую операцию 8-10 тыс ( аппендицит ),за не сложную геникологию 20-25, это в Днепре. Я не врач, но знаю, что пишу сам платил!
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тоже мне "борьба с корупцией". Во власти воруют милиарды доларов. Милиарды! А тут словили врача с 1.3$ взятки. Где такие кретины берутся которые такое поддерживают. Даже в россии врачи получабт в среднем 1 тысячу доларов, а вы хотите чтобы вас лечили за 100 долларов в месяц ? а ещё на вату жалуетесь. Вы такая же ВАТА только украинская
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Посадить падлу с конфискацией имущества и пожизненно лишить лицензии.
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Пацієнт вважав що лікар "дістане з шухлядки" потрібну залізячку плюс два мішки з медикаментами і аксесуарами? Нещодавно я звернувся до рекомендованого мені лікаря з державної профільної клініки. Два апаратних дослідження за 670 і 600 грн на інших базах, само лікування - 2 або 3 ін'єкції, ампула коштує близько 8 тисяч грн. Платив кур'єру "першої руки" - безпосередньо з представництва німецької фармкомпанії. З усіма документами, номером партії, ПДВ, реквізитами. Паралельно дізнався що у не менш авторитетній клініці в іншому місті це можна зробити за 5 тис грн. Та ж ампула, але контрабас.

Іншій людині зі схожою темою пощастило менше - операція вартістю близько 25 тис грн, офіційна проплата сертифікованиму підприємству-партнеру. Хтось хотів халяви?
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Уважаемый цензор, перед тем как печатать такие "ошеломительные" новости позвольте объяснить суть проблемы. Большое количество современных операций по востановлению суставов, их связок требует применения ортопедических систем стабилизации, которые практически в Украине не производят. 2 - их цена зачастую не дешева в связи с высокой долей наукоемкого производства таких систем и стоимостью научных изысканий (на что в нашей банановой республике всем давно наплевать) 3 - я как врач могу сказать, что я не припомню, покрайней мере в моей клинике, когда государство массово закупало какую либо ортопедическую систему, даже и отечественного производства 4 - некоторые врачи сотрудничают с фирмами поставщиками систем, и зачастую у них на месте имеется необходимая система, которую фирма заранее поставила доктору "под чесное слово", что избавляет пациента и врача ждать несколько дней пока необходимая система дойдет со склада из-за этого врач требует от пациента чек т.к. в случае не проплаты доктор не сможет назад втянуть из тела пациента израсходованую систему и ему прийдется за неё платить из своего кармана. Так вот оказывается, что зрада не в взяточниках докторах, а в отсутствии програм закупки ортопедических материалов и в нищенской оплате труда врачей, я не знаю ни ОДНОЙ страны мира кроме Украины, где доктор получал бы зарплату на уровне минимальной
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вы бы лучше вместе с коллегой) не тратили время на форумы для развлечения а пошли бы почитали умные научные статьи, развивались бы профессионально а то брать деньги с пациентов хотите а учиться постоянно улучшать навыки вам всё недосуг
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вы перечитали бы о чём там говорится, там не о системах что их надо покупать а что помимо того ещё и на руку хотел завотделением, к тому же врачи не получают зарплату на уровне минимальной, и по-правде говорят так как они лечат они больше и не заслуживают, платили бы таким в сто раз больше у них бы способностей не добавилось
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"...так как они лечат они больше и не заслуживают, платили бы таким в сто раз больше у них бы способностей не добавилось..."
Судя по Вашим обиженным комментам Вы жертва какой-то врачебной ошибки.
Не то отрезали? Или не туда пришили?
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судя по вашему комментарию, это вам что-то не то по ошибке отрезали, или не туда пришили, вы не доктор, в крайнем случаи санитар, ради спирта в медицине, забейтесь в угол,брысь
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проблема в том, уважаемый доктор, что пациента отправили платить "нужному" поставщику, сумма отката там уже забита, почему бы не сказать прямо, вот 3 или 10!!! официальных фирм, купи у любой сам, принеси мне, а я уже тебе сделаю операцию по установке или что там надо было...
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собственно судить надо не доктора а гидрантов конституций
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парадокс системы в следующем
учёба в мед. платная, денег стоит капитальных!
пришёл на работу получи от минимальной и выше....
вот отсюда надо рыть, а не через сразу!!!
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Взяточников надо сажать на кол, может тогда у нас будет нормальная страна…
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Для большенства присутствующих на форуме, претит мысль, что за ортопедическую систему надо платить. Интересно, а сантехнику за гайку , тоже можно не платить?
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Болезни кацапии очень глубоко въелись в Украине и не только в ней.
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Не знаю отблагодарить от себя это одно,а выламывать руки это совсем другое и таких животных которые выламывают практически все там где только можно.А строчат здесь за поддержку того что нужно брать и брать те кто за выламывание или те кто и выламывает или их кровные родычи.
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все верно. врач должен был продать квартиру а на деньги купить суставы для нуждающихся. равно как продавцы в хлебных ларьках раздавать хлеб бесплатно. а те кто тут пистят делать свою работу бесплатно: работаешь маршруточником - покупай бенз за свои деньги чтоб возить бесплатно,например. умники-идиоты
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Ребята, зачем это лицемерие? Врачи уже давно не живут на зарплату, сейчас многих собираются на пол ставки переводить. Многие начали уезжать...Хотите, чтобы врач за три тысячи в месяц делал высококлассные операции? Ну через полгода, год увидете кто в госклиниках останется.
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Так наших эскулапов можно всех сразу и сажать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВрач, вымогавший у пациента 36 тыс. грн за операцию, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТО
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