 Врач, вымогавший у пациента 36 тыс. грн за операцию, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции установили, что заведующий отделением вертебрологии требует от гражданина более 36 тысяч гривен взятки за проведение операции на коленном суставе.
Несмотря на то, что пациент должен был самостоятельно приобрести фиксирующее устройство для сустава, указанные средства он должен перечислить на счет частного предпринимателя. В дальнейшем пациент должен был принести врачу подтверждающий документ.
Следственным управлением областной полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
1 февраля, оперативники задержали завотделением в служебном кабинете. У медика изъяли документ, подтверждающий перечисление 36, 5 тысяч гривен на указанный им счет.
5415 65
Материалы по теме: Взяточники
Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ. ФОТО(32)
Мы не должны просить согласия Высшего совета правосудия на арест судьи, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, - ГПУ(22)
Дело судьи-взяточника из Днепра направлено в суд, - НАБУ(6)
Инспектор строительного надзора задержан на Тернопольщине при получении 2,3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО(12)
Жительница Канады прожила шесть дней без легких(0)
Домашний арест заммэра Ужгорода Цапа, подозреваемого во взяточничестве, будет обжалован, - прокуратура(14)
Пограничник Луцкого погранотряда задержан за получение 800 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Ответить
Ответить
Ответить
вскрыл "нарыв" на теле общества...
Теперь ему колено бесплатно прооперируют а фиксирующее устройство для сустава лично пани Супрун предоставит....
Ответить
Врач-вертебролог - это специалист, владеющий методами диагностики и лечения заболеваний позвочника.
Медики есть? Объясните, при чём тут коленный сустав?Источник:http://censor.net.ua/p425971
Ответить
Ответить
Да ещё и ответственности меньше. Ни тебе спинного мозга , ни нервных узлов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ПС ...До речі факт .чому хай і гарні лікарі (хабарникі) не працюють у приватників !?..Бо там все через кассу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или подождет врача лет десять, выйдет - сделает операцию, колено - это не срочная операция.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------
всё плохо
кроме "Уже года 2"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вся страна тогда остановится, ведь у нас кто кормится с бюджета, все работают только за взятки..
Не будь идиотом, ведь есть страны на планете, где возможна жизнь без взяточников..
Ответить
Ответить
Этот врач получил на халяву кабинет в больнице от государства, государство оплачивает коммуналку больнице, покупает оборудование и прочее. И выучился врач на халяву. То есть все расходы государству, а прибыль врачу в карман, 36000 за час работы.
Хочет врач 36 тыс в час, пусть сам открывает свою клинику, если его нигде не берут в частную.
А тут он просто взяточник.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Іншій людині зі схожою темою пощастило менше - операція вартістю близько 25 тис грн, офіційна проплата сертифікованиму підприємству-партнеру. Хтось хотів халяви?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Судя по Вашим обиженным комментам Вы жертва какой-то врачебной ошибки.
Не то отрезали? Или не туда пришили?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
учёба в мед. платная, денег стоит капитальных!
пришёл на работу получи от минимальной и выше....
вот отсюда надо рыть, а не через сразу!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить