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 Общество
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Материалы по теме:
Все про:эвакуация (388) Авдеевка (891) ГСЧС (701)

 132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По состоянию на 16 часов 1 февраля из Авдеевки (Донецкая область) эвакуировано 132 человека (из них 70 детей).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности:

- 20 человек эвакуировано из дома престарелых г. Авдеевка в дом престарелых в г. Белицкое Добропольского района;

- 86 человек (из них 62 детей) до пансионата "Перлина Донеччини" и "Смарагдове містечко" в г. Святогорск Славянского района;

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Омелян об эвакуации жителей Авдеевки: "Готово порядка 80 единиц автобусов, 2 пассажирских поезда". ВИДЕО

- 11 человек (из них 4 детей) в г. Мариуполь;

- 13 человек (из них 3 детей) капелланом церкви "Добрая весть" в г. Покровск;

-2 человека (из них 1 ребенок) капелланом церкви "Добрая весть" в г. Константиновка.

132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС 01132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС 02132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС 03132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС 04

В городе функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось свыше 3200 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.

Также читайте: Сейчас нет необходимости массово эвакуировать жителей Авдеевки, - Жебривский

Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.

Организована круглосуточная работа "горячей линии" по номеру 101, а также определены контактные телефоны Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций (095-215-10-03 и 062-36-315-44).
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Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав перші покази

https://www.youtube.com/watch?v=PuMUvbo6Vc4
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А що швидкої допомоги, або хоча б машини для лежачих хворих чи інвалідів не знайшлось? Холодні жорсткі автобуси для приміських поїздок, без опалення з перемерзшими вікнами, мороз -10, далека дорога, влада показує свою повну неспроможність відноситись до людей по-людські. Ну хоча б пенсіонерів та інвалідів можна було нормально вивезти з відносним комфортом? Такими темпами ми будемо проводити евакуацію 25 тисяч мешканкців ще три роки!
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Якщо гарно ебонути вдарити по Донецьку, то пролема эвакуації одразу стане первинною для москалів. ) Хіба ні?
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не тринди.....там усі чекають на мотосроллу, бо гіві собі лапу прострелив....даунбасс ще вірить в коммуністичне майбутнє разом з підофілом-путіним.....
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В Авдеевке поймали корректировщика огня оккупантов, маскировавшегося под патриота Украины (+фото)

«Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил «арту» (артиллерию - ред.) на город. На соседей», - написал Цаплиенко.

По его словам, «только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ».
«Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене. «Это мне пацаны подарили», - сказал он. - «Украинские военные». Те самые, на которых он наводил...
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в Донецке где живёт типа Захерченко стоят несколько КАМАЗов...,собрался линять?
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скольких совков спас товарищ Сралин 22 июня 1941 года? ответ НОЛЬ...
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Сейчас не 22,06,1941

Уже почти ровно три года войны.

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Золотой генофонд нации спасли, из домов престарелых. И деток местной верхушки? бо что, в городе всего 86 детей?
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смерть одного человека большая трагедия,смерть сотен лишь статистика........сказад товаристч Сралин и выпил стопарь Боярышника.......
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кацапским ублюдкам Авдеевка зачтётся!
хер! вы Украину завоюете. глотки вам будем перегрызать в каждом тихом месте.
ненавижу, всеми своими фибрами души!
у нас , щас внутренние проблемы трещат по всем швам: порох и Ко. охуе...ли до предела, так ещё и... кацапьё нам скипидаром на рану льёт! твари хуйловские!
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падло щоби на тобі твій рід скінчився разом зі сранною срассію,бо ця краіні тільки своє гімно по усьму світу розкидала...............
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По Авдеевке шастают кучами местные призывного возраста , их что тоже нужно эвакуировать?
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вони получілі от баті пісьмо-ждіте-дай БОГ шоби усі зразу в пекло-стаями...............
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це самі продажні падли- ДІТИ бережіться цих сруцьких найманців....................
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А почему мой комментарий удалили ? прочитала правила форума , ничего я не нарушила , странный выбор цензуры однако ! Очень обидно и непонятно . За искренние и вполне заслуженные слова в адрес " брацкого народа " удаляют ? Или Вы не согласны со мной , что Херсон это украина ? Или я должша писать , что люблю росиянцев всей душой ? Почему мой комментарий удалён ?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Может я не в тему, но вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами или напичканы химией?! Паразиты и токсины накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Если вы хотите не болеть и жить долго, вам нужно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее, я даже похудела на 6 кг., а вычитала об этом здесь --- http://vkk.me/opasno
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Цензор.НЕТФотоОбщество132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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