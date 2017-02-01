 132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В частности:
- 20 человек эвакуировано из дома престарелых г. Авдеевка в дом престарелых в г. Белицкое Добропольского района;
- 86 человек (из них 62 детей) до пансионата "Перлина Донеччини" и "Смарагдове містечко" в г. Святогорск Славянского района;
- 11 человек (из них 4 детей) в г. Мариуполь;
- 13 человек (из них 3 детей) капелланом церкви "Добрая весть" в г. Покровск;
-2 человека (из них 1 ребенок) капелланом церкви "Добрая весть" в г. Константиновка.
В городе функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось свыше 3200 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.
Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.
Организована круглосуточная работа "горячей линии" по номеру 101, а также определены контактные телефоны Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций (095-215-10-03 и 062-36-315-44).
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https://www.youtube.com/watch?v=PuMUvbo6Vc4
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ебонутивдарити по Донецьку, то пролема эвакуації одразу стане первинною для москалів. ) Хіба ні?
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«Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил «арту» (артиллерию - ред.) на город. На соседей», - написал Цаплиенко.
По его словам, «только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ».
«Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене. «Это мне пацаны подарили», - сказал он. - «Украинские военные». Те самые, на которых он наводил...
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Уже почти ровно три года войны.
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хер! вы Украину завоюете. глотки вам будем перегрызать в каждом тихом месте.
ненавижу, всеми своими фибрами души!
у нас , щас внутренние проблемы трещат по всем швам: порох и Ко. охуе...ли до предела, так ещё и... кацапьё нам скипидаром на рану льёт! твари хуйловские!
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