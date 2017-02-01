 Идентифицирован боевик "Ольхон", командовавший подразделением СпН "Новороссия". Максим Тхоржевский причастен к убийству мирных жителей Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в расследовании международной волонтерской группы InformNapalm."Попытки идентификации личности гражданина РФ, командующего так называемой группой "спецназа Новороссии" с позывным "Ольхон" проводились блогерами-расследователями неоднократно. Но всякий раз оставалась доля недосказанности и сомнений в полной достоверности анализа. Активисты Дмитрий Олег Батурин в своем авторском OSINT-расследовании изложили собственную версию идентификации личности военного преступника "Ольхона". Несмотря на то, что "Ольхон" уже покинул оккупированную территорию Донбасса и занялся бизнесом в Москве, он продолжает оставаться медийной фигурой и встречаться с одиозным пропагандистом Грэмом Филлипсом , который часто снимает с ним видеоинтервью. Идентификация "Ольхона" может быть интересна не только украинским читателям, но и действующему марионеточному руководству "ЛНР/ДНР", к которому "Ольхон" выступает в жесткой оппозиции, подобно Игорю Гиркину критикуя их на расстоянии", - говорится в материале."В ноябре 2016 российское издание "Московский Комсомолец" опубликовало материал: "Сейф с "донбасской бомбой": как хранят данные добровольцев из России" , в котором авторы публикации пытались "залатать" информационные дыры. Российские журналисты, сами того не желая, приоткрыли занавес темы "отпускников" и российских наемников на Донбассе. При этом утечка информации из организации "Союз добровольцев Донбасса" дала толчок к новым расследованиям. Результаты одного из них помогли установить личность еще одного военного преступника, командира так называемого "СпН Новороссии". С начала военной агрессии Российской Федерации это подразделение стало известно не только благодаря сбору "финансовой помощи" от россиян для поддержки террористической деятельности на территории Украины, проведению набора и обучению боевиков-"новобранцев", но и своими многочисленными преступлениями против человечности. Боевики "Ольхона" были причастны к многочисленным случаям мародёрства и пыток по отношению к мирному населению на оккупированной части Донбасса. Год назад в интернете было опубликовано видео , в котором "Ольхон" забивает до смерти жителя посёлка Коммунар Донецкой области Алексея Фрумкина, пропавшего в конце 2014 года. Достоверно установить личность "Ольхона" не удавалось до самого последнего времени. Своё имя боевик тщательно скрывал, появляясь на публике исключительно в маске. На сайте "Миротворец" также появились фото и данные "Ольхона", но имя было указано не верно. После доразведки и уточнения информации установлено, что за позывным "Ольхон" скрывается гражданин Российской Федерации Тхоржевский Максим Петрович, 31 декабря 1974 года рождения, уроженец г. Усть-Каменогорск (Казахстан). Страница ВКонтакте: https://vk.com/id143259979 , сообщество https://vk.com/olhon. Воевал в Чеченской республике в 1995, 2000-2003 и 2005 годах. Сроки его "командировок" составляли от 3 до 6 месяцев. В 2005-2008 годах проходил военную службу в 24-й ОБрСпН ГРУ ГШ РФ (в/ч 55433) в должности командира отделения разведки (старший сержант). Военнослужащий спецназа ГРУ ГШ РФ, на данный момент уволен", - сообщают авторы публикации.

Боевик "Алабай" однажды упомянул о желании "Ольхона" перейти из 24 ОБрСпН ГРУ ГШ РФ в 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения, а также разместил в 2016 году фото "Ольхона" в соцсети, что позволило установить его личность.Фото для сравнения:

"Интересной страницей биографии Максима Тхоржевского является то, что его отец - Пётр Тхоржевский служил на подводной лодке, а дед был военным, другой дед (по отцу) был репрессирован. Родной дядя "Ольхона" прошёл войну в Афганистане танкистом, командовал взводом, а затем ротой. Позывной "Ольхон" был взят Максимом по названию острова на Байкале. До событий в Украине он жил в Новосибирске. По заданию кураторов из ГРУ ГШ РФ прибыл на Донбасс в мае-июне 2014 года. Самые первые упоминания про "Ольхона" приходятся на период между 10 августа и декабрём 2015 года. В начале декабря 2015-го на него было организовано покушение, в котором "Ольхона" спас бронежилет. Организаторами покушения были люди из близкого окружения главы "ДНР" Александра Захарченко. Стреляли в "Ольхона" в тёмное время суток из автомобиля без номерных знаков. "Ольхон" решил не ожидать лифта и в начале 2016 года вернулся в РФ, обосновался в Москве. 5 декабря 2016 года объявил о создании собственной "строительной компании" для выполнения госконтрактов в Москве и области (СК "Ольхон"). Учредителем фирмы является его отец (Пётр Тхоржевский). "Ольхон" лично знаком с "Вагнером" - бывшим российским офицером, создавшим крупнейшую частную военную компанию России, которой приписывают уничтожение целого ряда вышедших из-под контроля полевых командиров "ДНР" и "ЛНР" - в частности, Алексея Мозгового и Павла Дремова. По информации российского сайта "Фонтанка", под именем "Вагнер" скрывается подполковник запаса Дмитрий Уткин. Интересно, что в роду "Ольхона" есть Герой Советского Союза. Речь о двоюродном брате отца "Ольхона" Александре Ивановиче Тхоржевском, уроженце Фастовского района Киевской области (25.02.1925 - 15.02.1945), похороненном в братской могиле в посёлке Славский Калининградской области", - говорится в пкбликации."Всё это, возможно, так и осталось бы тайной за семью печатями, если бы недавно "Ольхон" не вступил в ряды "Союза добровольцев Донбасса". О произошедшей оттуда утечке стало известно после того как летом 2016 года на сайте "Миротворец" был размещён дамп почтового ящика сотрудницы "СДД" Марии Коледы. В нём находились биографические данные целого ряда российских наёмников, бравших участие в боевых действиях против Украины на Донбассе, которые подавали заявку на членство в "Союзе". Этот факт вызвал волну возмущения среди членов "СДД", следствием чего стало исключение одного из них, бывшего офицера ФСБ РФ Игоря Машкова из организации. Позднее в "СДД" оправдывались, что утечка произошла не по их вине, поскольку анкеты добровольцев яко бы "хранятся исключительно в бумажном виде", что не соответствует действительности. В этом мы могли убедиться, получив установочные данные "Ольхона" с доказательствами его принадлежности к ГРУ ГШ РФ, а позднее и к "Союзу добровольцев Донбасса". На данный момент установлено, что подразделения типа "Ольхон", "Троя" и тому подобные создавались для маскировки и легендирования действий структур ГРУ ГШ РФ на Донбассе", - отмечают авторы расследования.