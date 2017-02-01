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 Идентифицирован боевик "Ольхон", командовавший подразделением СпН "Новороссия". Максим Тхоржевский причастен к убийству мирных жителей Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Идентифицирован гражданин РФ, военный преступник, ранее командующий так называемой группой "спецназа Новороссии" с позывным "Ольхон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании международной волонтерской группы InformNapalm.

"Попытки идентификации личности гражданина РФ, командующего так называемой группой "спецназа Новороссии" с позывным "Ольхон" проводились блогерами-расследователями неоднократно. Но всякий раз оставалась доля недосказанности и сомнений в полной достоверности анализа. Активисты Дмитрий Лисунов и Олег Батурин в своем авторском OSINT-расследовании изложили собственную версию идентификации личности военного преступника "Ольхона". Несмотря на то, что "Ольхон" уже покинул оккупированную территорию Донбасса и занялся бизнесом в Москве, он продолжает оставаться медийной фигурой и встречаться с одиозным пропагандистом Грэмом Филлипсом, который часто снимает с ним видеоинтервью. Идентификация "Ольхона" может быть интересна не только украинским читателям, но и действующему марионеточному руководству "ЛНР/ДНР", к которому "Ольхон" выступает в жесткой оппозиции, подобно Игорю Гиркину критикуя их на расстоянии", - говорится в материале.

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"В ноябре 2016 российское издание "Московский Комсомолец" опубликовало материал: "Сейф с "донбасской бомбой": как хранят данные добровольцев из России", в котором авторы публикации пытались "залатать" информационные дыры. Российские журналисты, сами того не желая, приоткрыли занавес темы "отпускников" и российских наемников на Донбассе. При этом утечка информации из организации "Союз добровольцев Донбасса" дала толчок к новым расследованиям. Результаты одного из них помогли установить личность еще одного военного преступника, командира так называемого "СпН Новороссии". С начала военной агрессии Российской Федерации это подразделение стало известно не только благодаря сбору "финансовой помощи" от россиян для поддержки террористической деятельности на территории Украины, проведению набора и обучению боевиков-"новобранцев", но и своими многочисленными преступлениями против человечности. Боевики "Ольхона" были причастны к многочисленным случаям мародёрства и пыток по отношению к мирному населению на оккупированной части Донбасса. Год назад в интернете было опубликовано видео, в котором "Ольхон" забивает до смерти жителя посёлка Коммунар Донецкой области Алексея Фрумкина, пропавшего в конце 2014 года. Достоверно установить личность "Ольхона" не удавалось до самого последнего времени. Своё имя боевик тщательно скрывал, появляясь на публике исключительно в маске. На сайте "Миротворец" также появились фото и данные "Ольхона", но имя было указано не верно. После доразведки и уточнения информации установлено, что за позывным "Ольхон" скрывается гражданин Российской Федерации Тхоржевский Максим Петрович, 31 декабря 1974 года рождения, уроженец г. Усть-Каменогорск (Казахстан). Страница ВКонтакте: https://vk.com/id143259979, сообщество https://vk.com/olhon. Воевал в Чеченской республике в 1995, 2000-2003 и 2005 годах. Сроки его "командировок" составляли от 3 до 6 месяцев. В 2005-2008 годах проходил военную службу в 24-й ОБрСпН ГРУ ГШ РФ (в/ч 55433) в должности командира отделения разведки (старший сержант). Военнослужащий спецназа ГРУ ГШ РФ, на данный момент уволен", - сообщают авторы публикации.

Идентифицирован боевик "Ольхон", командовавший подразделением СпН "Новороссия". Максим Тхоржевский причастен к убийству мирных жителей Донбасса, - InformNapalm 01Идентифицирован боевик "Ольхон", командовавший подразделением СпН "Новороссия". Максим Тхоржевский причастен к убийству мирных жителей Донбасса, - InformNapalm 02

Боевик "Алабай" однажды упомянул о желании "Ольхона" перейти из 24 ОБрСпН ГРУ ГШ РФ в 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения, а также разместил в 2016 году фото "Ольхона" в соцсети, что позволило установить его личность.

Фото для сравнения:

Идентифицирован боевик "Ольхон", командовавший подразделением СпН "Новороссия". Максим Тхоржевский причастен к убийству мирных жителей Донбасса, - InformNapalm 03

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"Интересной страницей биографии Максима Тхоржевского является то, что его отец - Пётр Тхоржевский служил на подводной лодке, а дед был военным, другой дед (по отцу) был репрессирован. Родной дядя "Ольхона" прошёл войну в Афганистане танкистом, командовал взводом, а затем ротой. Позывной "Ольхон" был взят Максимом по названию острова на Байкале. До событий в Украине он жил в Новосибирске. По заданию кураторов из ГРУ ГШ РФ прибыл на Донбасс в мае-июне 2014 года. Самые первые упоминания про "Ольхона" приходятся на период между 10 августа и декабрём 2015 года. В начале декабря 2015-го на него было организовано покушение, в котором "Ольхона" спас бронежилет. Организаторами покушения были люди из близкого окружения главы "ДНР" Александра Захарченко. Стреляли в "Ольхона" в тёмное время суток из автомобиля без номерных знаков. "Ольхон" решил не ожидать лифта и в начале 2016 года вернулся в РФ, обосновался в Москве. 5 декабря 2016 года объявил о создании собственной "строительной компании" для выполнения госконтрактов в Москве и области (СК "Ольхон"). Учредителем фирмы является его отец (Пётр Тхоржевский). "Ольхон" лично знаком с "Вагнером" - бывшим российским офицером, создавшим крупнейшую частную военную компанию России, которой приписывают уничтожение целого ряда вышедших из-под контроля полевых командиров "ДНР" и "ЛНР" - в частности, Алексея Мозгового и Павла Дремова. По информации российского сайта "Фонтанка", под именем "Вагнер" скрывается подполковник запаса Дмитрий Уткин. Интересно, что в роду "Ольхона" есть Герой Советского Союза. Речь о двоюродном брате отца "Ольхона" Александре Ивановиче Тхоржевском, уроженце Фастовского района Киевской области (25.02.1925 - 15.02.1945), похороненном в братской могиле в посёлке Славский Калининградской области", - говорится в пкбликации.

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"Всё это, возможно, так и осталось бы тайной за семью печатями, если бы недавно "Ольхон" не вступил в ряды "Союза добровольцев Донбасса". О произошедшей оттуда утечке стало известно после того как летом 2016 года на сайте "Миротворец" был размещён дамп почтового ящика сотрудницы "СДД" Марии Коледы. В нём находились биографические данные целого ряда российских наёмников, бравших участие в боевых действиях против Украины на Донбассе, которые подавали заявку на членство в "Союзе". Этот факт вызвал волну возмущения среди членов "СДД", следствием чего стало исключение одного из них, бывшего офицера ФСБ РФ Игоря Машкова из организации. Позднее в "СДД" оправдывались, что утечка произошла не по их вине, поскольку анкеты добровольцев яко бы "хранятся исключительно в бумажном виде", что не соответствует действительности. В этом мы могли убедиться, получив установочные данные "Ольхона" с доказательствами его принадлежности к ГРУ ГШ РФ, а позднее и к "Союзу добровольцев Донбасса". На данный момент установлено, что подразделения типа "Ольхон", "Троя" и тому подобные создавались для маскировки и легендирования действий структур ГРУ ГШ РФ на Донбассе", - отмечают авторы расследования.

Идентифицирован боевик "Ольхон", командовавший подразделением СпН "Новороссия". Максим Тхоржевский причастен к убийству мирных жителей Донбасса, - InformNapalm 04

"В качестве лирического отступления стоит отметить, что идея бывшего "премьер-министра" террористического анклава "ДНР", генерал-майора ФСБ РФ, а в миру - политтехнолога Александра Бородая создать в России общественную организацию "Союз добровольцев Донбасса" была великолепной. До этого еще никому не удавалось собрать наиболее полную базу данных анкет российских террористов, которые воевали в Украине, под контролем российских спецслужб. Утечка этих данных способствует полному контролю данных всех лиц, принимавших участие в авантюрном "проекте Новороссия", помощника президента РФ Владислава Суркова", - заключают авторы материала.
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Так, у цих двох на фото момент свинського щастя - заповітна мрія про повне корито збулася, і перед пациками можна похвалитися.
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Это даже записано в его военном билете в графе "национальность" - тхор.
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Под камнем сим лежит Серова
Валентина ,моя и многих верная жена ,храни Господь её незримо ,она в первые спит
одна ! Константин Симонов

К


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На дворецкого Бэримора похож, из "Шерлока Холмса"...
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это та гнида которая запорола до смерти бедолагу за подозрение в наркобарыжничестве?
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Наркоманы и алкаши, у которых и копейки за душой не было, получили неограниченную власть.
Стали "вершителями судеб".
Безусловно, среди дерьма, которое командует отрядами боевиков Лугандонии, полно садистов и психопатов.
Кроме того, все они, по сути, являются моральными уродами.
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Первый шаг сделан-херой опознан! Теперь очередь за лифтом!?
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Готов поспорить, что с сердцем у него тоже неважно. Или на кофе алергия.
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Молодцы, ребята!
Раскусили кацапскую скотину и выволокли на белый свет.
пусть все видят гниду русскую.
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Это тот самый садюга, что в Луганде забил кого-то плетью насмерть?
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ох и рожы ХМЫРИНЫЕ бабай мамай,детям не рекомендуется на ночь глидеть на Уродов,Фредди Крюггер и тот симпатишнее этиих Шариковых..
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Хахлывсёврут! Нифига мы, россосияне, не пргнулись под какДырку!

Посмотришь на этого максимку тхоржевского на фото от 2016-го и сразу видно, что ни разу руССкие под какДырку не прогибаются. Вот ни разу.
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Почему такие твари остаются живыми? Потому, что трусливые, как правило " воюют" за спинами других.
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У мразины дед - репрессированный украинец, дядька - украинец, Герой советского союза, а оно -ублюдок, родства не помнящий. Гарантия, сдохнет наглой смертью, к гадалке не ходить.
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тот что слева, пипец как рожа знакомая, где-то встречались, ей богу, нету инфы шо за тип, я служил 89-91 Тюмень.
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просто некоторын чеченцы еще незнают шо оно в мацкве ниче скоро узнают
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к стати да, надо бы раздобыть его прописку в мАцкве, или его родителей, и слить куда надо.
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подивився відео "подвигу " цьго виродка за таке тільки смерть! ...без всякого жалю
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А где возгласы Гади, Медведчука, Пинчука:
"Амнистию ополченцам! Пусть в выборах участвуют!"
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А вот Гадзю, дествительно пора распять в начесанных трусиках и залить... нет, не о том вы подумали, у нее мольи яйцы, так вот- залить ее поганый рот той самой строительной пеной, отобрав предварительно у эпилексички
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Миротворец, преклоняюсь перед результатами вашей работы, знаю, что без помощи волонтеров, патриотов, людей с наличием чести и совести не обошлось, но с какими же выродками рода человеческого приходится воевать Украине, теряя лучших сыновей... Просто охреневаю после видео. Эта тварь, прикрываясь благими целями просто себя спалила, представляете украинцы, как, такое уебище могло с пленными поступать? Не жить ему, будь ты проклят выродок шакала, здохни вместе со своим гнилым потомством. ТЫ ПОПАЛ, СУЧИЙ ВЫРОДОК, МЕНТАЛЬНОСТЬ ТЕБЯ НАЙДЕТ.
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Этот пидорок "ольхон" редкостная мразь, что-то навроде дохлого моторылы. Вспоминаю "бравый репортаж" журнашлюх с ртр, где этот шакал с раненого украинского бойца снимает разгрузку и вопит "пока не добивай" типа камера. Очень надеюсь, что этого сученка вздернут на каком нибудь дереве.
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именно тех с видео потом нашли всех расcтреляными, некоторые "впопучленцы" которые потом сами попали в плен, говорили что они этих пленных ВСУ передали групе этого ольхона.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИдентифицирован боевик "Ольхон", командовавший подразделением СпН "Новороссия". Максим Тхоржевский причастен к убийству мирных жителей Донбасса, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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