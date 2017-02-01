 Боевики обстреляли Трехизбенку из 120-мм минометов, повреждена школа и частный дом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Боевики обстреляли Трехизбенку в Новоайдарском районе из 120-мм минометов, повреждена школа и частный дом, передает Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.Согласно сообщению, вчера в течение дня боевики обстреливали Трехизбенку из 120-мм минометов со стороны неподконтрольного украинской власти села Сокольники."В результате обстрела были повреждены 20 окон Трехизбенской общеобразовательной школы, расположенной на ул. Щорса, 2, которая в 2016 году была отремонтирована и восстановлена ​​после обстрелов боевиков. Вследствие обстрелов разрушена крыша жилого дома № 14 по ул. Пархоменко и сельскохозяйственные сооружения, расположенные во дворе дома № 29 по ул. Пархоменко", - написала Погукай.

По ее словам, пострадавших среди жителей, военнослужащих и правоохранителей нет.